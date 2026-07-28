Las noticias más importantes del 28 de julio en México

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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México: Prepárese...72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h, según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum defiende el registro de líneas de teléfono celular ya que es una estrategia contra la extorsión: Afirmó que esta estrategia forma parte de las acciones emprendidas por su administración para fortalecer la seguridad pública y reducir la incidencia de delitos cometidos

Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”: Un video difundido en redes sociales muestra a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar en medio de su confrontación política

Crecen protestas en la UNAM; exigen examen presencial tras sospechas de fraude: A dos semanas de iniciar clases, aspirantes y padres marchan en la UNAM tras freno a inscripciones por investigaciones de trampas con inteligencia artificial

Gobierno de Sheinbaum anuncia las consultas públicas de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias: La consulta estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual podrán participar concesionarios de radio y televisión, empresas del sector, instituciones académicas, organizaciones civiles y la ciudadanía en general

Dictan prisión preventiva para viuda del edil de Temoac y al director de la Policía Municipal: El esposo de Marisol ‘N’, el edil Valentín Lavín Romero, fue asesinado por sujetos armados, aún sin identificar

MUNDO

Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”: Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita el T-MEC y afirmó que México y Canadá dependen más del acuerdo comercial. Estas son las implicaciones de sus declaraciones

Trump se molesta con Benjamín Netanyahu por filtrar temas sobre Irán: Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema”, aseguró el republicano

Javier Milei acusa a los gobiernos de Brasil y México de financiar una ‘campaña anti-Argentina’ en el Mundial de Fútbol: El presidente de Argentina también culpa a Brasil y México y afirma que los críticos en línea “no quieren que las ideas de libertad triunfen”

COAHUILA

Coahuila busca que puerto Acuña-Del Río sea incluido en tercera fase para exportar ganado a EU: Autoridades estatales y productores ganaderos confían en que Coahuila avance en el proceso de reactivación de las exportaciones tras cumplir con los protocolos sanitarios

Refuerza Simas Torreón abasto de agua con reparación de pozo Ferropuerto: SIMAS Torreón concluyó trabajos de reparación en el pozo Ferropuerto 2 y realizó la sustitución de equipo en el Ejido Ignacio Allende para garantizar el abasto de agua en distintos sectores del municipio

¡Aprovecha, Saltillo! Últimos días para pagar recargos en predial a un peso por año: El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene vigente hasta el 31 de julio un estímulo fiscal que permite pagar solo un peso por año de recargos en predial y otros conceptos municipales

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Cuarta Pared trajo la calidad de Broadway a Saltillo con ‘Cats’: Ya preparan producciones en CDMX: El musical se presentó con éxito en sus cuatro funciones, dos de las cuales formaron parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo 449

¿FIFA pone ‘en venta’ el Mundial? Infantino busca 4,200 mdd con polémico plan privado: La nueva filial concentraría los derechos comerciales de los torneos y ofrecería recursos extraordinarios a las 211 federaciones afiliadas

México supera las 100 medallas en Santo Domingo 2026; gimnasia rítmica arrasa con los oros: Entre récords, campeonatos y podios, la delegación mexicana superó las 100 medallas y reforzó su liderato en los Centroamericanos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

¡Adiós a la Licencia Permanente CDMX! Fecha límite en 2026, requisitos, costo y cómo pedir cita: Serán miles los conductores que intentarán obtener una cita para tramitar este documento

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
En contraste, se han intensificado las protestas de aspirantes que exigen que se reponga el examen.

Exigen admitidos respetar sus inscripciones en la UNAM
A nueve días del inicio formal de clases, el organismo fue encomendado a otorgar una ruta a seguir para avanzar con los procesos de nuevo ingreso.

Promete UNAM emitir recomendación esta semana sobre ingreso 2026
Se estima que el Senasica producirá moscas diariamente con una meta de 100 millones de insectos a finales de este año.

Liberan primer lote de moscas estériles contra gusano barrenador en Chihuahua
La Presidenta dijo que las críticas de EU a México forman parte de una campaña política por elecciones.

Revira Sheinbaum a asesor de Trump: ‘En México gobierna el pueblo’
Bomberos utilizan quemas controladas para detener un incendio que sigue expandiéndose cerca de Cebreros, Ávila, España, el martes 28 de julio de 2026.

‘Hagas lo que hagas no serás capaz de extinguirlo’, así describen los bomberos españoles que combaten el incendio forestal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda el futuro del T-MEC al asegurar que su país no depende del acuerdo comercial con México y Canadá.

Trump vuelve a amenazar con terminar el T-MEC... “México y Canadá nos necesitan, nosotros no”
Miembros de la Comisión Funa gritan consignas frente a la casa de Edwin Dimter Bianchi, acusado y juzgado por el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, en Santiago de Chile, el 22 de abril de 2017.

Después de tres años de estar prófugo, el último condenado por el asesinato de Víctor Jara ya está tras las rejas

Se declara culpable traficante de menores de edad de El Paso, Texas

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