Las noticias más importantes del 10 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima un diluvio a México... Tormenta Negra ‘Cristina’ y Monzón Mexicano: Prepárese...lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, además de la activación del Monzón Mexicano, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum recibe al director de la FIFA, Gianni Infantino, en el Palacio Nacional: México es el primer país en ser la sede mundialista 3 veces y en tener la selección que ha inaugurado la Copa Mundial 7 veces

➔ Sheinbaum destaca baja de la inflación y asegura que hay confianza en México: Claudia Sheinbaum aseguró que la inflación bajó a 3.94% gracias a la confianza de inversionistas, la estabilidad económica y las acciones para controlar precios en México

➔ Seguridad Ciudadana blinda con 300 unidades al AICM ante manifestantes de la CNTE: Mientras elementos de seguridad establecen escuadras antimotines en la CDMX, el presidente de Brasil advierte ‘conspiración’ de la extrema derecha dentro de las protestas

➔ Vicealmirante Manuel Farías Laguna envía nueva carta y acusa que en Morena están ‘los verdaderos culpables’: Manuel Roberto Farías Laguna envió una carta a Sheinbaum y Marina en la que acusa a Morena de la red de huachicol fiscal y denuncia falta de acceso al caso

➔ ¿Cacería de brujas en el IMPI?... esto dijo sobre inspecciones masivas a pequeños negocios por transmisiones del Mundial 2026: El IMPI descartó una cacería de brujas contra pequeños negocios por transmitir el Mundial 2026

➔ ¿Quién es Héctor Contreras?... el funcionario del SAT que fue visto en partido de la NBA junto a Trump; boleto vale 20 mil dólares: Héctor Contreras Mercader, funcionario del SAT en Quintana Roo, fue visto en una zona VIP donde los boletos superan los 20 mil dólares, más de cinco meses de su sueldo reportado

MUNDO

➔ Irán cierra el estrecho de Ormuz nuevamente; ¿qué pasó con las negociaciones de Estados Unidos?: Donald Trump y Pete Hegseth amenazaron con atacar a Irán tras haberse reportado ataques en bases militares de Estados Unidos en el Medio Oriente

➔ ¿Se reanuda la guerra de Irán y Estados Unidos en plenas negociaciones?: A pesar de las negociaciones en Pakistán, se han reportado varios enfrentamientos y bombardeos al sur de Irán y en las proximidades del estrecho de Ormuz

➔ EU dispara a petrolero en Omán por segundo día consecutivo en medio de tensión con Irán: Esto ocurrió por transitar por el golfo de Omán y desobedecer las órdenes de las fuerzas militares

COAHUILA

➔ Coahuila: detectan 19 casillas con votos dobles a ambas coaliciones; no afectarán resultados: La consejera electoral Patricia González aclaró que la incidencia representa el 0.43 por ciento del total y no altera el cómputo final de la elección

➔ Elecciones de Coahuila inspiran corrido político viral en redes sociales: El grupo Los Hijos de su Apá lanzó “Los apaleados de Coahuila”, un corrido inspirado en el resultado electoral donde el PRI ganó los 16 distritos locales.

➔ FUTFEST 2026 arranca este jueves con inauguración mundialista y México vs Sudáfrica: El festival se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en el Biblioparque Norte con más de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas; se invita a las familias a acudir para presenciar el partido inaugural

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ‘¡Estamos listos!’: Shakira tras los ensayos para inaugurar el Mundial: El videoclip de la canción ‘Dai Dai’, que interpretará este jueves, superó los 100 millones de reproducciones en YouTube a sólo dos semanas de su estreno

➔ ¿Cómo llegar al FutFest Saltillo 2026? Estacionamientos, rutas y accesos: El FutFest Saltillo 2026 ya cuenta con estacionamientos oficiales, rutas de transporte ampliadas y recomendaciones de acceso para los aficionados que asistirán al Biblioparque Norte a seguir los partidos de la Copa del Mundo

➔ ¿Lloverá en la inauguración del Mundial? Así será el clima en el Estadio Ciudad de México este jueves: Conoce el pronóstico del clima para este jueves en el Estadio Ciudad de México y las recomendaciones para quienes asistirán a la inauguración.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Congreso que viene, los pendientes que siguen

➔ Inauguración del Mundial FIFA 2026... a qué hora inicia, dónde verla y horario del partido de México vs Sudáfrica: El Mundial 2026 inicia este 11 de junio en el Estadio Azteca. Conoce los horarios de la inauguración, los artistas invitados y dónde ver el partido México vs Sudáfrica

➔ ¡A sacar la lana! Bancos y el SAT aclaran si cerrarán este 11 de junio por inauguración del Mundial: La ABM y el SAT explicaron si las sucursales bancarias y oficinas cerrarán u operarán de manera normal este jueves