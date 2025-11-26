Las noticias más importantes del 26 de noviembre en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire Frío: Prepárese.... golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Reformas a la Ley de Aguas Nacionales buscan corregir desigualdades históricas: Conagua: La Conagua presentó un paquete de reformas que pretende devolver al Estado el control del agua, eliminar prácticas especulativas y asegurar el derecho humano al recurso, priorizando a comunidades vulnerables

➔ Presentan a ‘Coatlicue’, la Supercomputadora Mexicana más poderosa de América Latina en la Mañanera: El Gobierno de México presentó Coatlicue, la nueva supercomputadora nacional que promete ser la más poderosa de América Latina, con 314 petaflops y miles de GPU dedicadas a ciencia, IA y procesos públicos

➔ Amenaza el CJNG a región limonera pese al ‘Plan Michoacán’: Los mensajes, dirigidos a la población del “18 de marzo”, en la región de Tierra Caliente, amenazan a los habitantes de la zona citrícola

➔ ‘No prometemos lo que no podemos cumplir’: Sheinbaum responde a presión del campo: El gobierno federal reiteró su apertura a construir acuerdos dentro del marco presupuestal, en medio de la inconformidad por los precios del maíz y los recientes bloqueos carreteros

➔ Eliminada en 91% la plaga de gusano barrenador en México, a un año de detectarse el primer rebrote: Nuevo León, Querétaro y Morelos ya no presentan ni un solo contagio vigente, señalan autoridades de Agricultura de México y Estados Unidos

MUNDO

➔ Mueren 2 agentes de la Guardia Nacional de EU tras tiroteo cerca de la Casa Blanca: Una persona sospechosa fue detenida en el hecho en el que los agentes recibieron disparos

➔ Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 44 muertos y 279 extraviados: Datos oficiales indican que la gran mayoría de los residentes en el complejo son adultos mayores y que las llamas se expandieron por la presencia de poliestireno en los edificios

➔ Maduro blande una espada en medio de las crecientes tensiones con Trump: El dictador fue filmado vistiendo un uniforme militar y blandiendo el arma frente a una multitud de miles de personas en la capital, Caracas

COAHUILA

➔ Propone CTM alza salarial de 30.6% en 2026, a fin de abatir el rezago ‘histórico’ del poder adquisitivo: La CTM propuso el incremento, al señalar que es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1976 y avanzar hacia condiciones de vida más dignas para la clase trabajadora

➔ Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO: Mientras la entidad resalta en seguridad y con menores índices de informalidad, tiene áreas de oportunidad en delitos sexuales y embarazos adolescentes

➔ Proyectan hasta 10 puentes peatonales en Saltillo para 2026: También contemplan rehabilitaciones y adecuaciones en zonas con nuevas vialidades para reducir riesgos y mejorar la conectividad entre colonias.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: Aclaró que la situación jurídica del empresario se dará a conocer cuando los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza

➔ Denuncian a Grupo Firme por apología del delito tras presuntamente interpretar ‘Se fue el Pantera’ en La Paz: Desde marzo del 2025, los artistas que presenten ‘narcocorridos’ se han vuelto objetivo de multas e investigaciones por parte de la fiscalía

➔ Se venden casi dos millones de boletos para la Copa Mundial de la FIFA; inicia tercera fase el 11 de diciembre: La FIFA confirmó que la fase de Sorteo de Selección Aleatoria abrirá del 11 de diciembre al 13 de enero, luego del sorteo final del Mundial 2026 que se celebrará este 5 de diciembre

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El carpintero que descubrió Rincón Colorado

➔ A la expectativa: lo que se sabe sobre la fecha de salida del Spotify Wrapped 2025: El Spotify Wrapped 2025 se prepara para publicarse, manteniendo la expectativa global por el resumen musical del año