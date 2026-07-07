Las noticias más importantes del 7 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum presenta informe sobre la captura de ‘El Mayo’ y asegura que alguien mintió: La información conocida en los últimos días pone en duda la versión oficial difundida por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar

➔ Caso Roxana Guzmán: Harfuch confirma 8 detenidos y advierte que habrá más capturas: Omar García Harfuch informó que hay ocho detenidos por el asesinato de Roxana Guzmán y aseguró que las investigaciones continúan

➔ Sancionan a Fernández Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz: El TEEM determinó que Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política de género y ordenó inscribirlo en el registro nacional de agresores

➔ Arrestan a Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de violencia familiar: En redes sociales y medios de comunicación se viralizó un video que presuntamente evidencia la violencia familiar cometida por Víctor Rodríguez Padilla

➔ ¡Gordo, no seas terco!... Hijo de AMLO y Salinas Pliego vuelven a enfrentarse en X: El enfrentamiento entre José Ramón López Beltrán y Ricardo Salinas Pliego escala en X con acusaciones de corrupción, descalificaciones y el reto de presentar pruebas ante las autoridades competentes

MUNDO

➔ Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas: Según la versión de ICE, el migrante de origen mexicano utilizó su vehículo para embestir a los agentes migratorios

➔ Lo que sabemos de los dichos racistas de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, tras el Francia vs. Paraguay: Francia, Paraguay y hasta la ONU condenaron los comentarios de la senadora, quien pidió al goleador retactarse

➔ Defensa de ‘El Mayo’ Zambada revela que tiene 16 hijos en documento entregado a corte de Estados Unidos: Defensa de Ismael “El Mayo” Zambada revela detalles inéditos sobre su vida familiar en corte de Estados Unidos

COAHUILA

➔ Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila: La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Tania Flores y del tesorero de su administración por una investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras

➔ Advierte exsecretario de Coahuila maxiproceso de EU contra 250 perfiles ligados al narco: José Luis Pliego aseguró que autoridades estadounidenses integran investigaciones contra políticos, funcionarios y empresarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales

➔ Diana llegó a Saltillo huyendo de CDMX; presunto feminicida la acorraló frente a miles de personas para que aceptara casarse: Aunque no ha sido confirmado por las autoridades, fuentes cercanas a la familia aseguraron que Diana ya había buscado ayuda en Saltillo para denunciar a Fernando “N”

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026: El equipo albiceleste mostró garra y de un 2 a cero logró remontar a un increíble 3-2 en el campo del estadio de Atlanta

➔ Mundial 2026: Suiza gana 4-3 en penales y deja fuera a Colombia: Suiza obtuvo el último boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 4-3 a Colombia en la tanda de penales, luego de un encuentro sin goles que se extendió hasta la prórroga

➔ Rafa González anuncia pausa en su carrera para recibir tratamiento por depresión y ansiedad: El vocalista de Los Recoditos informó que ingresará voluntariamente a un proceso de tratamiento, tras varios meses marcados por problemas personales y mediáticos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

➔ Gobierno lanza nueva plataforma para corregir el acta de nacimiento sin acudir al Registro Civil: Conoce qué trámites estarán disponibles, los requisitos y cómo funcionará el nuevo sistema.