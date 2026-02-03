Las noticias más importantes del 3 de febrero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 3 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 3 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 3 de febrero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese.... Frente Frío 33; temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Presenta Gobierno de Sheinbaum plan de inversión con IP por 5.6 billones de pesos: Se impulsarán obras de infraestructura para cumplir con los compromisos de gobierno de la Presidenta

Sheinbaum reitera su respaldo de la candidatura de Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU: La mandataria explicó que, ante el apoyo a Bachelet, decidió no impulsar la eventual postulación de Alicia Bárcena

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional: La Presidenta señaló que es importante trabajar y avanzar en la soberanía energética

Semar y Defensa trabajaron con Fuerzas Armadas de EU de frente a la Copa Mundial 2026: Instituciones de seguridad mexicanas y estadounidenses se coordinaron para reforzar la seguridad de frente a uno de los eventos más esperados del 2026: la Copa Mundial de fútbol

Sin leyes, la Corte toma el control: fija reglas para vientres subrogados y registro del bebé: Ante el vacío legal en la mayoría de los estados, la Suprema Corte estableció un procedimiento obligatorio para tramitar la gestación subrogada y el registro del recién nacido, con intervención notarial y judicial para revisar consentimiento y derechos.

MUNDO

Demócratas de EU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad: Además se solicitó el desmantelamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo: Según la administración de Trump, el gobierno de México no ha cumplido con los estatus de gestión del Río Bravo, con base al Tratado de Aguas de 1944

Gustavo Petro califica de ‘positiva’ la reunión con Donald Trump: ‘nos llevamos muy bien’: Tras la reunión en la Casa Blanca, ambos presidentes destacaron que se obtuvo un buen diálogo bilateral

COAHUILA

Presenta Manolo plan de fortalecimiento a economía y al empleo en Coahuila: En sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, se dio a conocer que en 2026 entrarán en operaciones inversiones que van a crear 6 mil empleos

Gobierno de Coahuila busca generar más de 6 mil empleos; ya se ofertaron 2 mil 800: El mensaje se dio al finalizar el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, en Palacio de Gobierno

Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún: Servicios Aeroportuarios confirmó que el vuelo a la capital de Jalisco estará disponible a partir de junio, y al Caribe desde Semana Santa

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica: La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó desde La Mañanera que se alista una iniciativa para fortalecer la producción audiovisual en el país

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana: ¿Laura Bozzo falleció? Desmentimos el rumor que alarmó a las redes sociales y te mostramos la respuesta oficial de la presentadora peruana

Estados Unidos vs Resto del Mundo: así quedaron los rosters del NBA All-Star Game 2026: La NBA presentó las plantillas oficiales para el Juego de Estrellas, que estrenará el formato de un mini torneo de tres equipos en California

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

Horarios para tramitar la CURP biométrica que debes tomar en cuenta: Conoce horarios, documentos y claves para tramitar la CURP biométrica

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diplomacia
política
Economía

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Apuntando que dejar que el mercado fije el valor monetario, genera una competencia desleal.

Afecta “súper peso” exportaciones en México
Afirmó que Patricia Talavera Torres incluso cuenta con investigaciones abiertas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Vania Pérez afirma que el SNA está sin titular y cuestiona presidencia de Patricia Talavera
Recomiendan verificar la URL a la que dirige el código antes de interactuar con el sitio.

Guardia Nacional alerta por fraude con QR en menús; pueden cambiarse en segundos
El papa León XIV oficia misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 2 de febrero del 2026.

Enfrenta León XIV una crisis provocada por grupo tradicionalista que planea consagrar obispos sin consentimiento
México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo

México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo
Acusan a la funcionaria de permitir y supervisar ‘un mecanismo de crueldad y perversidad construido por la Administración del presidente Donald Trump’. FOTO:

Demócratas de EU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad

En la imagen se observa el Pentágono en Arlington, Virginia. Las acciones se producen en un momento de alta tensión entre los antiguos adversarios. FOTO:

EU dice que derribó dron iraní que se acercó ‘agresivamente’ a portaaviones
Senado morenista

Senado morenista