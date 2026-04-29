Las noticias más importantes del 29 de abril en México
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
➔ Se aproxima Frente Frío 48 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tolvaneras y tornados, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
MÉXICO
➔ Acusa EU a Rocha Moya y a nueve funcionarios; señalan pacto con el Cártel de Sinaloa: El expediente incluye señalamientos por drogas y armamento, y advierte penas severas; la causa quedó radicada ante una jueza federal
➔ Rocha Moya no dejará Sinaloa y afirma tener el apoyo de Sheinbaum: Al salir de Palacio Nacional, el mandatario sinaloense afirmó que se mantendrá tranquilo y enfocado en su trabajo
➔ Los funcionarios de Sinaloa señalados por EU y cómo colaboraron con ‘Los Chapitos’: Junto con el Gobernador de Sinaloa, se señala a nueve funcionarios de alto rango que habrían recibido sobornos millonarios
➔ Lista de cargos en contra de Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa por Estados Unidos: Aunque el gobernador rechaza categóricamente las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las denuncias se han vuelto tendencia y foco de atención para los medios
➔ Sheinbaum reitera apoyo a trabajadores de AHMSA en Monclova, Coahuila, tras años de huelgas: Sheinbaum garantiza apoyo a trabajadores de AHMSA en Monclova y destaca su impacto en la industria del acero en México
➔ Acuerdo Sheinbaum-Siderúrgicas... todo el acero adquirido por el Gobierno de México sea producido en el país: Conoce el acuerdo de Claudia Sheinbaum para que el acero en obras públicas sea mexicano y cómo impacta en la industria y la economía
MUNDO
➔ El precio de la gasolina en EU alcanza nuevo récord; se sitúa en 4.23 dólares por galón: Los costos rondaban los 4.18 dólares por galón el martes, lo que supone un aumento de 11 centavos en lo que va de mes y de 1.19 dólares desde finales de febrero
➔ El plan iraní para el peaje del estrecho de Ormuz fracasa: Las negociaciones generales entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, Pakistán, se encuentran estancadas
➔ EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo: Los importadores que sus trámites fueron rechazados pueden intentar corregir cualquier error y volver a presentar la petición
COAHUILA
➔ No solo es Rocha Moya, EU va tras funcionarios vinculados al crimen organizado: José Luis Pliego: El analista y ex secretario de seguridad en Coahuila, José Luis Pliego, indica que el huachicol fiscal y financiamiento ilícito son los otros frentes de la investigación contra la cúpula mexicana
➔ Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta: En el 58% de los delitos cometidos por menores, los infractores están bajo los influjos de alguna droga
➔ Ofrecen 900 vacantes en Feria de Empleo Saltillo 2026: Participaron 25 empresas con un total de 900 vacantes disponibles
ESPECTÁCULOS Y DEPORTES
➔ ¿Jugará Luka Modric el Mundial 2026? Parte médico tras su operación de pómulo y tiempo de recuperación: El capitán de Croacia y mediocampista del AC Milan fue intervenido con éxito tras sufrir una fractura; aunque su temporada en Serie A está en duda
➔ Cristiano Ronaldo llega a 970 goles: Al Nassr se acerca al título de la Saudi Pro League en Arabia Saudita: Con un cabezazo clave ante Al Ahli, ‘CR7’ firmó otro registro histórico, encaminó el triunfo 2-0 de su equipo y dejó a su equipo como líder sólido
➔ Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial: La estrella musical busca blindarse ante cualquier uso indebido de la inteligencia artificial, como el ocurrido hace algunos años, cuando circuló un video falso en el que supuestamente llamaba a votar por Donald Trump
ESPECIAL
➔ SEMANARIO | Desaparecer en México, crimen sin castigo
➔ Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: trámites disponibles, documentos y fechas de pago: Becas Rita Cetina y Benito Juárez continúan en 2026 con apoyos bimestrales; autoridades habilitan trámites y prevén próximo pago en junio