Información
28 enero 2026
    Las noticias más importantes del 28 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente al momento del descarrilamiento en Oaxaca: La Fiscalía General de la República afirma que los imputados no actuaron con el deber de cuidado que les correspondía, lo que provocó el accidente que dejó 14 muertos

Sheinbaum garantiza cero impunidad en violencia contra mujeres militares: Sheinbaum asegura cero impunidad en casos de violencia contra mujeres en Sedena y Guardia Nacional, con revisión de expedientes y fiscalías civiles

‘Ayuda humanitaria a Cuba continúa’... Sheinbaum reafirma que mantendrá envío de petróleo: Sheinbaum aclara envíos de petróleo a Cuba: Pemex ajusta contratos, pero México mantiene la ayuda humanitaria y su política exterior solidaria

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima: Fuentes cercanas a la Fiscalía de Guanajuato explicaron que las detenciones se harán públicas hasta que los imputados sean vinculados a proceso por el ataque armado

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR: Acusan que no se les entregaron los 20 tomos que conforman la investigación por huachicol fiscal en su contra

MUNDO

Amazon y UPS anuncian más de 46 mil despidos en enero de 2026: La eliminación de empleos se debió a la reducción de entregas, la automatización de los procesos por parte de la IA, así como la optimización de la rentabilidad de ambas empresas

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes: Entre los pasajeros estaba el congresista Diógenes Quintero, el exconcejal Ocaña Juan David Pacheco y su esposa, además de un comerciante y un neurocirujano

Agente del ICE que asesinaron a Renee Good y Alex Pretti fueron suspendidos: Pretti y Good son solo dos de al menos ocho personas asesinadas por o que han fallecido bajo custodia de agentes ICE

COAHUILA

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres: Datos oficiales de la Secretaría de las Mujeres muestran que mayo fue el mes con más atenciones a mujeres por primera vez en 2025; Saltillo fue la ciudad de Coahuila con el mayor número de reportes

Programa antigrafiti mejora imagen urbana del Centro Histórico de Saltillo: Las acciones forman parte de un trabajo integral que incluye rehabilitación y limpieza urbana

Saltillo: toma protesta nueva mesa directiva de Red Sumarse Coahuila: La organización empresarial renovó su dirigencia para fortalecer proyectos de responsabilidad social en la entidad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

De Saltillo al bicampeonato: Luis Carlos Martínez vuelve a levantar el título de la LMP: El pelotero originario de Saltillo, se proclamó bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco, tras la barrida sobre los Tomateros de Culiacán en la Serie Final

Remodelación del Estadio Azteca va marchas forzadas y causa inquietud ante la proximidad de la fecha de entrega: Videos difundidos en redes sociales causan reacciones pesimistas; la información oficial indica que todo va en tiempo y forma

¡Serán 5 conciertos! Harry Styles agrega más fechas en México tras agotar la preventa: El intérprete de ‘Watermelon Sugar’ confirmó presentaciones el 4, 7 y 8 de agosto ante sus fans mexicanos y latinos; la preventa será mañana jueves 29 de enero a las 11:00 horas

ESPECIAL

¿Habrá puentes en febrero 2026?... Fechas de descanso y días feriados en México: El primer puente de 2026 llegará en febrero. La Ley Federal del Trabajo confirma descanso obligatorio el lunes 2, con pago triple para quien labore

No tramitar la CURP biométrica: consecuencias legales: No contar con la CURP biométrica puede frenar trámites y servicios clave

