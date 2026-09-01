Las noticias más importantes del 1 de septiembre de 2026 en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 1 de septiembre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima diluvio de 72 horas de lluvia a México, tormentas intensas , granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: discurso íntegro de la presidenta: Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno; consulta aquí el discurso completo con los temas y cifras de su administración.

Tiene Sheinbaum 68% de aprobación en nueva encuesta; 55% de los consultados no sabían de cancelación de visa de ‘Andy’: La desaprobación se ubicó en 32 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

¿Habrá puentes en septiembre 2026?... esto dice la Ley Federal del Trabajo y la SEP: Descubre los días de descanso oficiales en septiembre de 2026 según la LFT y el calendario escolar de la SEP para trabajadores y estudiantes.

Adriana Dávila renuncia a Comisión Permanente del PAN; denuncia a la dirigencia de su partido por ‘incongruente’: Expuso que la dirigencia del partido “tolera la simulación, la incongruencia y la inacción, sin propiciar la apertura a otras ideas”.

Juez desecha amparo del “R1” para posible extradición a EU: El “R1” prevé ser extraditado a Estados Unidos pero el juez rechaza su amparo por ser una demanda contra actos futuros e inciertos.

INTERNACIONAL

Mientras la cifra de fallecidos por las inundaciones supera las mil personas, se realizan entierros masivos en Nepal: La agencia de desastres de Nepal indicó el martes que, por el momento, en el país se han contabilizado 1,003 fallecidos y 3,916 desaparecidos, de los cuales 583 son extranjeros.

Casa Blanca entrega a la empresa privada North American Blue Energy Partners la concesión de 100 años sobre crudo venezolano: NABEP, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se presenta como la segunda mayor productora de crudo de Venezuela.

Amenaza la sequía en Europa a los peces de ríos, lagos y granjas: La sequía y el calor abrasador de este verano han arrasado ecosistemas y negocios en toda la región, desde un lago en Eslovenia hasta piscifactorías en Bosnia.

COAHUILA

⁠Oficial: prohíben la reelección en Coahuila a partir de 2030: El Congreso del Estado adecuó el Código Electoral de Coahuila tras la Reforma Electoral, con lo cual queda prohibida la reelección inmediata a partir de 2030; se regulan las elecciones de 2027 y 2029.

Salario en la frontera, agua saludable y relaciones binacionales: los temas relevantes para Coahuila del 2do Informe de Sheinbaum: El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, estuvo presente en el informe presidencial.

Aguas negras sí llegan al río Sabinas; Conagua prepara sanciones en Coahuila: La autoridad federal realizó tres actos de autoridad y tomó muestras para determinar posibles infracciones; confirmó que hay evidencia de aguas residuales sin tratamiento en el cauce.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados: El dominio de los clubes de la MLS terminará en 2026, luego de que cuatro equipos mexicanos avanzaran a las Semifinales del torneo binacional.

Filman Eva Longoria y Eugenio Derbez película basada en un libro de un autor de Monterrey: La película, basada en la novela de Francisco X. Stork, aborda la transición de un joven con autismo hacia la vida adulta y el mundo laboral.

‘Hay cosas que he descubierto’: denuncia AB Quintanilla a su hermana Suzette por fortuna de Selena: El músico aseguró que existen años de hechos, pruebas y circunstancias detrás del conflicto familiar y adelantó que dará a conocer su versión ante los tribunales.

ESPECIALES

SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros: Habitantes y especialistas cuestionan los riesgos ambientales, el consumo de agua y el posible impacto al Cañón de Fernández, un ecosistema clave para la sobrevivencia de los laguneros.

Infonavit puede otorgar hasta 163 mil pesos en octubre 2026: ¿quiénes pueden solicitar este dinero?: No se trata de un depósito automático para pensionados del IMSS: estos son los trabajadores que pueden solicitarlo y los requisitos que deben cumplir.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Futbol
Informe De Gobierno

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEP

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Sheinbaum rinde este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, donde presenta los avances y retos de su administración.

Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional (VIDEO)
true

Andy tequilero: otra foto de una amistad de años

El asesor de Sheinbaum

El asesor de Sheinbaum
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima diluvio de 72 horas de lluvia a México, tormentas intensas , granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El INE rechazó el nuevo emblema de SOMOS al considerar que mantiene elementos que pueden generar identificación con símbolos de identidad nacional.

INE rechaza emblema de SOMOS y da 48 horas para presentar una nueva propuesta
Una pantalla de un smartphone que muestra los iconos de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) Deepseek, ChatGPT y Gemini.

¿Cómo los nuevos nuevos agentes autónomos de IA podrían convertirse en un enorme riesgo en el futuro?
El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo acordado con el Mónaco, pero el movimiento se cayó en el cierre del mercado francés.

Se cae el fichaje de Erik Lira al Mónaco; ¿qué opciones tiene ahora?
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse