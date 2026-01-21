Las noticias más importantes del 21 de enero en México

/ 21 enero 2026
    Las noticias más importantes del 21 de enero en México
    Las noticias más importantes del 21 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío a México: Prepárese... provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Fue decisión soberana’... Sheinbaum descarta acuerdo con Trump por entrega de 37 narcos a EU: La presidenta Claudia Sheinbaum descartó un acuerdo político con Estados Unidos tras la entrega de 37 criminales a ese país y subrayó que la decisión fue soberana

Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción: El tema del litio volvió a la mañanera con un matiz clave: México sí tiene cómo extraerlo, pero el debate está en la viabilidad económica

Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar: El Fiscal General de Nuevo León aclaró que el colombiano Leonardo Escobar no presentó denuncia por la presunta agresión

Preocupación en la Frontera Sur con Guatemala; ciudadanos exigen mayor seguridad: Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, decretó Estado de Sitio por 30 días, tras incidentes de violencia con el crimen organizado

‘Acción militar de EU en México resultaría contraproducente’, advierten ex congresistas norteamericanos: En un artículo publicado en el influyente sitio The Hill, Christopher Shays y Richard Swett señalan que Trump debería enfocarse en disminuir el consumo de drogas

MUNDO

Más de 300 periodistas estuvieron encarcelados durante 2025: CPJ: China, Birmania e Israel son los tres países en los que más comunidades son puestos tras las rejas

Estados Unidos pide liberar a mil presos políticos; asegura siguen detenidos en Venezuela: Ha advertido a todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y abuso de poder que serán plenamente responsables de sus actos

Netflix crece por encima de lo proyectado en 2025 y van por más en 2026 con Warner Bros: Con 325 millones de suscriptores, la empresa californiana contará con colaboraciones con Sony, Universal y Paramount; sigue compitiendo con la ‘televisión lineal’

COAHUILA

‘En México se pueden violentar los Derechos Humanos y ser premiado’; cuestiona Casa del Migrante Saltillo nombramiento de Garduño: Durante la gestión de Garduño en el INM, se cometieron diversas violaciones a los derechos de las personas migrantes

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso: Aseguran que la actividad cinegética ha crecido y es clave para la conservación tras crisis ganadera

Fortalece Coahuila lazos con Italia; se reúne Manolo Jiménez con embajador: En reunión con Alessandro Modiano, el gobernador de Coahuila resaltó la importancia de fortalecer el vínculo comercial con el país europeo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

La CDMX hará historia al albergar por primera vez la exhibición oficial de la Formula 1: Llegará a la Ciudad de México en marzo de 2026 con una experiencia inmersiva que mostrará autos históricos, tecnología, momentos icónicos y contenido exclusivo

Bayern Múnich a Octavos de Champions; Liverpool y Barcelona definen pase en última fecha: Bávaros y Reds ganaron y se mantienen en el Top 5 de la Champions League, mientras que los culés llegará a la última jornada con opciones de clasificación directa

ESPECIAL

Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista: Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles excluyen solo a unas cuantas personas... Descubre el porqué

Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS: Conoce los requisitos actualizados y el proceso que se solicitará para el trámite de la visa americana con el FIFA PASS

