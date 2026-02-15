Noticias del fin de semana en México: Forman alianza Sheinbaum y Salma Jayek, sale Marx Arriaga de SEP y ¿ya conociste a los therians?

MÉXICO

→ Claudia Sheinbaum y Salma Hayek impulsan cine y series en México con nuevos incentivos: “Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”. La actriz de Hollywood reconoció a la CSP por impulsar y apoyar el cine mexicano.

→ Denuncian abusos y red de robo en gestión de Marx Arriaga con la SEP: El denunciante asegura que en diversos casos “mandaron a la Policía a sacar a la gente de sus espacios de trabajo”.

→ Otra vez militares de EU en México: Senado votará autorizar su ingreso para adiestramiento con la Defensa: La petición prevé ejercicios de adiestramiento con la Defensa entre febrero y julio, tras un permiso reciente para personal de la Marina estadounidense.

→ Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP: Manifestó que prefirió mantenerse en el cargo para defender los materiales de la Nueva Escuela Mexicana.

INTERNACIONAL

→ EU intercepta otro buque petrolero en el océano Índico tras violar bloqueo: Según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba.

→ Mantiene zar fronterizo ‘pequeña fuerza’ antimigrante en Minnesota: Tom Homan anunció la salida de más de mil agentes de inmigración, pero mantendrá presencia en esa localidad.

COAHUILA

→ FGE Coahuila prioriza captura de prófugos y narcomenudeo en ‘Operativo Limpia’: Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía en la región, aseguró que el despliegue conjunto con fuerzas federales y corporaciones locales permitió ejecutar órdenes de aprehensión y asegurar armas blancas.