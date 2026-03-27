Noticias para el fin de semana: Colosio pide indulto para Aburto, ¿habrá apagón en todo México? y Netflix sube sus precios

MÉXICO

→ Luis Donaldo Colosio Riojas pide a Sheinbaum indulte a Mario Aburto... ‘ya dejen de lucrar políticamente con él’ : A más de tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el tema vuelve al centro del debate público tras las declaraciones de su hijo, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien pidió cerrar definitivamente el capítulo que marcó la historia política reciente del país.

→ Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente : Autoridades de Michoacán informaron que este 24 de marzo de 2026 se registró una balacera en la Preparatoria Antón Makarenko, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, con saldo de dos mujeres fallecidas y un adolescente detenido.

→ Solo 3 años de prisión... la pena que podría enfrentar Osmar ’N’, estudiante de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras : El caso de Osmar ‘N’, un adolescente de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras en Michoacán, ha provocado una fuerte discusión pública tras revelarse que podría enfrentar una pena máxima de apenas tres años de internamiento.

→ ¿Se apagará la luz en todo México?... esta es la fecha y hora del apagón simbólico de marzo : En los últimos días, el término “apagón en México” ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales, generando inquietud entre la población. Publicaciones virales han sugerido que el país podría quedarse sin electricidad el próximo 28 de marzo.

INTERNACIONAL

→ EU desplegará a ICE en los aeropuertos para ayudar en los controles de seguridad : Con el objetivo de aliviar la carga de trabajo de la Administración de Seguridad del Transporte, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que Estados Unidos desplegará a agentes de inmigración (ICE), medida que le ayudará a cumplir su misión.

→ Guantánamo, polémico y un estratégico enclave en medio de nuevas tensiones entre Cuba y EU : La base naval estadounidense en Guantánamo, uno de los enclaves militares más antiguos y controvertidos del Caribe, podría ocupar un papel central en caso de un ataque contra Cuba, un escenario improbable pero no imposible según analistas, en medio de la renovada presión de Washington.

COAHUILA

→ PAN Coahuila lanza convocatoria y abre candidaturas ciudadanas para diputados : Una apertura en el proceso de selección encendió el escenario político en Coahuila, luego de que el Partido Acción Nacional anunciara que permitirá el acceso total de ciudadanos a sus candidaturas para diputaciones locales en las próximas elecciones.

→ Coahuila: enternece diputada María del Mar Treviño al presidir sesión con su hijo en brazos : Un momento poco habitual, pero significativo, se vivió al inicio de la sesión de este martes en el Congreso del Estado, cuando la diputada María del Mar Treviño, presidenta de la Mesa Directiva, ingresó al recinto legislativo con su hijo Carlitos en brazos.

→ ¡Atención artistas! Ya salió la convocatoria PECDA Coahuila 2026 : El Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico otorgará hasta 43 estímulos económicos a adolescentes creadores, jóvenes creadores y creadores con trayectoria de la entidad

→ Más de 15 detenidos por huachicoleo en Coahuila en 2026; descarta Fiscal exista red de delincuentes : A tres meses de haberse iniciado el año 2026, en Coahuila se ha logrado la detención de más de 15 personas relacionadas con el delito de huachicoleo, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien negó que estos puedan integrar una red organizada.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Sultanes cierran gira en MLB con derrota ante Giants : Los Giants de San Francisco vencieron 8-2 a los Sultanes de Monterrey la noche del martes en el Oracle Park, en el segundo y último juego de exhibición entre ambas organizaciones.

→ Ricardo Arjona confirma concierto en Saltillo en el Estadio I. Madero: Fecha y venta de boletos : Con la promesa de un espectáculo íntimo y de gran formato, el famoso cantante Ricardo Arjona recientemente confirmó su visita a Saltillo, Coahuila, como una forma de regreso a los escenarios mexicanos.

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¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión Bienestar 0 a 64 años: Finaliza el registro este 29 de marzo y así puedes obtener 3,300 pesos: El registro estará disponible en 24 estados del país, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Yucatán, entre otros. En las entidades restantes, el apoyo se limita a personas de hasta 29 años, salvo en comunidades indígenas, afromexicanas o con alto grado de marginación.

→ ¿Por qué es bueno cubrir con papel aluminio tus tarjetas bancarias?... así puedes evitar robo de datos mediante RFID : Descubre por qué cubrir tus tarjetas con papel aluminio puede ayudarte a evitar el robo de datos RFID y qué tan efectivo es este método en 2026.