Las noticias más importantes del 7 de enero en México

CLIMA

➔ Las nieves de enero: Prepárese... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ De T-MEC a ‘T-MEC zombie’: este sería el riesgo geopolítico para México en 2026: Las acciones que la administración Trump ha realizado para concretar un clima de incertidumbre comercial seguirán manteniéndose según la firma consultora Eurasia Group

➔ Plan Michoacán: SSPC y Defensa Nacional detienen a 12 personas e inhabilitan toma clandestina: Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en el estado de Michoacán

➔ ‘Toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio’: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum busca erradicar la impunidad y la revictimización en las fiscalías estatales mediante protocolos de género obligatorios

➔ Presión de EU fuerza a México a “elevar la vara” en controles bancarios: Tras reformas legales y presión de EU, Fitch Ratings anticipa que la vigilancia constante por lavado de dinero afectará la rentabilidad y calidad de activos de la banca

➔ Fue por un reclamo vial, el pleito entre la enfermera y el motociclista arrollado en CDMX: Un reclamo de tránsito en Periférico Oriente, CDMX, terminó con un motociclista muerto tras ser arrollado y arrastrado. El caso provoca indignación y exige justicia

MUNDO

➔ Identifican a la mujer asesinada por agentes ICE en Mineápolis; Trump la acusa de resistirse: Renee Nicole Good fue acusada por el presidente de EU de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes; Kristi Noem afirmó que la víctima había “acosado” a los agentes

➔ Bolsa de valores de Caracas se dispara y petroleras presentan un posible rebote en sus precios: El índice bursátil de Venezuela registró una alza significativa de precios desde el 2 de enero; petroleras presentaron picos y también bajas por acción tras ataques militares de EU

COAHUILA

➔ Refuerza Arteaga limpieza; recolectan más de 460 toneladas de basura en la primera semana de 2026: Intensifica las labores de limpieza y mantenimiento en espacios públicos, vialidades y cañones del municipio

➔ Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025: Autoridades destacan resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia; anuncian refuerzo en operativos, en particular de cara al Mundial de este año

➔ Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad: Manolo Jiménez Salinas informó que el presupuesto estatal se destinará a seguridad, con énfasis en operativos carreteros y atención a accidentes

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿A cuál vas a ir? Estos son los festivales musicales más esperados en México para 2026: Estrellas internacionales como Alesso, Tyler, The Creator, Lenny Kravitz, Juanes, The Killers y hasta Guns N’ Roses se presentarán en el país, encabezando los lineups de los festivales más importantes

➔ Sale a la luz capítulo perdido de ‘El Chavo del 8’... fue grabado en Cancún y hay un crossover con el Dr. Chapatín (Video): Descubre el episodio inédito de El Chavo del 8 en Cancún. Un hallazgo histórico de 1980 que incluye un crossover con el Dr. Chapatín y escenas virales

➔ Pateador mexicano Jesús Gómez se registra para el Draft 2026 de la NFL: Anunció que buscará dar el salto al futbol americano profesional tras declararse elegible, luego de su paso por Arizona State y Eastern Michigan en la NCAA

ESPECIAL

➔ Trámite de pasaporte mexicano aumenta de costo en 2026: ¿cuál es su precio?: A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de México actualizó los costos del pasaporte mexicano

➔ ¿El recibo CFE no está a tu nombre? Esto debes hacer: Así puedes actualizar el titular del recibo de luz CFE correctamente.