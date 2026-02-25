Las noticias más importantes del 25 de febrero en México

CLIMA

➔ Continúan las heladas de -10 grados en México: Prepárese...Temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo azotarán a México, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum platicó con Trump sobre operativo donde cayó ‘El Mencho’... ‘Va muy bien la coordinación’: La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó una llamada con Donald Trump tras el operativo en Jalisco donde murió El Mencho, destacando la coordinación bilateral en seguridad

➔ Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones: Sheinbaum presenta Reforma Electoral con cambios a plurinominales, voto electrónico, reducción de costos y nuevas reglas contra nepotismo y reelección consecutiva

➔ FGR: Familia de ‘El Mencho’ reclama los restos del presunto líder del CJNG tras su abatimiento: Previo al reciente comunicado, fuentes ministeriales consideraron probable que ningún familiar de ‘El Mencho’ reclamaría sus restos por tratarse de un presunto líder criminal

➔ Gobierno denuncia hasta 500 publicaciones falsas tras la muerte de ‘El Mencho’ y ola de bloqueos: En Palacio Nacional se presentaron datos sobre contenidos fuera de contexto, engañosos y manipulados, en un episodio marcado por falta de información en tiempo real

➔ Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE: Autoridades de ciberseguridad averiguaron que el hacker engañó a la inteligencia artificial para señalar debilidades digitales de las instituciones.

MUNDO

➔ Estos los puntos claves en el discurso del Estado de la Unión de Trump: El mandatario estadounidense ya ha acumulado la mayor presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio en décadas

➔ Informe del CPJ precisa que el asesinato de periodistas marcó un récord histórico en 2025, con 129 muertos: En México, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado “ser insuficiente”

➔ Autoridades de Cuba atacan lancha estadounidense en territorio marítimo cubano: El incidente causó la muerte de 4 ciudadanos de los Estados Unidos, presuntamente, provenientes de Florida

COAHUILA

➔ Tren Saltillo-Monterrey: declaran desierta licitación para construir estaciones: La dependencia federal declaró que ninguna propuesta fue adecuada técnica ni financieramente

➔ Gobierno de Saltillo refuerza limpieza profunda en Mirasierra y Vicente Guerrero con programa ‘Aquí Andamos’: Brigadas municipales realizaron limpieza profunda en colonias, plazas y vialidades para prevenir riesgos sanitarios y mejorar el entorno urbano en Saltillo

➔ Plantea Sheinbaum homologar sueldos de diputados locales en el país; divide posturas en Coahuila: La Presidenta afirmó que hay congresos que ganan hasta 5 veces más que otros en el país, además de gozar de otros beneficios económicos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Revelan que ‘El Mencho’ ya tenía boletos para el Mundial 2026: Óscar Balderas, columnista de Milenio, aseguró que el líder del CJNG habría conseguido entradas para partidos en Guadalajara, presuntamente con la intención de regalarlas a aliados políticos y empresariales

➔ ¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas: El fenómeno de la música urbana llegará al Parque de las Maravillas con un espectáculo completo que promete perreo, sorpresas y una nueva faceta artística del cantante originario de Valle de Chalco

➔ Blindarán Torreón con 600 agentes por el Maratón LALA este domingo: El dispositivo contempla vigilancia en la ruta y patrullaje ordinario en colonias; el operativo iniciará desde el viernes y se reforzará el día de la carrera con coordinación regional

➔ ¡De no creerse! El legado de Hugo Sánchez sigue siendo ignorado por la organización del Mundial 2026: El más grande futbolista que ha dado México al planeta no ha sido invitado a ser parte de algún evento relacionado con la Copa Mundial, que inicia en junio

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

➔ SEP y LFT: Estos son los descansos OBLIGATORIOS en marzo 2026 para estudiantes y trabajadores: ¡Pon atención! Ya que el mes de marzo de 2026 trae consigo varios días de descanso oficial que no querrás que pasen desapercibidos