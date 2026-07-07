Las noticias más importantes del 7 de julio en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 7 de julio en México
    Las noticias más importantes del 7 de julio en México Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum presenta informe sobre la captura de ‘El Mayo’ y asegura que alguien mintió: La información conocida en los últimos días pone en duda la versión oficial difundida por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar

Caso Roxana Guzmán: Harfuch confirma 8 detenidos y advierte que habrá más capturas: Omar García Harfuch informó que hay ocho detenidos por el asesinato de Roxana Guzmán y aseguró que las investigaciones continúan

Sancionan a Fernández Noroña por violencia política de género contra Grecia Quiroz: El TEEM determinó que Gerardo Fernández Noroña cometió violencia política de género y ordenó inscribirlo en el registro nacional de agresores

Arrestan a Víctor Rodríguez Padilla tras denuncia de violencia familiar: En redes sociales y medios de comunicación se viralizó un video que presuntamente evidencia la violencia familiar cometida por Víctor Rodríguez Padilla

¡Gordo, no seas terco!... Hijo de AMLO y Salinas Pliego vuelven a enfrentarse en X: El enfrentamiento entre José Ramón López Beltrán y Ricardo Salinas Pliego escala en X con acusaciones de corrupción, descalificaciones y el reto de presentar pruebas ante las autoridades competentes

MUNDO

Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas: Según la versión de ICE, el migrante de origen mexicano utilizó su vehículo para embestir a los agentes migratorios

Lo que sabemos de los dichos racistas de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, tras el Francia vs. Paraguay: Francia, Paraguay y hasta la ONU condenaron los comentarios de la senadora, quien pidió al goleador retactarse

Defensa de ‘El Mayo’ Zambada revela que tiene 16 hijos en documento entregado a corte de Estados Unidos: Defensa de Ismael “El Mayo” Zambada revela detalles inéditos sobre su vida familiar en corte de Estados Unidos

COAHUILA

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila: La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Tania Flores y del tesorero de su administración por una investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras

Advierte exsecretario de Coahuila maxiproceso de EU contra 250 perfiles ligados al narco: José Luis Pliego aseguró que autoridades estadounidenses integran investigaciones contra políticos, funcionarios y empresarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales

Diana llegó a Saltillo huyendo de CDMX; presunto feminicida la acorraló frente a miles de personas para que aceptara casarse: Aunque no ha sido confirmado por las autoridades, fuentes cercanas a la familia aseguraron que Diana ya había buscado ayuda en Saltillo para denunciar a Fernando “N”

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026: El equipo albiceleste mostró garra y de un 2 a cero logró remontar a un increíble 3-2 en el campo del estadio de Atlanta

Mundial 2026: Suiza gana 4-3 en penales y deja fuera a Colombia: Suiza obtuvo el último boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 4-3 a Colombia en la tanda de penales, luego de un encuentro sin goles que se extendió hasta la prórroga

Rafa González anuncia pausa en su carrera para recibir tratamiento por depresión y ansiedad: El vocalista de Los Recoditos informó que ingresará voluntariamente a un proceso de tratamiento, tras varios meses marcados por problemas personales y mediáticos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Gobierno lanza nueva plataforma para corregir el acta de nacimiento sin acudir al Registro Civil: Conoce qué trámites estarán disponibles, los requisitos y cómo funcionará el nuevo sistema.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Política
Violencia

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La confrontación entre José Ramón López Beltrán y el empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a intensificarse en la red social X.

¡Gordo, no seas terco!... Hijo de AMLO y Salinas Pliego vuelven a enfrentarse en X
La familia de Roxana Guzmán despidió a la periodista en Nanchital tras la identificación de sus restos. El caso suma ocho personas imputadas por el crimen.

Roxana Guzmán fue velada en Veracruz; Senado exige investigar su asesinato sin descartar su labor periodística
La ONU-DH pidió esclarecer los asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna e investigar como línea central su ejercicio periodístico.

ONU-DH exige esclarecer asesinatos de Roxana Guzmán y Alex Serna y proteger la libertad de expresión
Omar García Harfuch informó que ya fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión por el caso Roxana Guzmán y adelantó que habrá más detenciones.

Caso Roxana Guzmán: Harfuch confirma 8 detenidos y advierte que habrá más capturas
La defensa de “El Mayo” Zambada reveló ante una corte de EU que el capo tiene 16 hijos y detalló aspectos inéditos de su vida personal.

Defensa de ‘El Mayo’ Zambada revela que tiene 16 hijos en documento entregado a corte de Estados Unidos
Personas buscan ropa en un campamento frente a edificios colapsados por los terremotos en La Guaira, Venezuela.

Hasta ahora, más de 14,600 personas permanecen en 87 campamentos tras el doble terremoto en Venezuela
Luego de la derrota de Paraguay 0 a 1 contra Francia en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán francés Kylian Mbappé fue objeto de dichos racistas por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

Lo que sabemos de los dichos racistas de Celeste Amarilla a Kylian Mbappé, tras el Francia vs. Paraguay
Agentes de ICE disparan en contra de migrante de origen mexicano en Houston, Texas

Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas