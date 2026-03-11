Las noticias más importantes del 11 de marzo en México

CLIMA

➔ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada: El dictamen cerró con 259 votos a favor, 234 votos en contra y una abstención, de acuerdo con el conteo realizado durante la reunión legislativa

➔ Senado aprueba reforma para reducir ‘pensiones doradas’ a servidores públicos: Se limita a pensiones a servidores públicos, el dictamen pasará a la Cámara de Diputados

➔ Sheinbaum propone debate nacional sobre redes sociales y niños: La presidenta Claudia Sheinbaum propone debatir el uso de redes sociales en niños y jóvenes en México ante riesgos de ansiedad, violencia digital y cambios en la convivencia

➔ Padres de Debanhi Escobar irán a la FGR a presentar cuarto meta peritaje: A casi cuatro años de la desaparición y presunto feminicidio de la joven todavía no hay avances en el caso

➔ Sheinbaum y el presidente de Colombia hablan sobre conflicto de Irán y Estados Unidos: Sheinbaum confirma la asistencia de México en la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y África

MUNDO

➔ Critica China a EU por el uso militar de la IA y advierte un apocalipsis al estilo de ‘Terminator’: Anthropic puso condiciones para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas

➔ Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México: Se prevén audiencias públicas alrededor del 5 de mayo y las posibles represalias podrían surgir tras la investigación.

➔ Fiscales demócratas demandan a Trump por exigir información personal de los universitarios: Para evitar la acción afirmativa en las universidades, la Secretaría de Educación ha exigido ‘transparencia’ en los procesos de admisión y en los datos personales del alumnado

COAHUILA

➔ Reportan dos casos nuevos de sarampión; suman siete casos confirmados en Coahuila: Autoridades sanitarias reforzaron la vacunación en hospitales y con unidades móviles para contener la propagación del sarampión en el estado

➔ Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo: Especialistas advierten que las señales pueden ser distintas entre sexos. Detectarlas con rapidez y adoptar hábitos saludables reduce riesgos y mejora las probabilidades de supervivencia

➔ Arremete Rubén Moreira, diputado por Coahuila, contra la reforma electoral; advierte intento de instaurar ‘partido único’: Legislador del PRI acusa concentración de poder, manipulación de curules y reglas diseñadas para favorecer al oficialismo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Todo listo para los Oscar: estrellas, polémicas y novedades rumbo a la gran gala: La ceremonia incluirá nuevas categorías, presentadores de lujo y números musicales especiales en el Teatro Dolby de Hollywood

➔ Italia derrota 9-1 a México y elimina al Tricolor del Clásico Mundial de Béisbol 2026: La novena italiana dominó con poder ofensivo, con tres cuadrangulares de Vinnie Pasquantino, para quedarse con el liderato invicto del Grupo B, mientras que Estados Unidos avanzó como segundo y los aztecas quedaron fuera con marca de 2-2

➔ Luis Ángel Malagón sufre ruptura del tendón de Aquiles y se perderá el Mundial 2026 con la Selección Mexicana: El club confirmó que el portero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, lesión que requerirá cirugía y un largo proceso de recuperación

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La leyenda del profesor Berrueto

➔ ¿Por qué no habrá clases el 13 de marzo en escuelas de todo México? Esto dice la SEP: El viernes 13 de marzo es el inicio del primer megapuente escolar del mes, que abarcará hasta el lunes 16 de marzo, de acuerdo con el calendario del ciclo 2025-2026