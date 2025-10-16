Las noticias más importantes del 16 de octubre en México

Información
/ 16 octubre 2025
    Las noticias más importantes del 16 de octubre en México
    Las noticias más importantes del 16 de octubre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 7 impactará en México: Prepárese....lluvias intensas en el sur del país, y bajas temperaturas en el norte, de acuerdo a el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

¡Ya ‘cantó’! Hernán Bermúdez no empina a Adán Augusto, sino el general Audomaro como jefe de la mafia: Loret de Mola asegura que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado de ser líder de La Barredora, dio un primer testimonio, donde presuntamente destapa una rivalidad política entre Adán Augusto y Audomaro Martínez como origen de las acusaciones

¿Por qué atacaron la sede de la FGE en Tijuana con drones y explosivos? Esto se sabe (VIDEO): La FGE de Baja California informó que drones lanzaron artefactos explosivos sobre la Unidad Antisecuestros en Tijuana

Gobierno de Sheinbaum arremete contra los que critican la reforma a la Ley de Amparo y aclaran detalles: Sobre las críticas de que se acotará el interés legítimo, que significaría dejar fuera a los intereses colectivos, Zaldívar afirmó que ‘esto no es así’

Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil: La Coordinadora Nacional de Protección Civil confirmó las nuevas cifras de víctimas mortales y personas no localizadas en varios estados de México, tras las intensas lluvias del pasado fin de semana

Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México: Presentan acuerdo en el que el gobierno federal y la Cámara de Diputados se comprometieron a bajar IEPS a bebidas bajas en azúcar

MUNDO

Gobierno de EU se mantendrá cerrado al menos hasta el lunes tras desacuerdo del Senado: Los republicanos ocupan 53 asientos en la Cámara Alta, por lo que necesitan el voto favorable de al menos siete demócratas

Atraviesa libertad de prensa amenazas ‘sin precedentes’ en América: presidente de la SIP: José Roberto Dutriz alertó por crecientes casos de hostigamiento judicial, violencia, censura y exilio forzado de periodistas

Ante bajas ventas, Nestlé suprimirá 16 mil empleos en el mundo: Cuatro mil empleos que serán dados de baja estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro

COAHUILA

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL: En un segundo incidente, autoridades federales y estatales abatieron a un hombre y otro más resulta lesionado

Saltillo: Rediseño total del transporte quedará listo en 2026: Entre octubre y diciembre se concluirá el rediseño de las rutas; se contempla ajustar trayectos, horarios y frecuencias para 2026.

El gusano barrenador avanza y pone en riesgo el corredor ganadero de México: Hallazgos en Querétaro y Nuevo León preocupan al sector; expertos advierten que el control sanitario opera con retraso

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad: Tras grave hemorragia cerebral y ser hospitalizado semanas atrás

Ricardo Pérez podría pasar 25 años en prisión: revelan los detalles de la denuncia en su contra: La denuncia fue presentada por la influencer Jesica Bustos.

¡Están agotadas! FIFA ya vendió más de un millón de entradas para la Copa Mundial 2026: Más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vendieron tras la preventa de Visa, con aficionados de 212 países

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad

Pensión IMSS: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo en noviembre 2025?: ¡El aguinaldo está a la vuelta de la esquina! Y sólo algunos beneficiarios de la pensión recibirán pago doble

Temas


Libertad De Prensa
política
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar