Las noticias más importantes del 5 de octubre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 5 de octubre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

Sale AMLO a defender a Rocha: acusa ‘pruebas hechizas’ de Estados Unidos: El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de recurrir a calumnias y fabricar expedientes con pruebas hechizas en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa.

Caen “monstruos” en Sinaloa: FGR asegura vehículos blindados en cateo en Guasave: Integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron cinco camiones y camionetas reforzados con placas de metal caseras, llamados “monstruos”.

Reforma Judicial frena inversión en México: 67% de empresas reportan impacto negativo: JUFED y Data Coparmex advierten que el 28.8% de las compañías ya pospuso proyectos ante el debilitamiento en la certidumbre jurídica y de propiedad.

Investigan posible atentado contra el gobernador de Nayarit tras desplome de aeronave que salió de Tepic: La fiscalía no descarta un ataque contra Miguel Ángel Navarro Quintero, aunque también indaga fallas mecánicas y clima.

Rocío Nahle desestima críticas por desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz: La gobernadora de Veracruz calificó los reclamos de médicos como “shows mediáticos” tras la denuncia del oncólogo pediatra Sergio Gómez por falta de insumos.

INTERNACIONAL

Trump celebra la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil: El mandatario estadounidense calificó el resultado como una “gran victoria” y pronosticó un balotaje o segunda vuelta con un desenlace muy reñido.

Se desata un presunto brote de peste en Rusia tras la muerte de una científica; Putin es acusado de intentar encubrirlo: Se ha desatado un presunto brote de peste en Rusia, que ha causado la muerte de una joven trabajadora de laboratorio, ha obligado a casi 200 personas a aislarse.

¿Qué es la peste neumónica? Hospitales en cuarentena en Siberia activan los protocolos de control y viajes: Esta infección bacteriana causada por la Yersinia pestis ataca los pulmones en horas; claves de transmisión, síntomas y medidas sanitarias actuales.

COAHUILA

Maestros de Torreón marchan y exigen escuelas seguras, tras ataque en secundaria: La movilización ocurrió después del ataque a la Secundaria General 13 del ejido La Unión, registrado el pasado jueves.

Torreón: Familia de ‘Los Cuates’ abandona su hogar por amenazas; madre pierde el empleo: Maribel Alvarado asegura que desconoce los motivos que sus hijos tuvieron para atacar la Secundaria General 13, donde mataron a la subdirectora.

Autoridades despliegan operativo de cateo en domicilio de ‘Los Cuates’ en el ejido La Unión de Torreón: Un amplio operativo de seguridad se desplegó la noche de este domingo en el ejido La Unión, donde autoridades realizaron un cateo en el domicilio de David “N” y Carlos “N”, identificados como presuntos responsables de la agresión ocurrida en la Escuela Secundaria número 13 de Torreón.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Fórmula 2 debutará en México en 2027; Noel León y Rafael Villagómez correrían en casa: El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a la Fórmula 2 del 29 al 31 de octubre de 2027, con dos pilotos mexicanos que actualmente forman parte de la parrilla.

¡Teatro de lujo en Saltillo! Marimar Vega y Bruno Bichir presentan ‘Réquiem’: La obra escrita por Reynolds Robledo y dirigida por Enrique Singer llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con una única función este 7 de octubre.

¿Ya se retrasó el debut en cines? Matt Reeves pausa ‘The Batman: Part II’ por asunto familiar: Las malas noticias y los retrasos no terminan para la producción de ‘The Batman II’, ya que este lunes el equipo confirmó que las filmaciones quedaron pausadas indefinidamente debido a que su director, Matt Reeves, atenderá asuntos personales y familiares.

ESPECIALES

SEMANARIO | Las ‘puntadas’ de Lili: un amor que se cose a mano: Lili perdió sus dos senos y aprendió a vivir con esa ausencia. Hoy confecciona prótesis mamarias artesanales para otras mujeres y convierte su experiencia en una forma de acompañamiento. Su amor ya traspasó fronteras.

Aguinaldo 2026: ¿IMSS o ISSSTE? Esta es la pensión que lo recibe primero: Conoce quiénes recibirán primero este ingreso y cuándo llegará el dinero para jubilados y trabajadores en activo.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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Profeco analizó 43 cereales y detectó productos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio, además de incumplimientos en etiquetado y contenido nutrimental.

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Pago. Mariana Ochoa se coronó como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ tras 71 días de competencia.

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Aventura. Robert Pattinson retomará su papel como Bruce Wayne/Batman cuando se reanuden las grabaciones de la esperada secuela.

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El delantero mexicano tuvo dos oportunidades ante Estados Unidos, pero no consiguió marcar.

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