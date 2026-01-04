Noticias del fin de semana en México: Matan a empresario en Jalisco, confrontan a Noroña en Roma y preparan audiencia de Nicolás Maduro

MÉXICO

→ ‘Aquí no’: Sheinbaum frena a Trump y exige a EU parar armas y cárteles: Tras declaraciones desde Washington que reavivaron el debate sobre seguridad regional, el gobierno mexicano fijó postura sobre soberanía.

→ El empresario Adrián Corona fue privado de la libertad y asesinado en Jalisco: El secuestro y posterior asesinato del empresario fue confirmado por la Fiscalía General de Jalisco.

→ Tren de carga con jarabe de maíz se descarrila en Nogales: El percance ocurrió durante la madrugada de este domingo en el sector Agua Zarca, a la altura aproximada del kilómetro 21.

→ Sheinbaum defiende a Pemex y CFE ante tensiones globales: ‘la energía es soberanía’: Tras una visita a la refinería de Tula, la presidenta fijó postura sobre el papel del petróleo y las empresas públicas frente a los recientes movimientos geopolíticos en América Latina.

INTERNACIONAL

→ Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE: A solo unas horas de haber sido sustraídos de Caracas, Venezuela, el presidente y su esposa serán presentados ante un juez en la ciudad de Nueva York para la lectura de cargos y posible dictamen de prisión preventiva.

→ Trump ahora amenaza a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, tras captura de Nicolás Maduro: Hasta el momento, las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldaron a Delcy Rodríguez, quien fue nombrada por el Tribunal Supremo como presidenta encargada.

→ Habitantes de Venezuela realizaron largas filas para comprar alimentos y gasolina: Narran que los servicios sufrieron fallas. El aeropuerto permanece cerrado y las fronteras terrestres con Colombia son las únicas abiertas.

→ ‘Buenas noches, feliz año nuevo’, dijo Maduro a los agentes de la DEA al aterrizar en NY: “Arrestado y escoltado”, afirmó en la red social X la cuenta Rapid Response 47 encima del video.

COAHUILA

→ Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila: Gerardo Aguado advierte que la defensa de Maduro contradice los principios democráticos y el Estado de derecho y critica a Morena.

→ Subasta de AHMSA inicia el 6 de enero; audiencia final será el 30: Se dio a conocer el calendario que conducirá a la subasta de Altos Hornos de México y Minera del Norte, proceso que culminará con la adjudicación del complejo siderúrgico y minero a nuevos propietarios.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios: El cineasta mexicano fue uno de los protagonistas de la noche en el Festival de Palm Springs, donde recibió un galardón que dedicó a su hermano mayor recientemente fallecido.

→ Venezuela se queda sin beisbol: suspenden la LVBP tras la captura de Nicolás Maduro: La LVBP detuvo el Round Robin y la postemporada tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos, en medio de una crisis de seguridad en Venezuela.

→ ¡Atrapado! Leonardo DiCaprio queda varado en el Caribe por la crisis en Venezuela: El actor sufrió las consecuencias de las restricciones aéreas impuestas en la región, lo que le impidió llegar a la ceremonia del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

→ Broncos aseguran el primer sembrado de la AFC; Patriots quedan segundos: Ambos equipos avanzan a los Playoffs con semana de descanso y ventaja competitiva.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Mexicano confronta a Noroña en calles de Roma: ‘¿Qué se siente estar aquí?’: El legislador rechazó haber agredido al ciudadano, al que identificó como ‘panista’.

→ Costco 2026: Inicia caos por la Rosca de Reyes y revendedores... Este es el precio en tiendas: El debate sobre los revendedores de Costco se enciende cada temporada con videos de personas cargando carritos llenos con decenas de cajas, lo que agota el inventario de Costco en cuestión de minutos.

→ Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria: El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública indicó cuándo son las próximas vacaciones de Semana Santa 2026.

→ Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan el primer pago de enero 2026? (Calendario tentativo): Conoce cuándo depositan el primer pago de la Pensión del Bienestar 2026, el calendario tentativo por letra y los requisitos para registrarte.