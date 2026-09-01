Las noticias más importantes del 1 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproxima diluvio de 72 horas de lluvia a México, tormentas intensas , granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: discurso íntegro de la presidenta : Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno; consulta aquí el discurso completo con los temas y cifras de su administración.

→ Tiene Sheinbaum 68% de aprobación en nueva encuesta; 55% de los consultados no sabían de cancelación de visa de ‘Andy’ : La desaprobación se ubicó en 32 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

→ ¿Habrá puentes en septiembre 2026?... esto dice la Ley Federal del Trabajo y la SEP : Descubre los días de descanso oficiales en septiembre de 2026 según la LFT y el calendario escolar de la SEP para trabajadores y estudiantes.

→ Adriana Dávila renuncia a Comisión Permanente del PAN; denuncia a la dirigencia de su partido por ‘incongruente’ : Expuso que la dirigencia del partido “tolera la simulación, la incongruencia y la inacción, sin propiciar la apertura a otras ideas”.

→ Juez desecha amparo del “R1” para posible extradición a EU : El “R1” prevé ser extraditado a Estados Unidos pero el juez rechaza su amparo por ser una demanda contra actos futuros e inciertos.

INTERNACIONAL

→ Mientras la cifra de fallecidos por las inundaciones supera las mil personas, se realizan entierros masivos en Nepal : La agencia de desastres de Nepal indicó el martes que, por el momento, en el país se han contabilizado 1,003 fallecidos y 3,916 desaparecidos, de los cuales 583 son extranjeros.

→ Casa Blanca entrega a la empresa privada North American Blue Energy Partners la concesión de 100 años sobre crudo venezolano : NABEP, dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, se presenta como la segunda mayor productora de crudo de Venezuela.

→ Amenaza la sequía en Europa a los peces de ríos, lagos y granjas : La sequía y el calor abrasador de este verano han arrasado ecosistemas y negocios en toda la región, desde un lago en Eslovenia hasta piscifactorías en Bosnia.

COAHUILA

→ ⁠Oficial: prohíben la reelección en Coahuila a partir de 2030 : El Congreso del Estado adecuó el Código Electoral de Coahuila tras la Reforma Electoral, con lo cual queda prohibida la reelección inmediata a partir de 2030; se regulan las elecciones de 2027 y 2029.

→ Salario en la frontera, agua saludable y relaciones binacionales: los temas relevantes para Coahuila del 2do Informe de Sheinbaum : El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, estuvo presente en el informe presidencial.

→ Aguas negras sí llegan al río Sabinas; Conagua prepara sanciones en Coahuila : La autoridad federal realizó tres actos de autoridad y tomó muestras para determinar posibles infracciones; confirmó que hay evidencia de aguas residuales sin tratamiento en el cauce.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Semifinales Leagues Cup 2026: horarios y dónde ver Toluca vs León y América vs Rayados : El dominio de los clubes de la MLS terminará en 2026, luego de que cuatro equipos mexicanos avanzaran a las Semifinales del torneo binacional.

→ Filman Eva Longoria y Eugenio Derbez película basada en un libro de un autor de Monterrey : La película, basada en la novela de Francisco X. Stork, aborda la transición de un joven con autismo hacia la vida adulta y el mundo laboral.

→ ‘Hay cosas que he descubierto’: denuncia AB Quintanilla a su hermana Suzette por fortuna de Selena : El músico aseguró que existen años de hechos, pruebas y circunstancias detrás del conflicto familiar y adelantó que dará a conocer su versión ante los tribunales.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros : Habitantes y especialistas cuestionan los riesgos ambientales, el consumo de agua y el posible impacto al Cañón de Fernández, un ecosistema clave para la sobrevivencia de los laguneros.