Las noticias más importantes del 03 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 03 de septiembre en México
    Las noticias más importantes del 03 de septiembre en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. ARCHIVO VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Criptomonedas y dólares... Asesino del tecladista de Camilo Séptimo revela el verdadero motivo del multihomicidio: Diego Sebastián Rosen habría revelado que buscaba criptomonedas y dólares que Jonathan Meléndez le debía, según información periodística sobre el multihomicidio.

De Jonathan Meléndez a Marco Ebben: los crímenes que han sacudido Atizapán de Zaragoza: El municipio mexiquense también ha sido escenario de feminicidios, ejecuciones y casos relacionados con el crimen organizado.

Monterrey se alista para la 28 edición de la Exposición Internacional de Publicidad México: El encuentro reunirá en Cintermex a especialistas, marcas y compradores para conocer innovaciones en mercadotecnia, artes gráficas, empaque, artículos promocionales e inteligencia artificial aplicada a la comunicación.

Detienen en Guadalajara a Óscar Adrián “N”, presunto influencer por pornografía infantil: En sus redes sociales destaca como organizador de eventos, manager y promotor artístico y gerente de relaciones públicas y un enlace a su canal de YouTube.

Carlos Ulloa, director de Birmex compró dos propiedades por 22.4 mdp: 1.5 millones de pesos gastó Ulloa en la compra de muebles y accesorios de casa.

Reportan brote de salmonela en Hospital General de México; está relacionado al consumo interno de alimentos: La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación.

MUNDO

“Vamos por lo que más les duele: Su dinero” Estados Unidos advierte que va por el dinero de los cárteles: Las autoridades de ambos países afirman que golpear la estructura financiera de las organizaciones criminales es una estrategia clave

Disparan contra Nikolai Varpakhovich, comandante ruso, acusado de ordenar un ataque contra un hospital infantil de Ucrania: Varpakhovich, un estrecho aliado de Vladimir Putin y comandante de la 22ª División de Aviación de Bombarderos Pesados de Rusia, recibió dos disparos, uno en la cara y otro en el torso.

Noruega incauta buque ruso para hacer cumplir reclamación ucraniana de 4 mil 220 millones: El gobierno noruego detuvo un buque ruso como parte de una resolución mercantil en favor de la empresa ucraniana Naftogaz que fue afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

COAHUILA

Desconocía Tribunal Electoral de Coahuila contratación de familiar por parte de magistrada; ‘se informó a Contraloría’: La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla el abuso de funciones cuando un servidor público utiliza sus atribuciones para beneficiar a familiares

Denuncian arrancones al norte de Saltillo; lujosos autos convierten Los Pastores en pista de carreras: Vecinos de Privanzas del Campestre denuncian meses de arrancones nocturnos, ruido y riesgo de accidentes; exigen vigilancia o al menos reductores de velocidad.

Tribunal Electoral de Coahuila resolverá este viernes disputa de Tony Flores y Fernando Rodríguez por curul: El tribunal local deberá emitir una nueva resolución sobre la disputa por la diputación del PT, en cumplimiento a lo establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 2 de septiembre.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Mariachi Vargas, Víctor Mendivil, charla sobre la Ninfa y ‘El Desaire’ en cines: Este es el primer fin de semana de septiembre y las opciones para disfrutarlo pueden ser en familia o con amigos, gracias a las actividades que hay en la ciudad.

Álvaro Fidalgo se queda en el Betis, pero su futuro en España pende de un hilo: El mediocampista mexicano continuará en el conjunto verdiblanco tras no concretarse su salida en el cierre del mercado, aunque no entra del todo en los planes del equipo.

‘Es una belleza, de verdad’: Fernanda Familiar recomienda ‘El Desaire’; te decimos dónde verla en Coahuila: La periodista destacó la factura de la película coahuilense y consideró que su historia puede ayudar a las nuevas generaciones a identificar señales de violencia.

Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta: El pedalista originario de San Pedro de las Colonias fue convocado al Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, donde compartirá la selección mexicana con Isaac del Toro.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

GhostPairing, la trampa sin clicks que suplanta cuentas de WhatsApp y le pide dinero a tus contactos: Se trata de una técnica de ingeniería que permite vincular un dispositivo sin que el propietario pierda el acceso a su cuenta.

Destacan Omar Saucedo, César Gaytán y Humberto Vázquez, colaboradores de VANGUARDIA, en el Premio de Periodismo Cultural ‘Catón’: Reconocen a tres colaboradores de VANGUARDIA por su labor periodística.

Justin Trudeau, Charlize Theron y Rafa Márquez encabezan México Siglo XXI 2026: El programa de la Fundación Telmex ofrece una curaduría orientada al análisis geopolítico, desafíos de la economía digital y las artes escénicas de alcance internacional.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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Opciones. Fin de semana en Saltillo: música, arte y cine para disfrutar del 4 al 6 de septiembre.

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Las personas que cumplan 60 años durante septiembre de 2026 ya pueden solicitar su credencial INAPAM.

¿Cumples 60 años? Así puedes tramitar tu tarjeta INAPAM gratis en el mes de septiembre
Las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) permiten dar seguimiento al comportamiento de las actividades económicas informales a nivel nacional

Economía informal en México crece en 1T de 2026, y alcanza un valor agregado bruto de 5.94 bdp
Julián Quiñones conectó un cabezazo al primer poste para sellar el triunfo 2-0 del Al-Qadisiya sobre Al Diraiyah.

Julián Quiñones rompe la sequía: marca y acerca al Al-Qadisiya a la cima
Tati Ballesteros reflexiona sobre el ‘virmor’, un concepto que define como la capacidad de vivir con amor a pesar de las complejidades.

Tati Ballesteros invita a reconciliarse con la existencia a través de su libro ‘Honrar la vida’