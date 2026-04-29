Las noticias más importantes del 29 de abril en México

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/ 29 abril 2026
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío 48 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tolvaneras y tornados, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Acusa EU a Rocha Moya y a nueve funcionarios; señalan pacto con el Cártel de Sinaloa: El expediente incluye señalamientos por drogas y armamento, y advierte penas severas; la causa quedó radicada ante una jueza federal

Rocha Moya no dejará Sinaloa y afirma tener el apoyo de Sheinbaum: Al salir de Palacio Nacional, el mandatario sinaloense afirmó que se mantendrá tranquilo y enfocado en su trabajo

Los funcionarios de Sinaloa señalados por EU y cómo colaboraron con ‘Los Chapitos’: Junto con el Gobernador de Sinaloa, se señala a nueve funcionarios de alto rango que habrían recibido sobornos millonarios

Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos: Aunque el gobernador rechaza categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las denuncias se han vuelto tendencia y foco de atención para los medios

Sheinbaum reitera apoyo a trabajadores de AHMSA en Monclova, Coahuila, tras años de huelgas: Sheinbaum garantiza apoyo a trabajadores de AHMSA en Monclova y destaca su impacto en la industria del acero en México

Acuerdo Sheinbaum-Siderúrgicas... todo el acero adquirido por el Gobierno de México sea producido en el país: Conoce el acuerdo de Claudia Sheinbaum para que el acero en obras públicas sea mexicano y cómo impacta en la industria y la economía

MUNDO

El precio de la gasolina en EU alcanza nuevo récord; se sitúa en 4.23 dólares por galón: Los costos rondaban los 4.18 dólares por galón el martes, lo que supone un aumento de 11 centavos en lo que va de mes y de 1.19 dólares desde finales de febrero

El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa: Las negociaciones generales entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, se encuentran estancadas

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo: Los importadores que sus trámites fueron rechazados pueden intentar corregir cualquier error y volver a presentar la petición

COAHUILA

No solo es Rocha Moya, EU va tras funcionarios vinculados al crimen organizado: José Luis Pliego: El analista y ex secretario de seguridad en Coahuila, José Luis Pliego, indica que el huachicol fiscal y financiamiento ilícito son los otros frentes de la investigación contra la cúpula mexicana

Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta: En el 58% de los delitos cometidos por menores, los infractores están bajo los influjos de alguna droga

Ofrecen 900 vacantes en Feria de Empleo Saltillo 2026: Participaron 25 empresas con un total de 900 vacantes disponibles

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Jugará Luka Modric el Mundial 2026? Parte médico tras su operación de pómulo y tiempo de recuperación: El capitán de Croacia y mediocampista del AC Milan fue intervenido con éxito tras sufrir una fractura; aunque su temporada en Serie A está en duda

Cristiano Ronaldo llega a 970 goles: Al Nassr se acerca al título de la Saudi Pro League en Arabia Saudita: Con un cabezazo clave ante Al Ahli, ‘CR7’ firmó otro registro histórico, encaminó el triunfo 2-0 de su equipo y dejó a su equipo como líder sólido

Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial: La estrella musical busca blindarse ante cualquier uso indebido de la inteligencia artificial, como el ocurrido hace algunos años, cuando circuló un video falso en el que supuestamente llamaba a votar por Donald Trump

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Desaparecer en México, crimen sin castigo

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: trámites disponibles, documentos y fechas de pago: Becas Rita Cetina y Benito Juárez continúan en 2026 con apoyos bimestrales; autoridades habilitan trámites y prevén próximo pago en junio

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Rubén Rocha Moya
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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La reunión del martes fue la primera que celebró el Consejo de Cooperación del Golfo desde que comenzó la guerra hace dos meses.

El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa
Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo
El periodista Silber Meza Camacho advirtió que las acusaciones de autoridades de Estados Unidos podrían representar un golpe decisivo para el gobierno de Rubén Rocha Moya y sus aspiraciones de continuidad política.

Acusación de EUA es un golpe para gobierno de Rocha Moya y su ánimo de imponer sucesor: periodista Silber Meza
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue entrevistado por medios de comunicación, afirmando que no dejará Sinaloa y tener el respaldo de Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya no dejará Sinaloa y afirma tener el apoyo de Sheinbaum
Ronald Johnson participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol.

Embajador de EU alertó en Sinaloa sobre corrupción y extorsión días antes del caso Rocha
Rubén Rocha Moya; Alberto Jorge Contresa Núñez; Gerardo Mérida Sánchez; Damasco Castro Zaavedra; Juan De Dios Gámez Mendivil; Enrique Inzuna Cazarez; y Marco Antonio Almanza Avilés

Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios del Gobierno de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Los funcionarios de Sinaloa señalados por EU y cómo colaboraron con ‘Los Chapitos’
Chihuahua: La autoinvestigación confidencial

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