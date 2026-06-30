Las noticias más importantes del 30 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 30 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum enviará un avión militar con ayuda humanitaria para Venezuela tras devastador terremoto: La mandataria informó que este martes despegará un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con siete plantas generadoras de energía eléctrica

Andrea Chávez responde a Maru Campos por denuncias sobre presunta venta de terrenos en la Sierra Tarahumara: Andrea Chávez negó las acusaciones de Maru Campos sobre presunta venta irregular de terrenos en la Sierra Tarahumara y la retó a proceder legalmente

Busca Sheinbaum ampliar vigencia de T-MEC por 16 años más: La mandataria informó que ya dejó formalizada la posición que México presentará en el proceso de revisión del tratado

Vinculan a proceso a 12 funcionarios por red de 324 plazas docentes falsas en el Estado de México: Doce funcionarios y exfuncionarios fueron vinculados a proceso por una presunta red de plazas docentes falsas que causó un daño de 42 mdp

Festejos, operativos antialcohol y lluvias en Paseo de la Reforma antes del partido: La FIFA y Protección Civil activan protocolo por la presencia de tormenta eléctrica sobre el Estadio Azteca

MUNDO

EU sanciona a dos mexicanos y 9 empresas por huachicol para CJNG; Hacienda bloquea cuentas: Se trata de dos personas físicas y nueve morales, una red de empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos

El jefe de defensa israelí culpa a Trump de frenar la ofensiva a gran escala de Hezbolá en el Líbano: Explicó que tener una “asociación” con EU “tiene ciertas limitaciones” y afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “se mantuvo firme” ante las exigencias de Trump

Estados Unidos rechaza demandas de El Chapo sobre condiciones ‘deshumanizantes’ en su celda: En numerosas cartas, el fundador del cártel de Sinaloa señala supuesta tortura y crueldad por parte de los guardias de la cárcel

COAHUILA

Congreso de Coahuila designa a Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón: El exgobernador fue propuesto por el PRI tras el fallecimiento de Román Cepeda. El nombramiento fue aprobado por unanimidad y concluirá el periodo constitucional del Ayuntamiento

Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia electoral, regidurías y techo presupuestal legislativo: Se aprobaron por unanimidad cambios a la Constitución local en materia político-electoral, y se presentó una iniciativa para adecuar el Código Electoral a las reformas federales en la materia

FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas: Durante toda la jornada habrá promoción 2x1 en todos los juegos mecánicos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

La ilusión, a tambor latiente: México vence a Ecuador y avanza a Octavos entre gritos de “¿Y si sí?”: La Selección azteca derrotó 2-0 a la Tricolor en el Estadio CDMX y alimentó la ilusión de su afición rumbo al ansiado sexto juego del Mundial 2026

El Mundial 2026 ilusiona, pero aficionados advierten: el futbol mexicano ‘no ha evolucionado’ y piden cambios de raíz: Aficionados que disfrutan el Mundial 2026 en México consideran que el paso del Tri no refleja una evolución del futbol nacional y exigen reformas estructurales desde la Liga MX hasta la FMF

Minions y Monstruos: lo que debes saber del estreno que promete conquistar los cines en México: La nueva aventura de los personajes amarillos mezcla humor, cine clásico y criaturas inesperadas; se presenta en cines este 1 de julio como una de las propuestas familiares de verano

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las tres historias de tortura que no se deben repetir

México y Ecuador, dos pueblos hermanos: aficionados destacan ese fraternal vínculo latino: Aficionados ecuatorianos destacaron la cercanía cultural, indígena y latina que une a ambos países

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La OCDE reportó que 53% de los mexicanos confía en el Gobierno Federal, ubicando al país en el quinto lugar entre las naciones evaluadas.

México en 5to lugar a nivel mundial en Índices de Confianza, solo por debajo de países como Suiza y Noruega
Fallece conductor de atropello múltiple en Baja California Sur

Conductor del atropello en Los Cabos, Baja California Sur, fallece tras linchamiento
El Secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en el país se estima que viven 430 mil personas con VIH.

Falta diagnosticar al 30% de personas con VIH en México: SSa
Aficionados llenan las calles para México-Ecuador en la Copa Mundial 2026

Festejos, operativos antialcohol y lluvias en Paseo de la Reforma antes del partido
Una madre rescatada de entre los escombros de Venezuela con su hijo recién nacido describe 32 horas angustiosas

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Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026.

Buscan venezolanos más sobrevivientes entre las ruinas dejadas por los sismos

La OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 11 sujetos presuntamente vinculados con una red dedicada al robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG.

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Cierran caso de El Chapo en Estados Unidos

Estados Unidos rechaza demandas de El Chapo sobre condiciones ‘deshumanizantes’ en su celda