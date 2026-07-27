Las noticias más importantes del 27 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Están prohibidas las escuelas militarizadas’: SEP aclara tras caso Dafne Zapata: Mario Delgado aclaró que las escuelas militarizadas y las novatadas están prohibidas en México tras el caso de Dafne Zapata

➔ FGR reitera su postura sobre el arresto de Ernesto Ruffo y niega ‘persecución política’: Simpatizantes y militantes comparan los casos del exgobernador Ruffo y del gobernador en licencia Rocha Moya, acusando al gobierno federal de ‘persecución política’

➔ Liberarán 100 millones de moscas contra el gusano barrenador: Con el objetivo de contener la propagación de la plaga y avanzar en la reapertura de la frontera estadounidense al ganado mexicano

➔ Dictan prisión preventiva a Jorge Luis ‘P’ y Estrellita ‘M’ por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas: Los dos imputados por el presunto feminicidio de Dafne permanecerán en el penal de Altamira mientras el juez resuelve su vinculación a proceso el 30 de julio

➔ Muere alcalde de Huamuxtitlán tras presunto disparo accidental; Fiscalía de Guerrero investiga: Daniel Méndez Flores, alcalde de Huamuxtitlán, murió tras recibir un disparo. La Fiscalía de Guerrero abrió una investigación para esclarecer el caso

MUNDO

➔ Critica asesor de seguridad de la Casa Blanca sistema político de México: El territorio está controlado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera, declaró Stephen Miller

➔ Entierran Rusia y Estados Unidos el proceso de paz en Ucrania: Tanto el Kremlin como la Casa Blanca dieron públicamente la espalda a los compromisos alcanzados hace un año en la capital de Alaska, Anchorage

➔ Nuevos aranceles de Trump; ¿represión de trabajo forzoso o maniobra para eludir al Congreso?: Los nuevos aranceles anunciados en los últimos días entran en vigor justo cuando expiraron los aranceles temporales del 10% a nivel mundial

COAHUILA

➔ Coahuila, listo para reanudar exportación de ganado a Estados Unidos: La USDA anunció la reapertura del puerto de Douglas, Arizona, para el comercio de ganado a partir del 24 de agosto

➔ Ramos Arizpe destapa investigación por millonario contrabando de hidrocarburos, afirma comunicado de la FGR: Hallazgo de 33 ferrotanques llevó a descubrir una presunta red interestatal con miles de operaciones irregulares

➔ Saltillo cerrará 2026 con 185 millones de pesos a obras para reducir rezagos en zonas vulnerables: El recurso se aplica en infraestructura básica, centros comunitarios, consultorios médicos y obras pluviales en colonias recientemente regularizadas y comunidades rurales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ La Casa de los famosos México 2026... ¿Cómo unirte al canal oficial de WhatsApp mediante un LINK?: Descubre cómo unirte al canal oficial de WhatsApp de La Casa de los Famosos México 2026, participar en dinámicas, votar en misiones especiales y seguir todas las novedades del reality en tiempo real

➔ Saltillera Fest da la cara y busca ganarse la confianza del público rumbo a su debut: Los organizadores presentaron oficialmente el festival, detallaron la experiencia para los asistentes y reiteraron su compromiso de ofrecer un evento de calidad el próximo 17 de octubre

➔ México supera las 20 medallas de oro en Santo Domingo 2026 y sigue líder del medallero: La delegación mexicana alcanzó 24 oros y 65 medallas totales tras un lunes productivo donde Alexis López consiguió la presea dorada número 20

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

➔ ¿Necesitas la CURP Biométrica para tramitar el pasaporte mexicano y la visa americana?: ¿Irás de viaje? Aclaran si la nueva CURP es obligatoria para el trámite de los documentos