Noticias del fin de semana: Sheinbaum hace recorrido en tren, caen ‘halcones’ en Coahuila y México se alista para Navidad

México
21 diciembre 2025
Lo más relevante del fin de semana, del 19 al 21 de diciembre, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Tren al AIFA ya casi listo: iniciaron pruebas y abrirá en Semana Santa: La presidenta encabezó el primer recorrido de prueba y aseguró que la obra civil está concluida, aunque aún faltan trabajos de señalización y accesos peatonales.

Fiscalía de CDMX informa resultados de peritaje por explosión de pipa en Iztapalapa: “Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente”, estableció la fiscal.

INTERNACIONAL

Estados Unidos va en “persecución activa” de un tercer petrolero cerca de Venezuela: Guardia Costera de EU va detrás de un buque sancionado de la flota clandestina que forma parte del esquema ilegal de evasión de sanciones de Venezuela

Víctimas de Epstein avalan la publicación de archivos, pero critican falta de información clave: Afirman que la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas.

COAHUILA

Confirma Fiscalía de Coahuila detención de siete personas por halconeo y narcomenudeo: La FGE informó que el proceso judicial sigue en curso y que la carpeta de investigación permanece abierta.

Fin de semana marcado por accidentes ligados al alcohol en Saltillo: En varios de los hechos, los conductores involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades y evaluar daños.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Liga MX rompe récords de asistencia y audiencia en el Apertura 2025: El torneo Apertura 2025 se convirtió en el de mayor convocatoria en estadios y mayor alcance en transmisiones en la historia reciente de la Liga MX.

¡Regalo navideño! Canta Julieta Venegas y baila Salma Hayek junto a Bad Bunny en concierto en la CDMX: La cantautora mexicana interpretó junto al puertorriqueño la colaboración ‘Lo siento BB:’, además de temas como ‘Lento’ y ‘Ojitos Lindos’, en una noche llena de sorpresas para el público capitalino.

Checo Pérez mantendrá el número 11 en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026: El piloto mexicano Sergio Pérez conservará el dorsal 11 en su nueva etapa dentro de la F1, ahora como parte del debut de Cadillac en la Temporada 2026.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

¡Felices 35 años! ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico navideño que revive la magia de la infancia: La cinta protagonizada por Macaulay Culkin se mantiene vigente como un referente de la Navidad, la familia y los recuerdos de la niñez, pese al paso del tiempo, la tecnología y el caos actual.

A esta hora entró el solsticio de invierno en México: El solsticio de invierno marca oficialmente el inicio de la estación invernal en México.

Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones: Las playas que se deben evitar a finales del año están en Tijuana, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Estafa de “Regalos Navideños”: así engañan a través de WhatsApp y redes sociales para robar datos personales: Alerta Policía Cibernética de la SSC por estafa de ‘Regalos Navideños’ y emite recomendaciones de prevención.

Detenciones
Navidad
Notarios

México

Claudia Sheinbaum

