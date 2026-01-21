Las noticias más importantes del 21 de enero en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese... provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Fue decisión soberana’... Sheinbaum descarta acuerdo con Trump por entrega de 37 narcos a EU: La presidenta Claudia Sheinbaum descartó un acuerdo político con Estados Unidos tras la entrega de 37 criminales a ese país y subrayó que la decisión fue soberana

➔ Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción: El tema del litio volvió a la mañanera con un matiz clave: México sí tiene cómo extraerlo, pero el debate está en la viabilidad económica

➔ Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar: El Fiscal General de Nuevo León aclaró que el colombiano Leonardo Escobar no presentó denuncia por la presunta agresión

➔ Preocupación en la Frontera Sur con Guatemala; ciudadanos exigen mayor seguridad: Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, decretó Estado de Sitio por 30 días, tras incidentes de violencia con el crimen organizado

➔ ‘Acción militar de EU en México resultaría contraproducente’, advierten ex congresistas norteamericanos: En un artículo publicado en el influyente sitio The Hill, Christopher Shays y Richard Swett señalan que Trump debería enfocarse en disminuir el consumo de drogas

MUNDO

➔ Más de 300 periodistas estuvieron encarcelados durante 2025: CPJ: China, Birmania e Israel son los tres países en los que más comunidades son puestos tras las rejas

➔ Estados Unidos pide liberar a mil presos políticos; asegura siguen detenidos en Venezuela: Ha advertido a todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y abuso de poder que serán plenamente responsables de sus actos

➔ Netflix crece por encima de lo proyectado en 2025 y van por más en 2026 con Warner Bros: Con 325 millones de suscriptores, la empresa californiana contará con colaboraciones con Sony, Universal y Paramount; sigue compitiendo con la ‘televisión lineal’

COAHUILA

➔ ‘En México se pueden violentar los Derechos Humanos y ser premiado’; cuestiona Casa del Migrante Saltillo nombramiento de Garduño: Durante la gestión de Garduño en el INM, se cometieron diversas violaciones a los derechos de las personas migrantes

➔ Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso: Aseguran que la actividad cinegética ha crecido y es clave para la conservación tras crisis ganadera

➔ Fortalece Coahuila lazos con Italia; se reúne Manolo Jiménez con embajador: En reunión con Alessandro Modiano, el gobernador de Coahuila resaltó la importancia de fortalecer el vínculo comercial con el país europeo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ La CDMX hará historia al albergar por primera vez la exhibición oficial de la Formula 1: Llegará a la Ciudad de México en marzo de 2026 con una experiencia inmersiva que mostrará autos históricos, tecnología, momentos icónicos y contenido exclusivo

➔ Bayern Múnich a Octavos de Champions; Liverpool y Barcelona definen pase en última fecha: Bávaros y Reds ganaron y se mantienen en el Top 5 de la Champions League, mientras que los culés llegará a la última jornada con opciones de clasificación directa

ESPECIAL

➔ Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista: Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles excluyen solo a unas cuantas personas... Descubre el porqué

➔ Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS: Conoce los requisitos actualizados y el proceso que se solicitará para el trámite de la visa americana con el FIFA PASS