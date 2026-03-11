Las noticias más importantes del 11 de marzo en México

    Las noticias más importantes del 11 de marzo en México
    Las noticias más importantes del 11 de marzo en México, 2026

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada: El dictamen cerró con 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, de acuerdo con el conteo realizado durante la reunión legislativa

Senado aprueba reforma para reducir ‘pensiones doradas’ a servidores públicos: Se limita a pensiones a servidores públicos, el dictamen pasará a la Cámara de Diputados

Sheinbaum propone debate nacional sobre redes sociales y niños: La presidenta Claudia Sheinbaum propone debatir el uso de redes sociales en niños y jóvenes en México ante riesgos de ansiedad, violencia digital y cambios en la convivencia

Padres de Debanhi Escobar irán a la FGR a presentar cuarto meta peritaje: A casi cuatro años de la desaparición y presunto feminicidio de la joven todavía no hay avances en el caso

Sheinbaum y el presidente de Colombia hablan sobre conflicto de Irán y Estados Unidos: Sheinbaum confirma la asistencia de México en la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y África

MUNDO

Critica China a EU por el uso militar de la IA y advierte un apocalipsis al estilo de ‘Terminator’: Anthropic puso condiciones para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México: Se prevén audiencias públicas alrededor del 5 de mayo y las posibles represalias podrían surgir tras la investigación.

Fiscales demócratas demandan a Trump por exigir información personal de los universitarios: Para evitar la acción afirmativa en las universidades, la Secretaría de Educación ha exigido ‘transparencia’ en los procesos de admisión y en los datos personales del alumnado

COAHUILA

Reportan dos casos nuevos de sarampión; suman siete casos confirmados en Coahuila: Autoridades sanitarias reforzaron la vacunación en hospitales y con unidades móviles para contener la propagación del sarampión en el estado

Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo: Especialistas advierten que las señales pueden ser distintas entre sexos. Detectarlas con rapidez y adoptar hábitos saludables reduce riesgos y mejora las probabilidades de supervivencia

Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’: Legislador del PRI acusa concentración de poder, manipulación de curules y reglas diseñadas para favorecer al oficialismo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Todo listo para los Oscar: estrellas, polémicas y novedades rumbo a la gran gala: La ceremonia incluirá nuevas categorías, presentadores de lujo y números musicales especiales en el Teatro Dolby de Hollywood

Italia derrota 9-1 a México y elimina al Tricolor del Clásico Mundial de Béisbol 2026: La novena italiana dominó con poder ofensivo, con tres cuadrangulares de Vinnie Pasquantino, para quedarse con el liderato invicto del Grupo B, mientras que Estados Unidos avanzó como segundo y los aztecas quedaron fuera con marca de 2-2

Luis Ángel Malagón sufre ruptura del tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026 con la Selección Mexicana: El club confirmó que el portero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, lesión que requerirá cirugía y un largo proceso de recuperación

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La leyenda del profesor Berrueto

¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP: El viernes 13 de marzo es el inicio del primer megapuente escolar del mes, que abarcará hasta el lunes 16 de marzo, de acuerdo con el calendario del ciclo 2025-2026

