Las noticias más importantes del 27 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 27 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Están prohibidas las escuelas militarizadas’: SEP aclara tras caso Dafne Zapata: Mario Delgado aclaró que las escuelas militarizadas y las novatadas están prohibidas en México tras el caso de Dafne Zapata

FGR reitera su postura sobre el arresto de Ernesto Ruffo y niega ‘persecución política’: Simpatizantes y militantes comparan los casos del exgobernador Ruffo y del gobernador en licencia Rocha Moya, acusando al gobierno federal de ‘persecución política’

Liberarán 100 millones de moscas contra el gusano barrenador: Con el objetivo de contener la propagación de la plaga y avanzar en la reapertura de la frontera estadounidense al ganado mexicano

Dictan prisión preventiva a Jorge Luis ‘P’ y Estrellita ‘M’ por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas: Los dos imputados por el presunto feminicidio de Dafne permanecerán en el penal de Altamira mientras el juez resuelve su vinculación a proceso el 30 de julio

Muere alcalde de Huamuxtitlán tras presunto disparo accidental; Fiscalía de Guerrero investiga: Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán, murió tras recibir un disparo. La Fiscalía de Guerrero abrió una investigación para esclarecer el caso

MUNDO

Critica asesor de seguridad de la Casa Blanca sistema político de México: El territorio está controlado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera, declaró Stephen Miller

Entierran Rusia y Estados Unidos el proceso de paz en Ucrania: Tanto el Kremlin como la Casa Blanca dieron públicamente la espalda a los compromisos alcanzados hace un año en la capital de Alaska, Anchorage

Nuevos aranceles de Trump; ¿represión de trabajo forzoso o maniobra para eludir al Congreso?: Los nuevos aranceles anunciados en los últimos días entran en vigor justo cuando expiraron los aranceles temporales del 10% a nivel mundial

COAHUILA

Coahuila, listo para reanudar exportación de ganado a Estados Unidos: La USDA anunció la reapertura del puerto de Douglas, Arizona, para el comercio de ganado a partir del 24 de agosto

Ramos Arizpe destapa investigación por millonario contrabando de hidrocarburos, afirma comunicado de la FGR: Hallazgo de 33 ferrotanques llevó a descubrir una presunta red interestatal con miles de operaciones irregulares

Saltillo cerrará 2026 con 185 millones de pesos a obras para reducir rezagos en zonas vulnerables: El recurso se aplica en infraestructura básica, centros comunitarios, consultorios médicos y obras pluviales en colonias recientemente regularizadas y comunidades rurales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

La Casa de los famosos México 2026... ¿Cómo unirte al canal oficial de WhatsApp mediante un LINK?: Descubre cómo unirte al canal oficial de WhatsApp de La Casa de los Famosos México 2026, participar en dinámicas, votar en misiones especiales y seguir todas las novedades del reality en tiempo real

Saltillera Fest da la cara y busca ganarse la confianza del público rumbo a su debut: Los organizadores presentaron oficialmente el festival, detallaron la experiencia para los asistentes y reiteraron su compromiso de ofrecer un evento de calidad el próximo 17 de octubre

México supera las 20 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y sigue líder del medallero: La delegación mexicana alcanzó 24 oros y 65 medallas totales tras un lunes productivo donde Alexis López consiguió la presea dorada número 20

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

¿Necesitas la CURP Biométrica para tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana?: ¿Irás de viaje? Aclaran si la nueva CURP es obligatoria para el trámite de los documentos

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La madre de Dana Yanina pidió investigar presuntos abusos físicos, sexuales y privación de la libertad en la Academia Militarizada Doenitz tras el caso Dafne.

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Miller aplaudió la presencia del personal castrense de EU desplegando en la frontera con México

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La pausa en los ataques se produjo después de casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán, país con el que Estados Unidos intercambia fuego desde que se rompiera la tregua acordada en junio.

Trump dice que Irán ha pedido negociar y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo
Trump lleva semanas presionando a los republicanos del Senado para que aprueben la Save America Act.

Trump exige que el Senado cancele receso de agosto hasta aprobar ley electoral
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump se dan la mano tras su reunión en Anchorage, Alaska en 2025.

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