Las noticias más importantes del 3 de agosto de 2026

CLIMA

→ Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Proponen expertos a Sheinbaum prohibir el uso de celulares en escuelas : Expertos pidieron a Claudia Sheinbaum prohibir celulares durante la jornada escolar y elevar a 16 años la edad mínima para usar redes sociales.

→ USICAMM exhibe imágenes de docentes por irregularidades en examen en línea y desata polémica por privacidad : La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) informó que detectó “conductas indebidas” durante la aplicación del Instrumento de Apreciación del proceso de Promoción Horizontal 2026, por lo que dio de baja del procedimiento a las personas involucradas.

→ Canal Once recupera sus instalaciones tras dos meses de paro; estudiantes denuncian desalojo con violencia : Canal Once informó que recuperó sus instalaciones de forma pacífica; estudiantes del IPN denunciaron ingreso forzado y actos de violencia.

→ Rebasa deuda pública los $20 billones al primer semestre de 2026 : La deuda bruta del sector público en México rebasó los $20 billones al corte de junio de 2026, lo que representa el 54.8% del PIB, revelan cifras de Hacienda.

→ Aprueban ampliación de 84 municipios para Valle de México; se une Morelos : La zona metropolitana del Valle de México se amplía a 84 municipios y suma a Morelos, como parte de los acuerdos aprobados durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, realizada en la terminal del AIFA.

INTERNACIONAL

→ Canadá destaca detención en México de fugitivos; incluyen Ryan Wedding, ex atleta olímpico buscado por el FBI : Autoridades de Canadá destacaron la detención de 10 fugitivos en el país que fueron detenidos en México durante los últimos 12 meses.Destacó el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países que ha permitido ampliar sus operaciones.

→ Veinticinco estados de EEUU demandan al Gobierno de Trump por la última ronda de aranceles : Los estados aseguran que el Gobierno utiliza el trabajo forzoso ‘como excusa para mantener su política de imponer indiscriminadamente aranceles perjudiciales a un amplio abanico de países’.

→ Rusia vive el verano más cruento de toda la guerra : Drones ucranianos impactaron esta madrugada contra almacenes de la empresa Wildberries, la Amazon rusa, en las regiones de Leningrado, la ciudad federal de San Petersburgo, Simferópol y Tver.

COAHUILA

→ Coahuila: Albergará NL el 20 de agosto foro de región noreste para debatir uso de celulares entre menores : El foro se celebrará en Monterrey y se espera la participación de especialistas, académicos, universidades y comunidades educativas.

→ Presentarán la próxima semana la cartelera de la Feria Monclova 2026; promete mantener espectáculos gratuitos y de calidad : La Feria Monclova 2026 presentará su cartelera oficial la próxima semana; el Gobierno Municipal anticipa que entre el 85 y 90 por ciento de los conciertos del Teatro del Pueblo serán gratuitos.

→ Saltillo: avanza construcción de la velaria para conciertos en Recreativo CTM; estaría lista en septiembre : La construcción de la Velaria de los Trabajadores en las instalaciones del Recreativo CTM registra avances importantes y se prevé que el espacio sea inaugurado durante el mes de septiembre.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ ¿Por qué se retira Ariana Grande? ¡Desde el fracaso de ‘Petal’, su apariencia física y más! : La estrella pop confirmó, a través de su equipo de representantes, que dejó la obra musical ‘Sunday in the Park with George’ y que, tras su último concierto de la gira ‘Eternal Sunshine Tour’, se ausentará del ojo público de manera indefinida.

→ Eduardo Tovar presenta en su nuevo libro las ‘fisuras’ de lo humano : El escritor saltillense acaba de publicar ‘Los poetas no tienen musa’, un compendio de textos creados a lo largo de los últimos años que exploran los temas de los miedos íntimos, cotidianos.

→ Juegos Centroamericanos 2026: México firma otro día dorado y alcanza 264 preseas : México vivió una jornada con títulos en triatlón, gimnasia artística, squash, tenis de mesa, tiro deportivo y lanzamiento de bala para llegar a 264 medallas en Santo Domingo 2026.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Adopción: una familia del corazón : En el norte de Coahuila nació la Comunidad de Apoyo a Familias Adoptivas de Coahuila (Cafaco), que acompaña el camino para que más niñas y niños encuentren una familia, y para que surjan más padres y madres del corazón.