Las noticias más importantes del 06 de octubre 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

MÉXICO

→ Huracán ‘Rachel’ apunta otra vez a territorio mexicano; se forma la Depresión Tropical 9 en el Golfo de México : Pese a que los primeros reportes indicaban que el huracán ‘Rachel’ se alejaba de las costas de México, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) registró un cambio en su trayectoria.

→ Hacienda niega investigación de a UIF contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán :El Gobierno de México no investiga el dinero ni los negocios de Andrés Manuel López Beltrán ni del empresario Amílcar Olán, así lo confirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en el Senado de la República.

→ Avala la Corte que militares sean dueños de una aerolínea y de varios aeropuertos : La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes la reforma legal de 2023 que permite a los militares ser, al mismo tiempo, dueños de una aerolínea y de varios aeropuertos.

→ Programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ continuará, asegura Marath Bolaños : En medio de cuestionamientos sobre el cierre de incorporaciones en lo que resta de 2026, el Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, aseguró que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” va a continuar.

→ Beca Rita Cetina inicia dispersión: estos son los días en que depositan el pago de octubre de 2026 : Desde este lunes 5 de octubre, las familias de estudiantes de secundaria pública que reciben el apoyo pueden consultar su cuenta del Banco del Bienestar para verificar si el recurso ya fue dispersado.

INTERNACIONAL

→ Roban en Francia una pieza única de Salvador Dalí: así desapareció el Libro del Apocalipsis : Una pieza considerada excepcional dentro del arte del siglo XX desapareció de un museo en Francia. Se trata del Libro del Apocalipsis, una obra de 210 kilos cuya cubierta fue creada por el artista español Salvador Dalí.

→ Para la OMS es “muy bajo” el riesgo fuera de Rusia por un posible caso de peste neumónica : El caso y la investigación, encabezados por funcionarios rusos, han reavivado recuerdos de la pandemia de COVID-19 y las acusaciones de que el coronavirus pudo haber surgido en un laboratorio chino.

→ Trump defiende la guerra con Irán y afirma que perder Los Ángeles o San Diego es “un pequeño precio a pagar” : Durante un mitin en Nebraska, el mandatario de EE. UU. generó indignación al calificar la crisis económica y el conflicto como “artificiales”.

COAHUILA

→ Coahuila aprueba minuta sobre nacionalidad única para gobernadores y Presidencia : La reforma establece que quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura no tengan ni adquieran otra nacionalidad; aplicará a partir del proceso electoral de 2028.

→ Coahuila: Faltarían 54 frentes fríos más para la temporada : La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, dio a conocer que aunque hubo un retraso con la llegada de frentes fríos en el mes de septiembre, el reciente cambio climatológico que trajo al Estado temperaturas de hasta 15 grados es apenas el inicio de una larga temporada.

→ La cascada de San Lorenzo vuelve a la vida tras las lluvias en Saltillo : Las lluvias de los últimos días hicieron reaparecer la cascada del Cañón de San Lorenzo, un espectáculo natural que puede durar apenas unas horas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Cristiano Ronaldo rompe el silencio: acusa a Jorge Jesus de faltar a su palabra y aclara su futuro con Portugal : ‘CR7’ explicó por qué abandonó la concentración lusitana, pidió disculpas por su conducta y aseguró que pretende seguir compitiendo con Portugal.

→ ¡Por el bienestar de sus hijos! Shakira pide a Piqué compartir los viajes entre Miami y Barcelona : La cantante propone que el futbolista viaje a Estados Unidos durante los periodos vacacionales cortos para evitar que Milan y Sasha realicen traslados transatlánticos.

→ Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra : VMÁS estuvo presente en la ceremonia donde la saltillense Connie Martínez y Christian Galindo ganaron el Ariel a Mejor Diseño de Arte por la película ‘Autos, Mota y Rocanrol’.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Las ‘puntadas’ de Lili: un amor que se cose a mano: Lili perdió sus dos senos y aprendió a vivir con esa ausencia. Hoy confecciona prótesis mamarias artesanales para otras mujeres y convierte su experiencia en una forma de acompañamiento. Su amor ya traspasó fronteras.