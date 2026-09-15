Las noticias más importantes del 15 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Tormenta a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Aylin, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia, cinco alumnas de la UAEM fueron asesinadas en 2025-2026 : Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Fuentes y Claudia Tacoronte, sus muertes provocaron protestas, paro estudiantil y exigencias de seguridad.

→ Refuerzan la seguridad en el Zócalo CDMX por los festejos del 15 de septiembre : Instalan filtros sobre la avenida 20 de noviembre para la entrada a la plancha capitalina previo al Grito de Independencia 2026.

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte el programa Producción para el Bienestar 2026, los requisitos para recibir desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos anuales para mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios.

→ Cámara de Diputados da a conocer la ruta para aprobar Paquete Económico 2027 : Bolaños Cacho explicó que está en previsión avalar la Ley de Ingresos y después el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

→ Evalúan Harfuch, Trevilla y Morales despliegue conjunto de 1,800 elementos por violencia en Sinaloa : En una reunión sostenida en la Ciudad de México, los titulares de las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina revisaron el despliegue conjunto que mantienen en Sinaloa y definieron nuevas acciones.

INTERNACIONAL

→ Detienen a mexicano en Nigeria por operar laboratorio de metanfetamina : La agencia antidrogas NDLEA capturó al sospechosos en el aeropuerto de Lagos cuando intentaba huir tras el hallazgo de un laboratorio clandestino.

→ Dejan las elecciones primarias a Trump y los demócratas ante una batalla decisiva por el Congreso : Las primarias, disputadas entre el 3 de marzo y este 15 de septiembre, han dejado perfiladas las principales batallas del 3 de noviembre.

→ En el ‘Alcatraz de los caimanes’ se habrían usado jaulas para confinar a migrantes : Los investigadores federales descubrieron que los recintos de metal, cada uno de los cuales proporcionaba solo alrededor de 1.7 metros cuadrados de piso, se usaban como “áreas para calmarse.

COAHUILA

→ Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León : Una semana antes, el Congreso de Coahuila había aprobado por unanimidad un exhorto para pedir a las autoridades de Nuevo León revisar las reglas del permiso para vehículos foráneos.

→ Coahuila: propone diputado apoyo de 2 mil pesos bimestrales para mujeres jefas de familia : La iniciativa de Alberto Hurtado plantea una cobertura inicial de 20 mil beneficiarias, con una erogación estimada de 240 millones de pesos al año y sujeta a disponibilidad presupuestaria.

→ Coahuila: Propone diputada tipificar como delito la violencia en el entorno escolar : La iniciativa plantea sanciones de hasta cuatro años de prisión, agravantes para determinados casos y medidas de protección y reparación del daño para las víctimas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ El árbitro César Arturo Ramos se ausentará un mes de la Liga MX ¿Cuál es la causa? : El árbitro mexicano fue convocado para participar durante tres jornadas en la J1 League, por lo que estará fuera de las designaciones de la Liga MX hasta octubre.

→ Zendaya, Selena Gomez y los looks que marcaron los Premios Emmy 2026 : La alfombra roja de los Emmy, del pasado 14 de septiembre, reunió vestidos de enormes firmas como Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren y Chanel en distintos estilos

Vida.

→ Buscarán en lo profundo la fuerza para resurgir: Presentarán ‘El descenso de Psique’ en La Besana: El montaje regiomontano llega con una propuesta que une tres monólogos de Darío Fo y Franca Rame sobre la violencia y el abuso y cómo se puede encontrar el abismo lo necesario para sobresalir victorioso.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC : La Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, del Instituto Electoral de Coahuila, fue creada para diseñar e implementar políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y la discriminación, así como fomentar la inclusión. Sin embargo, tres de sus cinco titulares denuncian haber sido víctimas de ese tipo de conductas.