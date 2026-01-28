Las noticias más importantes del 28 de enero en México

CLIMA

➔ Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente al momento del descarrilamiento en Oaxaca: La Fiscalía General de la República afirma que los imputados no actuaron con el deber de cuidado que les correspondía, lo que provocó el accidente que dejó 14 muertos

➔ Sheinbaum garantiza cero impunidad en violencia contra mujeres militares: Sheinbaum asegura cero impunidad en casos de violencia contra mujeres en Sedena y Guardia Nacional, con revisión de expedientes y fiscalías civiles

➔ ‘Ayuda humanitaria a Cuba continúa’... Sheinbaum reafirma que mantendrá envío de petróleo: Sheinbaum aclara envíos de petróleo a Cuba: Pemex ajusta contratos, pero México mantiene la ayuda humanitaria y su política exterior solidaria

➔ Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima: Fuentes cercanas a la Fiscalía de Guanajuato explicaron que las detenciones se harán públicas hasta que los imputados sean vinculados a proceso por el ataque armado

➔ Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR: Acusan que no se les entregaron los 20 tomos que conforman la investigación por huachicol fiscal en su contra

MUNDO

➔ Amazon y UPS anuncian más de 46 mil despidos en enero de 2026: La eliminación de empleos se debió a la reducción de entregas, la automatización de los procesos por parte de la IA, así como la optimización de la rentabilidad de ambas empresas

➔ Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes: Entre los pasajeros estaba el congresista Diógenes Quintero, el exconcejal Ocaña Juan David Pacheco y su esposa, además de un comerciante y un neurocirujano

➔ Agente del ICE que asesinaron a Renee Good y Alex Pretti fueron suspendidos: Pretti y Good son solo dos de al menos ocho personas asesinadas por o que han fallecido bajo custodia de agentes ICE

COAHUILA

➔ Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres: Datos oficiales de la Secretaría de las Mujeres muestran que mayo fue el mes con más atenciones a mujeres por primera vez en 2025; Saltillo fue la ciudad de Coahuila con el mayor número de reportes

➔ Programa antigrafiti mejora imagen urbana del Centro Histórico de Saltillo: Las acciones forman parte de un trabajo integral que incluye rehabilitación y limpieza urbana

➔ Saltillo: toma protesta nueva mesa directiva de Red Sumarse Coahuila: La organización empresarial renovó su dirigencia para fortalecer proyectos de responsabilidad social en la entidad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ De Saltillo al bicampeonato: Luis Carlos Martínez vuelve a levantar el título de la LMP: El pelotero originario de Saltillo, se proclamó bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco, tras la barrida sobre los Tomateros de Culiacán en la Serie Final

➔ Remodelación del Estadio Azteca va marchas forzadas y causa inquietud ante la proximidad de la fecha de entrega: Videos difundidos en redes sociales causan reacciones pesimistas; la información oficial indica que todo va en tiempo y forma

➔ ¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa: El intérprete de ‘Watermelon Sugar’ confirmó presentaciones el 4, 7 y 8 de agosto ante sus fans mexicanos y latinos; la preventa será mañana jueves 29 de enero a las 11:00 horas

ESPECIAL

➔ ¿Habrá puentes en febrero 2026?... Fechas de descanso y días feriados en México: El primer puente de 2026 llegará en febrero. La Ley Federal del Trabajo confirma descanso obligatorio el lunes 2, con pago triple para quien labore

➔ No tramitar la CURP biométrica: consecuencias legales: No contar con la CURP biométrica puede frenar trámites y servicios clave