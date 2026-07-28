Las noticias más importantes del 28 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum defiende el registro de líneas de teléfono celular ya que es una estrategia contra la extorsión: Afirmó que esta estrategia forma parte de las acciones emprendidas por su administración para fortalecer la seguridad pública y reducir la incidencia de delitos cometidos

➔ Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”: Un video difundido en redes sociales muestra a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar en medio de su confrontación política

➔ Crecen protestas en la UNAM; exigen examen presencial tras sospechas de fraude: A dos semanas de iniciar clases, aspirantes y padres marchan en la UNAM tras freno a inscripciones por investigaciones de trampas con inteligencia artificial

➔ Gobierno de Sheinbaum anuncia las consultas públicas de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias: La consulta estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual podrán participar concesionarios de radio y televisión, empresas del sector, instituciones académicas, organizaciones civiles y la ciudadanía en general

➔ Dictan prisión preventiva para viuda del edil de Temoac y al director de la Policía Municipal: El esposo de Marisol ‘N’, el edil Valentín Lavín Romero, fue asesinado por sujetos armados, aún sin identificar

MUNDO

➔ Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”: Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita el T-MEC y afirmó que México y Canadá dependen más del acuerdo comercial. Estas son las implicaciones de sus declaraciones

➔ Trump se molesta con Benjamín Netanyahu por filtrar temas sobre Irán: Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema”, aseguró el republicano

➔ Javier Milei acusa a los gobiernos de Brasil y México de financiar una ‘campaña anti-Argentina’ en el Mundial de Fútbol: El presidente de Argentina también culpa a Brasil y México y afirma que los críticos en línea “no quieren que las ideas de libertad triunfen”

COAHUILA

➔ Coahuila busca que puerto Acuña-Del Río sea incluido en tercera fase para exportar ganado a EU: Autoridades estatales y productores ganaderos confían en que Coahuila avance en el proceso de reactivación de las exportaciones tras cumplir con los protocolos sanitarios

➔ Refuerza Simas Torreón abasto de agua con reparación de pozo Ferropuerto: SIMAS Torreón concluyó trabajos de reparación en el pozo Ferropuerto 2 y realizó la sustitución de equipo en el Ejido Ignacio Allende para garantizar el abasto de agua en distintos sectores del municipio

➔ ¡Aprovecha, Saltillo! Últimos días para pagar recargos en predial a un peso por año: El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene vigente hasta el 31 de julio un estímulo fiscal que permite pagar solo un peso por año de recargos en predial y otros conceptos municipales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Cuarta Pared trajo la calidad de Broadway a Saltillo con ‘Cats’: Ya preparan producciones en CDMX: El musical se presentó con éxito en sus cuatro funciones, dos de las cuales formaron parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449

➔ ¿FIFA pone ‘en venta’ el Mundial? Infantino busca 4,200 mdd con polémico plan privado: La nueva filial concentraría los derechos comerciales de los torneos y ofrecería recursos extraordinarios a las 211 federaciones afiliadas

➔ México supera las 100 medallas en Santo Domingo 2026; gimnasia rítmica arrasa con los oros: Entre récords, campeonatos y podios, la delegación mexicana superó las 100 medallas y reforzó su liderato en los Centroamericanos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

➔ ¡Adiós a la Licencia Permanente CDMX! Fecha límite en 2026, requisitos, costo y cómo pedir cita: Serán miles los conductores que intentarán obtener una cita para tramitar este documento