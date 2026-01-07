Las noticias más importantes del 7 de enero en México

Información
/ 7 enero 2026
    Las noticias más importantes del 7 de enero en México
    Las noticias más importantes del 7 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Las nieves de enero: Prepárese... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

De T-MEC a ‘T-MEC zombie’: este sería el riesgo geopolítico para México en 2026: Las acciones que la administración Trump ha realizado para concretar un clima de incertidumbre comercial seguirán manteniéndose según la firma consultora Eurasia Group

Plan Michoacán: SSPC y Defensa Nacional detienen a 12 personas e inhabilitan toma clandestina: Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de preservar la paz pública y fortalecer la seguridad en el estado de Michoacán

‘Toda muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio’: Sheinbaum: La presidenta Claudia Sheinbaum busca erradicar la impunidad y la revictimización en las fiscalías estatales mediante protocolos de género obligatorios

Presión de EU fuerza a México a “elevar la vara” en controles bancarios: Tras reformas legales y presión de EU, Fitch Ratings anticipa que la vigilancia constante por lavado de dinero afectará la rentabilidad y calidad de activos de la banca

Fue por un reclamo vial, el pleito entre la enfermera y el motociclista arrollado en CDMX: Un reclamo de tránsito en Periférico Oriente, CDMX, terminó con un motociclista muerto tras ser arrollado y arrastrado. El caso provoca indignación y exige justicia

MUNDO

Identifican a la mujer asesinada por agentes ICE en Mineápolis; Trump la acusa de resistirse: Renee Nicole Good fue acusada por el presidente de EU de resistirse y obstruir el trabajo de los agentes; Kristi Noem afirmó que la víctima había “acosado” a los agentes

Bolsa de valores de Caracas se dispara y petroleras presentan un posible rebote en sus precios: El índice bursátil de Venezuela registró una alza significativa de precios desde el 2 de enero; petroleras presentaron picos y también bajas por acción tras ataques militares de EU

COAHUILA

Refuerza Arteaga limpieza; recolectan más de 460 toneladas de basura en la primera semana de 2026: Intensifica las labores de limpieza y mantenimiento en espacios públicos, vialidades y cañones del municipio

Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025: Autoridades destacan resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia; anuncian refuerzo en operativos, en particular de cara al Mundial de este año

Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad: Manolo Jiménez Salinas informó que el presupuesto estatal se destinará a seguridad, con énfasis en operativos carreteros y atención a accidentes

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿A cuál vas a ir? Estos son los festivales musicales más esperados en México para 2026: Estrellas internacionales como Alesso, Tyler, The Creator, Lenny Kravitz, Juanes, The Killers y hasta Guns N’ Roses se presentarán en el país, encabezando los lineups de los festivales más importantes

Sale a la luz capítulo perdido de ‘El Chavo del 8’... fue grabado en Cancún y hay un crossover con el Dr. Chapatín (Video): Descubre el episodio inédito de El Chavo del 8 en Cancún. Un hallazgo histórico de 1980 que incluye un crossover con el Dr. Chapatín y escenas virales

Pateador mexicano Jesús Gómez se registra para el Draft 2026 de la NFL: Anunció que buscará dar el salto al futbol americano profesional tras declararse elegible, luego de su paso por Arizona State y Eastern Michigan en la NCAA

ESPECIAL

Trámite de pasaporte mexicano aumenta de costo en 2026: ¿cuál es su precio?: A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de México actualizó los costos del pasaporte mexicano

¿El recibo CFE no está a tu nombre? Esto debes hacer: Así puedes actualizar el titular del recibo de luz CFE correctamente.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

