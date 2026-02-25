Las noticias más importantes del 25 de febrero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 25 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 25 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 25 de febrero en México Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Continúan las heladas de -10 grados en México: Prepárese...Temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo azotarán a México, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum platicó con Trump sobre operativo donde cayó ‘El Mencho’... ‘Va muy bien la coordinación’: La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una llamada con Donald Trump tras el operativo en Jalisco donde murió El Mencho, destacando la coordinación bilateral en seguridad

Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones: Sheinbaum presenta Reforma Electoral con cambios a plurinominales, voto electrónico, reducción de costos y nuevas reglas contra nepotismo y reelección consecutiva

FGR: Familia de ‘El Mencho’ reclama los restos del presunto líder del CJNG tras su abatimiento: Previo al reciente comunicado, fuentes ministeriales consideraron probable que ningún familiar de ‘El Mencho’ reclamaría sus restos por tratarse de un presunto líder criminal

Gobierno denuncia hasta 500 publicaciones falsas tras la muerte de ‘El Mencho’ y ola de bloqueos: En Palacio Nacional se presentaron datos sobre contenidos fuera de contexto, engañosos y manipulados, en un episodio marcado por falta de información en tiempo real

Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE: Autoridades de ciberseguridad averiguaron que el hacker engañó a la inteligencia artificial para señalar debilidades digitales de las instituciones.

MUNDO

Estos los puntos claves en el discurso del Estado de la Unión de Trump: El mandatario estadounidense ya ha acumulado la mayor presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio en décadas

Informe del CPJ precisa que el asesinato de periodistas marcó un récord histórico en 2025, con 129 muertos: En México, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado “ser insuficiente”

Autoridades de Cuba atacan lancha estadounidense en territorio marítimo cubano: El incidente causó la muerte de 4 ciudadanos de los Estados Unidos, presuntamente, provenientes de Florida

COAHUILA

Tren Saltillo-Monterrey: declaran desierta licitación para construir estaciones: La dependencia federal declaró que ninguna propuesta fue adecuada técnica ni financieramente

Gobierno de Saltillo refuerza limpieza profunda en Mirasierra y Vicente Guerrero con programa ‘Aquí Andamos’: Brigadas municipales realizaron limpieza profunda en colonias, plazas y vialidades para prevenir riesgos sanitarios y mejorar el entorno urbano en Saltillo

Plantea Sheinbaum homologar sueldos de diputados locales en el país; divide posturas en Coahuila: La Presidenta afirmó que hay congresos que ganan hasta 5 veces más que otros en el país, además de gozar de otros beneficios económicos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Revelan que ‘El Mencho’ ya tenía boletos para el Mundial 2026: Óscar Balderas, columnista de Milenio, aseguró que el líder del CJNG habría conseguido entradas para partidos en Guadalajara, presuntamente con la intención de regalarlas a aliados políticos y empresariales

¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas: El fenómeno de la música urbana llegará al Parque de las Maravillas con un espectáculo completo que promete perreo, sorpresas y una nueva faceta artística del cantante originario de Valle de Chalco

Blindarán Torreón con 600 agentes por el Maratón LALA este domingo: El dispositivo contempla vigilancia en la ruta y patrullaje ordinario en colonias; el operativo iniciará desde el viernes y se reforzará el día de la carrera con coordinación regional

¡De no creerse! El legado de Hugo Sánchez sigue siendo ignorado por la organización del Mundial 2026: El más grande futbolista que ha dado México al planeta no ha sido invitado a ser parte de algún evento relacionado con la Copa Mundial, que inicia en junio

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

SEP y LFT: Estos son los descansos OBLIGATORIOS en marzo 2026 para estudiantes y trabajadores: ¡Pon atención! Ya que el mes de marzo de 2026 trae consigo varios días de descanso oficial que no querrás que pasen desapercibidos

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
política

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Hacker utilizó ChatGPT, OpenAI y Claude para averiguar debilidades de la ciberseguridad en el SAT e INE

Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado, este miércoles.

Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey
En la Cámara de Diputados, el coordinador priista Rubén Moreira Valdez también rechazó la propuesta y aseguró que “derrumba a la democracia”.

Morena presiona por eliminar el fuero y PVEM, PRI y PAN advierten que frenarán la reforma electoral
Delgado Carrillo señaló que uno de los ejes del programa es la entrega directa del presupuesto.

Mario Delgado sube presupuesto de La Escuela es Nuestra a 26 mil mdp y amplía cobertura en 2026
El presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Washington.

En su discurso del Estado de la Unión, Trump presenta a los demócratas como villanos
El sórdido escondite de 18 habitaciones del multimillonario financiero caído en desgracia, ubicado en la Avenida Foch, incluía una cámara de masajes que los fiscales de París creen que se utilizó para llevar a cabo atroces violaciones y agresiones sexuales.

El escondite secreto de Jeffrey Epstein en París queda al descubierto tras nuevas y escalofriantes
Las recientes apariciones públicas del presidente estadounidense reavivaron cuestionamientos sobre su estado físico, luego de que una mancha visible en su mano fuera captada durante un discurso oficial.

¿Qué tiene Trump en la mano?... manchas que cubre con maquillaje desatan ola de especulaciones sobre su salud
La gente enciende velas en la Plaza de la Independencia para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania

Soldados hechos con IA y manipulación de ‘chatbots’, esta es es la nueva forma de desinformar sobre la guerra de Ucrania