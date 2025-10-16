Las noticias más importantes del 16 de octubre en México
➔ Frente frío 7 impactará en México: Prepárese....lluvias intensas en el sur del país, y bajas temperaturas en el norte, de acuerdo a el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
MÉXICO
➔ ¡Ya ‘cantó’! Hernán Bermúdez no empina a Adán Augusto, sino el general Audomaro como jefe de la mafia: Loret de Mola asegura que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado de ser líder de La Barredora, dio un primer testimonio, donde presuntamente destapa una rivalidad política entre Adán Augusto y Audomaro Martínez como origen de las acusaciones
➔ ¿Por qué atacaron la sede de la FGE en Tijuana con drones y explosivos? Esto se sabe (VIDEO): La FGE de Baja California informó que drones lanzaron artefactos explosivos sobre la Unidad Antisecuestros en Tijuana
➔ Gobierno de Sheinbaum arremete contra los que critican la reforma a la Ley de Amparo y aclaran detalles: Sobre las críticas de que se acotará el interés legítimo, que significaría dejar fuera a los intereses colectivos, Zaldívar afirmó que ‘esto no es así’
➔ Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil: La Coordinadora Nacional de Protección Civil confirmó las nuevas cifras de víctimas mortales y personas no localizadas en varios estados de México, tras las intensas lluvias del pasado fin de semana
➔ Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México: Presentan acuerdo en el que el gobierno federal y la Cámara de Diputados se comprometieron a bajar IEPS a bebidas bajas en azúcar
MUNDO
➔ Gobierno de EU se mantendrá cerrado al menos hasta el lunes tras desacuerdo del Senado: Los republicanos ocupan 53 asientos en la Cámara Alta, por lo que necesitan el voto favorable de al menos siete demócratas
➔ Atraviesa libertad de prensa amenazas ‘sin precedentes’ en América: presidente de la SIP: José Roberto Dutriz alertó por crecientes casos de hostigamiento judicial, violencia, censura y exilio forzado de periodistas
➔ Ante bajas ventas, Nestlé suprimirá 16 mil empleos en el mundo: Cuatro mil empleos que serán dados de baja estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro
COAHUILA
➔ Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL: En un segundo incidente, autoridades federales y estatales abatieron a un hombre y otro más resulta lesionado
➔ Saltillo: Rediseño total del transporte quedará listo en 2026: Entre octubre y diciembre se concluirá el rediseño de las rutas; se contempla ajustar trayectos, horarios y frecuencias para 2026.
➔ El gusano barrenador avanza y pone en riesgo el corredor ganadero de México: Hallazgos en Querétaro y Nuevo León preocupan al sector; expertos advierten que el control sanitario opera con retraso
ESPECTÁCULOS Y DEPORTES
➔ Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad: Tras grave hemorragia cerebral y ser hospitalizado semanas atrás
➔ Ricardo Pérez podría pasar 25 años en prisión: revelan los detalles de la denuncia en su contra: La denuncia fue presentada por la influencer Jesica Bustos.
➔ ¡Están agotadas! FIFA ya vendió más de un millón de entradas para la Copa Mundial 2026: Más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vendieron tras la preventa de Visa, con aficionados de 212 países
ESPECIAL
➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad
➔ Pensión IMSS: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo en noviembre 2025?: ¡El aguinaldo está a la vuelta de la esquina! Y sólo algunos beneficiarios de la pensión recibirán pago doble