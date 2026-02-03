Las noticias más importantes del 3 de febrero en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese.... Frente Frío 33; temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Presenta Gobierno de Sheinbaum plan de inversión con IP por 5.6 billones de pesos: Se impulsarán obras de infraestructura para cumplir con los compromisos de gobierno de la Presidenta

➔ Sheinbaum reitera su respaldo de la candidatura de Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU: La mandataria explicó que, ante el apoyo a Bachelet, decidió no impulsar la eventual postulación de Alicia Bárcena

➔ Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional: La Presidenta señaló que es importante trabajar y avanzar en la soberanía energética

➔ Semar y Defensa trabajaron con Fuerzas Armadas de EU de frente a la Copa Mundial 2026: Instituciones de seguridad mexicanas y estadounidenses se coordinaron para reforzar la seguridad de frente a uno de los eventos más esperados del 2026: la Copa Mundial de fútbol

➔ Sin leyes, la Corte toma el control: fija reglas para vientres subrogados y registro del bebé: Ante el vacío legal en la mayoría de los estados, la Suprema Corte estableció un procedimiento obligatorio para tramitar la gestación subrogada y el registro del recién nacido, con intervención notarial y judicial para revisar consentimiento y derechos.

MUNDO

➔ Demócratas de EU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad: Además se solicitó el desmantelamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

➔ México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo: Según la administración de Trump, el gobierno de México no ha cumplido con los estatus de gestión del Río Bravo, con base al Tratado de Aguas de 1944

➔ Gustavo Petro califica de ‘positiva’ la reunión con Donald Trump: ‘nos llevamos muy bien’: Tras la reunión en la Casa Blanca, ambos presidentes destacaron que se obtuvo un buen diálogo bilateral

COAHUILA

➔ Presenta Manolo plan de fortalecimiento a economía y al empleo en Coahuila: En sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, se dio a conocer que en 2026 entrarán en operaciones inversiones que van a crear 6 mil empleos

➔ Gobierno de Coahuila busca generar más de 6 mil empleos; ya se ofertaron 2 mil 800: El mensaje se dio al finalizar el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, en Palacio de Gobierno

➔ Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún: Servicios Aeroportuarios confirmó que el vuelo a la capital de Jalisco estará disponible a partir de junio, y al Caribe desde Semana Santa

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica: La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó desde La Mañanera que se alista una iniciativa para fortalecer la producción audiovisual en el país

➔ ¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana: ¿Laura Bozzo falleció? Desmentimos el rumor que alarmó a las redes sociales y te mostramos la respuesta oficial de la presentadora peruana

➔ Estados Unidos vs Resto del Mundo: así quedaron los rosters del NBA All-Star Game 2026: La NBA presentó las plantillas oficiales para el Juego de Estrellas, que estrenará el formato de un mini torneo de tres equipos en California

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | México apaga motores en la carrera espacial

➔ Horarios para tramitar la CURP biométrica que debes tomar en cuenta: Conoce horarios, documentos y claves para tramitar la CURP biométrica