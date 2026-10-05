Las noticias más importantes del 5 de octubre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Una gran masa de aire frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ Sale AMLO a defender a Rocha: acusa ‘pruebas hechizas’ de Estados Unidos : El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de recurrir a calumnias y fabricar expedientes con pruebas hechizas en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa.

→ Caen “monstruos” en Sinaloa: FGR asegura vehículos blindados en cateo en Guasave : Integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) decomisaron cinco camiones y camionetas reforzados con placas de metal caseras, llamados “monstruos”.

→ Reforma Judicial frena inversión en México: 67% de empresas reportan impacto negativo : JUFED y Data Coparmex advierten que el 28.8% de las compañías ya pospuso proyectos ante el debilitamiento en la certidumbre jurídica y de propiedad.

→ Investigan posible atentado contra el gobernador de Nayarit tras desplome de aeronave que salió de Tepic : La fiscalía no descarta un ataque contra Miguel Ángel Navarro Quintero, aunque también indaga fallas mecánicas y clima.

→ Rocío Nahle desestima críticas por desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz : La gobernadora de Veracruz calificó los reclamos de médicos como “shows mediáticos” tras la denuncia del oncólogo pediatra Sergio Gómez por falta de insumos.

INTERNACIONAL

→ Trump celebra la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil : El mandatario estadounidense calificó el resultado como una “gran victoria” y pronosticó un balotaje o segunda vuelta con un desenlace muy reñido.

→ Se desata un presunto brote de peste en Rusia tras la muerte de una científica; Putin es acusado de intentar encubrirlo: Se ha desatado un presunto brote de peste en Rusia, que ha causado la muerte de una joven trabajadora de laboratorio, ha obligado a casi 200 personas a aislarse.

→ ¿Qué es la peste neumónica? Hospitales en cuarentena en Siberia activan los protocolos de control y viajes : Esta infección bacteriana causada por la Yersinia pestis ataca los pulmones en horas; claves de transmisión, síntomas y medidas sanitarias actuales.

COAHUILA

→ Maestros de Torreón marchan y exigen escuelas seguras, tras ataque en secundaria : La movilización ocurrió después del ataque a la Secundaria General 13 del ejido La Unión, registrado el pasado jueves.

→ Torreón: Familia de ‘Los Cuates’ abandona su hogar por amenazas; madre pierde el empleo : Maribel Alvarado asegura que desconoce los motivos que sus hijos tuvieron para atacar la Secundaria General 13, donde mataron a la subdirectora.

→ Autoridades despliegan operativo de cateo en domicilio de ‘Los Cuates’ en el ejido La Unión de Torreón : Un amplio operativo de seguridad se desplegó la noche de este domingo en el ejido La Unión, donde autoridades realizaron un cateo en el domicilio de David “N” y Carlos “N”, identificados como presuntos responsables de la agresión ocurrida en la Escuela Secundaria número 13 de Torreón.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Fórmula 2 debutará en México en 2027; Noel León y Rafael Villagómez correrían en casa : El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a la Fórmula 2 del 29 al 31 de octubre de 2027, con dos pilotos mexicanos que actualmente forman parte de la parrilla.

→ ¡Teatro de lujo en Saltillo! Marimar Vega y Bruno Bichir presentan ‘Réquiem’ : La obra escrita por Reynolds Robledo y dirigida por Enrique Singer llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con una única función este 7 de octubre.

→ ¿Ya se retrasó el debut en cines? Matt Reeves pausa ‘The Batman: Part II’ por asunto familiar : Las malas noticias y los retrasos no terminan para la producción de ‘The Batman II’, ya que este lunes el equipo confirmó que las filmaciones quedaron pausadas indefinidamente debido a que su director, Matt Reeves, atenderá asuntos personales y familiares.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Las ‘puntadas’ de Lili: un amor que se cose a mano: Lili perdió sus dos senos y aprendió a vivir con esa ausencia. Hoy confecciona prótesis mamarias artesanales para otras mujeres y convierte su experiencia en una forma de acompañamiento. Su amor ya traspasó fronteras.