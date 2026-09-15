Las noticias más importantes del 15 de septiembre de 2026 en México

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    Las noticias más importantes del 15 de septiembre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Tormenta a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Aylin, Kimberly, Karol, Michelle y Claudia, cinco alumnas de la UAEM fueron asesinadas en 2025-2026: Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Fuentes y Claudia Tacoronte, sus muertes provocaron protestas, paro estudiantil y exigencias de seguridad.

Refuerzan la seguridad en el Zócalo CDMX por los festejos del 15 de septiembre: Instalan filtros sobre la avenida 20 de noviembre para la entrada a la plancha capitalina previo al Grito de Independencia 2026.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse: Conoce cómo registrarte el programa Producción para el Bienestar 2026, los requisitos para recibir desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos anuales para mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios.

Cámara de Diputados da a conocer la ruta para aprobar Paquete Económico 2027: Bolaños Cacho explicó que está en previsión avalar la Ley de Ingresos y después el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Evalúan Harfuch, Trevilla y Morales despliegue conjunto de 1,800 elementos por violencia en Sinaloa: En una reunión sostenida en la Ciudad de México, los titulares de las Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina revisaron el despliegue conjunto que mantienen en Sinaloa y definieron nuevas acciones.

INTERNACIONAL

Detienen a mexicano en Nigeria por operar laboratorio de metanfetamina: La agencia antidrogas NDLEA capturó al sospechosos en el aeropuerto de Lagos cuando intentaba huir tras el hallazgo de un laboratorio clandestino.

Dejan las elecciones primarias a Trump y los demócratas ante una batalla decisiva por el Congreso: Las primarias, disputadas entre el 3 de marzo y este 15 de septiembre, han dejado perfiladas las principales batallas del 3 de noviembre.

En el ‘Alcatraz de los caimanes’ se habrían usado jaulas para confinar a migrantes: Los investigadores federales descubrieron que los recintos de metal, cada uno de los cuales proporcionaba solo alrededor de 1.7 metros cuadrados de piso, se usaban como “áreas para calmarse.

COAHUILA

Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León: Una semana antes, el Congreso de Coahuila había aprobado por unanimidad un exhorto para pedir a las autoridades de Nuevo León revisar las reglas del permiso para vehículos foráneos.

Coahuila: propone diputado apoyo de 2 mil pesos bimestrales para mujeres jefas de familia: La iniciativa de Alberto Hurtado plantea una cobertura inicial de 20 mil beneficiarias, con una erogación estimada de 240 millones de pesos al año y sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Coahuila: Propone diputada tipificar como delito la violencia en el entorno escolar: La iniciativa plantea sanciones de hasta cuatro años de prisión, agravantes para determinados casos y medidas de protección y reparación del daño para las víctimas.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

El árbitro César Arturo Ramos se ausentará un mes de la Liga MX ¿Cuál es la causa?: El árbitro mexicano fue convocado para participar durante tres jornadas en la J1 League, por lo que estará fuera de las designaciones de la Liga MX hasta octubre.

Zendaya, Selena Gomez y los looks que marcaron los Premios Emmy 2026: La alfombra roja de los Emmy, del pasado 14 de septiembre, reunió vestidos de enormes firmas como Prada, Louis Vuitton, Ralph Lauren y Chanel en distintos estilos

Vida.

Buscarán en lo profundo la fuerza para resurgir: Presentarán ‘El descenso de Psique’ en La Besana:El montaje regiomontano llega con una propuesta que une tres monólogos de Darío Fo y Franca Rame sobre la violencia y el abuso y cómo se puede encontrar el abismo lo necesario para sobresalir victorioso.

ESPECIALES

SEMANARIO | Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC: La Unidad Técnica de Paridad e Inclusión, del Instituto Electoral de Coahuila, fue creada para diseñar e implementar políticas públicas orientadas a combatir la violencia de género y la discriminación, así como fomentar la inclusión. Sin embargo, tres de sus cinco titulares denuncian haber sido víctimas de ese tipo de conductas.

¿No cayó tu depósito de la Pensión del Bienestar? Cómo reclamar el pago pendiente: Hay situaciones que puede generar preocupación, por lo que existen mecanismos establecidos para revisar el problema.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Sheinbaum encabezará el Grito de Independencia a las 23:00 horas en el Zócalo; Intocable será el acto principal de la celebración.

Grito de Sheinbaum en el Zócalo Capitalino... ¿A qué hora es, calles cerradas y qué artistas se presentarán?
Las cnsultas en medicina familiar estarán suspendidas el próximo miércoles.

Coahuila: Mantendrá IMSS atención de Urgencias durante el día festivo
La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre.

¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
Con motivo del festivo de la Independencia de México, del 16 de septiembre, la operación de los bancos en el país experimentan modificaciones temporales en sus sucursales.

¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre? Los días de cierre en México por las fiestas patrias
Hidalgo habría lanzado monedas de oro a los habitantes de Saltillo para sumarlos a la causa insurgente.

Las monedas de oro que regaló Miguel Hidalgo en Saltillo: una historia que sobrevive de boca en boca
El pozole rojo, preparado con grano de maíz y carne de cerdo, encabeza la preferencia de las familias para las celebraciones patrias.

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips
Adiós. Jesse &amp; Joy han construido una trayectoria de éxitos desde que conquistaron al público con ‘Espacio Sideral’ en 2006.

¿Pausa o adiós? Jesse sorprende y pone en duda el futuro de ‘Jesse & Joy’
Brillo, tonos suaves, flores y minimalismo de los años 90 protagonizaron algunos de los vestidos más destacados de la ceremonia.

Zendaya, Selena Gomez y los looks que marcaron los Premios Emmy 2026