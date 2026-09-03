Las noticias más importantes del 03 de septiembre en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Criptomonedas y dólares... Asesino del tecladista de Camilo Séptimo revela el verdadero motivo del multihomicidio: Diego Sebastián Rosen habría revelado que buscaba criptomonedas y dólares que Jonathan Meléndez le debía, según información periodística sobre el multihomicidio.

➔ De Jonathan Meléndez a Marco Ebben: los crímenes que han sacudido Atizapán de Zaragoza: El municipio mexiquense también ha sido escenario de feminicidios, ejecuciones y casos relacionados con el crimen organizado.

➔ Monterrey se alista para la 28 edición de la Exposición Internacional de Publicidad México: El encuentro reunirá en Cintermex a especialistas, marcas y compradores para conocer innovaciones en mercadotecnia, artes gráficas, empaque, artículos promocionales e inteligencia artificial aplicada a la comunicación.

➔ Detienen en Guadalajara a Óscar Adrián “N”, presunto influencer por pornografía infantil: En sus redes sociales destaca como organizador de eventos, manager y promotor artístico y gerente de relaciones públicas y un enlace a su canal de YouTube.

➔ Carlos Ulloa, director de Birmex compró dos propiedades por 22.4 mdp: 1.5 millones de pesos gastó Ulloa en la compra de muebles y accesorios de casa.

➔ Reportan brote de salmonela en Hospital General de México; está relacionado al consumo interno de alimentos: La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación.

MUNDO

➔ “Vamos por lo que más les duele: Su dinero” Estados Unidos advierte que va por el dinero de los cárteles: Las autoridades de ambos países afirman que golpear la estructura financiera de las organizaciones criminales es una estrategia clave

➔ Disparan contra Nikolai Varpakhovich, comandante ruso, acusado de ordenar un ataque contra un hospital infantil de Ucrania: Varpakhovich, un estrecho aliado de Vladimir Putin y comandante de la 22ª División de Aviación de Bombarderos Pesados de Rusia, recibió dos disparos, uno en la cara y otro en el torso.

➔ Noruega incauta buque ruso para hacer cumplir reclamación ucraniana de 4 mil 220 millones: El gobierno noruego detuvo un buque ruso como parte de una resolución mercantil en favor de la empresa ucraniana Naftogaz que fue afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

COAHUILA

➔ Desconocía Tribunal Electoral de Coahuila contratación de familiar por parte de magistrada; ‘se informó a Contraloría’: La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla el abuso de funciones cuando un servidor público utiliza sus atribuciones para beneficiar a familiares

➔ Denuncian arrancones al norte de Saltillo; lujosos autos convierten Los Pastores en pista de carreras: Vecinos de Privanzas del Campestre denuncian meses de arrancones nocturnos, ruido y riesgo de accidentes; exigen vigilancia o al menos reductores de velocidad.

➔ Tribunal Electoral de Coahuila resolverá este viernes disputa de Tony Flores y Fernando Rodríguez por curul: El tribunal local deberá emitir una nueva resolución sobre la disputa por la diputación del PT, en cumplimiento a lo establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 2 de septiembre.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Mariachi Vargas, Víctor Mendivil, charla sobre la Ninfa y ‘El Desaire’ en cines: Este es el primer fin de semana de septiembre y las opciones para disfrutarlo pueden ser en familia o con amigos, gracias a las actividades que hay en la ciudad.

➔ Álvaro Fidalgo se queda en el Betis, pero su futuro en España pende de un hilo: El mediocampista mexicano continuará en el conjunto verdiblanco tras no concretarse su salida en el cierre del mercado, aunque no entra del todo en los planes del equipo.

➔ ‘Es una belleza, de verdad’: Fernanda Familiar recomienda ‘El Desaire’; te decimos dónde verla en Coahuila: La periodista destacó la factura de la película coahuilense y consideró que su historia puede ayudar a las nuevas generaciones a identificar señales de violencia.

➔ Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta: El pedalista originario de San Pedro de las Colonias fue convocado al Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, donde compartirá la selección mexicana con Isaac del Toro.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

➔ GhostPairing, la trampa sin clicks que suplanta cuentas de WhatsApp y le pide dinero a tus contactos: Se trata de una técnica de ingeniería que permite vincular un dispositivo sin que el propietario pierda el acceso a su cuenta.

➔ Destacan Omar Saucedo, César Gaytán y Humberto Vázquez, colaboradores de VANGUARDIA, en el Premio de Periodismo Cultural ‘Catón’: Reconocen a tres colaboradores de VANGUARDIA por su labor periodística.

➔ Justin Trudeau, Charlize Theron y Rafa Márquez encabezan México Siglo XXI 2026: El programa de la Fundación Telmex ofrece una curaduría orientada al análisis geopolítico, desafíos de la economía digital y las artes escénicas de alcance internacional.