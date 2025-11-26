Las noticias más importantes del 26 de noviembre en México

Información
/ 26 noviembre 2025
    Las noticias más importantes del 26 de noviembre en México
    Las noticias más importantes del 26 de noviembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire Frío: Prepárese.... golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan corregir desigualdades históricas: Conagua: La Conagua presentó un paquete de reformas que pretende devolver al Estado el control del agua, eliminar prácticas especulativas y asegurar el derecho humano al recurso, priorizando a comunidades vulnerables

Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera: El Gobierno de México presentó Coatlicue, la nueva supercomputadora nacional que promete ser la más poderosa de América Latina, con 314 petaflops y miles de GPU dedicadas a ciencia, IA y procesos públicos

Amenaza el CJNG a región limonera pese al ‘Plan Michoacán’: Los mensajes, dirigidos a la población del “18 de marzo”, en la región de Tierra Caliente, amenazan a los habitantes de la zona citrícola

‘No prometemos lo que no podemos cumplir’: Sheinbaum responde a presión del campo: El gobierno federal reiteró su apertura a construir acuerdos dentro del marco presupuestal, en medio de la inconformidad por los precios del maíz y los recientes bloqueos carreteros

Eliminada en 91% la plaga de gusano barrenador en México, a un año de detectarse el primer rebrote: Nuevo León, Querétaro y Morelos ya no presentan ni un solo contagio vigente, señalan autoridades de Agricultura de México y Estados Unidos

MUNDO

Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca: Una persona sospechosa fue detenida en el hecho en el que los agentes recibieron disparos

Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 44 muertos y 279 extraviados: Datos oficiales indican que la gran mayoría de los residentes en el complejo son adultos mayores y que las llamas se expandieron por la presencia de poliestireno en los edificios

Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump: El dictador fue filmado vistiendo un uniforme militar y blandiendo el arma frente a una multitud de miles de personas en la capital, Caracas

COAHUILA

Propone CTM alza salarial de 30.6% en 2026, a fin de abatir el rezago ‘histórico’ del poder adquisitivo: La CTM propuso el incremento, al señalar que es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1976 y avanzar hacia condiciones de vida más dignas para la clase trabajadora

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO: Mientras la entidad resalta en seguridad y con menores índices de informalidad, tiene áreas de oportunidad en delitos sexuales y embarazos adolescentes

Proyectan hasta 10 puentes peatonales en Saltillo para 2026: También contemplan rehabilitaciones y adecuaciones en zonas con nuevas vialidades para reducir riesgos y mejorar la conectividad entre colonias.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: Aclaró que la situación jurídica del empresario se dará a conocer cuando los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza

Denuncian a Grupo Firme por apología del delito tras presuntamente interpretar ‘Se fue el Pantera’ en La Paz: Desde marzo del 2025, los artistas que presenten ‘narcocorridos’ se han vuelto objetivo de multas e investigaciones por parte de la fiscalía

Se venden casi dos millones de boletos para la Copa Mundial de la FIFA; inicia tercera fase el 11 de diciembre: La FIFA confirmó que la fase de Sorteo de Selección Aleatoria abrirá del 11 de diciembre al 13 de enero, luego del sorteo final del Mundial 2026 que se celebrará este 5 de diciembre

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El carpintero que descubrió Rincón Colorado

A la expectativa: lo que se sabe sobre la fecha de salida del Spotify Wrapped 2025: El Spotify Wrapped 2025 se prepara para publicarse, manteniendo la expectativa global por el resumen musical del año

Temas


política
Seguridad
Tecnología

Localizaciones


China
Coahuila
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Estados Unidos advierte que el déficit ha provocado pérdidas de cientos de millones de dólares en Texas.

Presiona EU a México para cumpla entregas pendientes de agua
Sheinbaum explicó que “Coatlicue” permitirá automatizar y cruzar en tiempo real los datos del Servicio de Administración Tributaria.

‘Coatlicue’, la apuesta del gobierno para cerrar el paso a la evasión y a las irregularidades en aduanas
El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey alertó sobre múltiples robos recientes en la carretera 85D en Nuevo León.

Embajada de EU en Monterrey alerta por asaltos carreteros en Nuevo León
Servicio militar 2025: el 95% de los jóvenes deberá que marchar para tramitar la cartilla militar

Servicio militar 2025: el 95% de los jóvenes deberá que marchar para tramitar la cartilla militar
El aumento de los precios provocado por los aranceles de Trump está afectando de forma negativa a las clásicas ofertas de ‘Black Friday’, el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias. FOTO:

‘Black Friday’ no evitará una caída de hasta el 9% de las ventas de autos en EU
El abandono del caso de Georgia es el último reflejo de cómo Trump ha emergido en gran medida ileso de una serie de procesamientos que una vez amenazaron con poner en peligro su carrera política y su libertad personal. FOTO:

Desechan último caso contra Trump de injerencia electoral en Georgia
Hay al menos 36 muertos, aproximadamente 279 extraviados y 29 hospitalizados, derivado de un incendio en un complejo residencial de 8 torres, ubicado en el distrito de Tai Po, en Hong Kong.

Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 36 muertos y 279 extraviados
El discurso se produjo en un momento en que Trump ha criticado repetidamente las operaciones de tráfico de drogas en Venezuela.

Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump