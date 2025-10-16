Las noticias más importantes del 16 de octubre en México

CLIMA

➔ Frente frío 7 impactará en México: Prepárese....lluvias intensas en el sur del país, y bajas temperaturas en el norte, de acuerdo a el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ ¡Ya ‘cantó’! Hernán Bermúdez no empina a Adán Augusto, sino el general Audomaro como jefe de la mafia: Loret de Mola asegura que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado de ser líder de La Barredora, dio un primer testimonio, donde presuntamente destapa una rivalidad política entre Adán Augusto y Audomaro Martínez como origen de las acusaciones

➔ ¿Por qué atacaron la sede de la FGE en Tijuana con drones y explosivos? Esto se sabe (VIDEO): La FGE de Baja California informó que drones lanzaron artefactos explosivos sobre la Unidad Antisecuestros en Tijuana

➔ Gobierno de Sheinbaum arremete contra los que critican la reforma a la Ley de Amparo y aclaran detalles: Sobre las críticas de que se acotará el interés legítimo, que significaría dejar fuera a los intereses colectivos, Zaldívar afirmó que ‘esto no es así’

➔ Suman 70 muertos y 72 desaparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil: La Coordinadora Nacional de Protección Civil confirmó las nuevas cifras de víctimas mortales y personas no localizadas en varios estados de México, tras las intensas lluvias del pasado fin de semana

➔ Promete Coca-Cola bajar 30% de calorías a sus productos en México: Presentan acuerdo en el que el gobierno federal y la Cámara de Diputados se comprometieron a bajar IEPS a bebidas bajas en azúcar

MUNDO

➔ Gobierno de EU se mantendrá cerrado al menos hasta el lunes tras desacuerdo del Senado: Los republicanos ocupan 53 asientos en la Cámara Alta, por lo que necesitan el voto favorable de al menos siete demócratas

➔ Atraviesa libertad de prensa amenazas ‘sin precedentes’ en América: presidente de la SIP: José Roberto Dutriz alertó por crecientes casos de hostigamiento judicial, violencia, censura y exilio forzado de periodistas