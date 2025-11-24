Las noticias más importantes del 24 de noviembre en México

/ 24 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 24 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 24 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Nuevo frente frío en México: Prepárese... temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas, fuertes lluvias y la probabilidad de caída granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Lista de carreteras cerradas por megabloqueo de transportistas y agricultores este 24 de noviembre en México: Transportistas y productores mantienen bloqueos en carreteras de más de 20 estados como parte del megaprotesta nacional del 24 de noviembre

A pesar de paro nacional carreteras de Nuevo León operan con normalidad: Autoridades de Nuevo León confirmaron flujo carretera normal pese al paro nacional de transportistas y a los bloqueos anunciados en el país.

Canasta básica baja a 844 pesos; Profeco presume avance del Pacic: El procurador del consumidor destacó la renovación del Pacic y el papel de cadenas comerciales y agroindustrias para mantener estable el costo de los 24 productos esenciales

Repunta violencia contra periodistas: 12 asesinados en lo que va del sexenio de CSP: Propuesta Cívica advirtió un incremento en ataques, hostigamiento judicial y agresiones cometidas incluso por funcionarios, y exigió que el Estado garantice protección efectiva

Presuntos implicados en asesinato de Fede Dorcaz son vinculados a proceso: En la audiencia del domingo 23 de noviembre, un juez de control determinó vincular a proceso a ambos imputados por el delito de homicidio doloso

MUNDO

Ya es oficial, EU designa al Cártel de los Soles como grupo terrorista: Este hecho ocurre cuando se está intensificando de presión hacia Maduro con un despliegue militar en el sur del Caribe

EU elimina beneficio migratorio para casi 4 mil ciudadanos de Birmania: Se trata de un beneficio migratorio que ofrece estatus legal a casi 4 mil ciudadanos del país asiático, enfrascado en una guerra civil desde 2021

Meta no tendrá que separar WhatsApp e Instagram: Su decisión sigue a dos fallos separados que calificaron a Google como un monopolio ilegal tanto en búsquedas como en publicidad en línea

COAHUILA

Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%): El Secretario de Finanzas destacó que durante el 2025 la entidad se posicionó como líder nacional en eficiencia recaudatoria y actualmente mantiene un nivel de endeudamiento sostenible por primera vez en ocho años.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe: El gobernador Manolo Jiménez presentó resultados de su gestión en el Congreso de Coahuila, donde habló de los avances en infraestructura y manejo transparente de los recursos públicos

Ya hay propuesta legal para implementar ruta gratuita Saltillo-Ramos Arizpe: Se espera que en enero se tenga un plan definido para concretar la ruta gratuita entre ambos municipios

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Pide Salma Hayek a Sheinbaum impulsar incentivos para fortalecer la industria del cine en México: La estrella originaria de Coatzacoalcos se encuentra filmando una película en Veracruz, aunque no se saben más detalles del proyecto

Lo querían viral y terminó deportado: castigado el hombre que irrumpió en la alfombra roja de Ariana Grande: El creador de contenido Johnson Wen siguió recibiendo atención como si se tratara de un triunfo, pese a los cargos legales que enfrentó

Nueve mexicanas harán historia en la nueva Women’s Pro Baseball League: Nueve jugadoras mexicanas fueron seleccionadas en el Draft Inaugural de la Women’s Pro Baseball League, marcado por la reapertura de una liga profesional femenil en Estados Unidos tras siete décadas

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El carpintero que descubrió Rincón Colorado

¿Cuándo adultos mayores recibirán el primer pago de la Pensión Bienestar en 2026?: Este pago corresponderá al bimestre enero-febrero 2026.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

