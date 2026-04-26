Noticias del fin de semana en México: calendario tentativo de la Pensión del Bienestar, detienen a alcalde mexicano por presuntos delitos sexuales y Sheinbaum admite que sí hay agentes de EU en México

MÉXICO

→ Sheinbaum admite que sí hay agentes de EU en México, pero con permiso : La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sí existen elementos de Estados Unidos operando en territorio nacional, pero dejó claro que su actuación está limitada por la legislación mexicana.

→ Detienen a Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, por presuntos delitos sexuales : La Fiscalía General de Morelos confirmó la mañana del domingo la detención de Jorge Armando ‘N’, alcalde del municipio de Tlalnepantla; según el breve comunicado, el edil fue remitido al Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente.

→ Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo mayo-junio de 2026? (Calendario tentativo) : Consulta las fechas tentativas de pago de la Pensión del Bienestar para mayo-junio 2026, el calendario por apellido y cómo verificar tu saldo desde la app del Banco del Bienestar

INTERNACIONAL

→ Evacúan a Donald Trump y a su gabinete de la Casa Blanca tras supuestos disparos : El 25 de abril se reportó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

→ Gobierno de Trump busca pena de muerte para migrantes ilegales asesinos : El documento califica la pena capital como una “herramienta esencial” para el sistema de justicia.

→ Fallecidos por atentado explosivo en Colombia suben a 20; inicia identificación de cuerpos : Hasta el momento se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad. Declaran tres días de luto en memoria de las víctimas

COAHUILA

→ Coahuila: Detectan metales posiblemente tóxicos en aire de Ramos Arizpe; advierten riesgos a salud : Un estudio del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) reveló la presencia de metales potencialmente tóxicos en el polvo urbano de Ramos Arizpe, mismos que podrían ser resultado de condiciones naturales o bien de la actividad humana.

→ Sequía y abandono disparan plaga del gusano barrenador en nogaleras de Coahuila : Productores de nuez de la Región Laguna de Coahuila alertaron por la presencia de gusano barrenador en troncos de nogal, lo que representa una afectación principalmente en la producción.

→ Se estrellan menores contra auto que se les atraviesa y resultan lesionados en Saltillo : Dos menores de edad que viajaban en una motocicleta terminaron accidentados la tarde de este jueves en calles de la colonia Zaragoza, en Saltillo, luego de estrellarse contra un automóvil que les quitó el derecho de paso.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles : El cantante español se presentará en octubre en el Estadio Francisco I. Madero como parte de su nuevo tour internacional.

→ Comienza la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 con la presencia de España y mucho futbol : Este viernes se llevó a cabo la inauguración oficial de la fiesta de las letras en Coahuila, que tendrá cientos de actividades del 24 de abril al 3 de mayo.

→ Estadio Hidalgo podría ser vetado por agresiones de aficionados a jugadores de los Pumas : Luego de la derrota de los Tuzos, el enojo fue tan fuerte que le tiraron todo tipo de proyectiles a los universitarios y eso les puede costar caro, como jugar partidos de liguilla a puerta cerrada.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Registro obligatorio de líneas con CURP: qué pasará con WhatsApp y servicios móviles en México : Usuarios deberán registrar su línea con CURP antes del 30 de junio; autoridades analizan regulación de WhatsApp y otras apps.

→ Atención alumnos: SEP aclara si hay clases este lunes 27 de abril de 2026 : Con la llegada del Día del Trabajo, muchos padres y estudiantes se preguntan si habrá clases el lunes 27 de abril de 2026.