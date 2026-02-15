Noticias del fin de semana en México: Forman alianza Sheinbaum y Salma Jayek, sale Marx Arriaga de SEP y ¿ya conociste a los therians?
Lo más relevante del fin de semana, del 13 al 15 de febrero, bajo la cobertura de VANGUARDIA
MÉXICO
→ Claudia Sheinbaum y Salma Hayek impulsan cine y series en México con nuevos incentivos: “Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”. La actriz de Hollywood reconoció a la CSP por impulsar y apoyar el cine mexicano.
→ Denuncian abusos y red de robo en gestión de Marx Arriaga con la SEP: El denunciante asegura que en diversos casos “mandaron a la Policía a sacar a la gente de sus espacios de trabajo”.
→ Otra vez militares de EU en México: Senado votará autorizar su ingreso para adiestramiento con la Defensa: La petición prevé ejercicios de adiestramiento con la Defensa entre febrero y julio, tras un permiso reciente para personal de la Marina estadounidense.
→ Marx Arriaga confirma que rechazó embajada para dejar Dirección en la SEP: Manifestó que prefirió mantenerse en el cargo para defender los materiales de la Nueva Escuela Mexicana.
INTERNACIONAL
→ EU intercepta otro buque petrolero en el océano Índico tras violar bloqueo: Según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba.
→ Mantiene zar fronterizo ‘pequeña fuerza’ antimigrante en Minnesota: Tom Homan anunció la salida de más de mil agentes de inmigración, pero mantendrá presencia en esa localidad.
COAHUILA
→ FGE Coahuila prioriza captura de prófugos y narcomenudeo en ‘Operativo Limpia’: Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía en la región, aseguró que el despliegue conjunto con fuerzas federales y corporaciones locales permitió ejecutar órdenes de aprehensión y asegurar armas blancas.
→ Coahuila: A 20 años de Pasta de Conchos, Sheinbaum alista visita clave a la región: La visita de la Presidenta de México a Coahuila se perfila como un momento decisivo para medir avances técnicos, voluntad política y reparación integral del daño a las familias.
→ Aumentan hasta 40 por ciento las enfermedades respiratorias en temporada invernal: Menores de 5 años y adultos mayores, los más afectados.
DEPORTES Y ESPECTÁCULOS
→ ‘Como Agua Para Chocolate’ se despide: HBO Max estrena su última temporada: La serie producida por Salma Hayek concluye con seis episodios la historia de ‘Tita de la Garza’, escrita por Laura Esquivel en su novela homónima publicada en 1989.
→ Sarah Schleper se despide del slalom gigante tras descalificación en Milano Cortina 2026: La esquiadora Sarah Schleper fue descalificada de la prueba de slalom gigante en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tras detectarse una diferencia de un milímetro en su equipo.
¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?
→ Del meme a la práctica social: los therians como nueva moda que causa preocupación: Este fenómeno comenzó a surgir en algunas ciudades de Uruguay y Argentina, y se ha extendido a diversos países de América Latina.
→ Policía Cibernética alerta por fraude ‘La Patrona’: así operan y cómo evitarlo: Autoridades advierten sobre fraude “La Patrona”, esquema que suplanta empleadores para pedir dinero o datos urgentes y presionar sin verificación.