Las noticias más importantes del 30 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum enviará un avión militar con ayuda humanitaria para Venezuela tras devastador terremoto: La mandataria informó que este martes despegará un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con siete plantas generadoras de energía eléctrica

➔ Andrea Chávez responde a Maru Campos por denuncias sobre presunta venta de terrenos en la Sierra Tarahumara: Andrea Chávez negó las acusaciones de Maru Campos sobre presunta venta irregular de terrenos en la Sierra Tarahumara y la retó a proceder legalmente

➔ Busca Sheinbaum ampliar vigencia de T-MEC por 16 años más: La mandataria informó que ya dejó formalizada la posición que México presentará en el proceso de revisión del tratado

➔ Vinculan a proceso a 12 funcionarios por red de 324 plazas docentes falsas en el Estado de México: Doce funcionarios y exfuncionarios fueron vinculados a proceso por una presunta red de plazas docentes falsas que causó un daño de 42 mdp

➔ Festejos, operativos antialcohol y lluvias en Paseo de la Reforma antes del partido: La FIFA y Protección Civil activan protocolo por la presencia de tormenta eléctrica sobre el Estadio Azteca

MUNDO

➔ EU sanciona a dos mexicanos y 9 empresas por huachicol para CJNG; Hacienda bloquea cuentas: Se trata de dos personas físicas y nueve morales, una red de empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos

➔ El jefe de defensa israelí culpa a Trump de frenar la ofensiva a gran escala de Hezbolá en el Líbano: Explicó que tener una “asociación” con EU “tiene ciertas limitaciones” y afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “se mantuvo firme” ante las exigencias de Trump

➔ Estados Unidos rechaza demandas de El Chapo sobre condiciones ‘deshumanizantes’ en su celda: En numerosas cartas, el fundador del cártel de Sinaloa señala supuesta tortura y crueldad por parte de los guardias de la cárcel

COAHUILA

➔ Congreso de Coahuila designa a Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón: El exgobernador fue propuesto por el PRI tras el fallecimiento de Román Cepeda. El nombramiento fue aprobado por unanimidad y concluirá el periodo constitucional del Ayuntamiento

➔ Aprueba Congreso de Coahuila reforma constitucional en materia electoral, regidurías y techo presupuestal legislativo: Se aprobaron por unanimidad cambios a la Constitución local en materia político-electoral, y se presentó una iniciativa para adecuar el Código Electoral a las reformas federales en la materia

➔ FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas: Durante toda la jornada habrá promoción 2x1 en todos los juegos mecánicos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ La ilusión, a tambor latiente: México vence a Ecuador y avanza a Octavos entre gritos de “¿Y si sí?”: La Selección azteca derrotó 2-0 a la Tricolor en el Estadio CDMX y alimentó la ilusión de su afición rumbo al ansiado sexto juego del Mundial 2026

➔ El Mundial 2026 ilusiona, pero aficionados advierten: el futbol mexicano ‘no ha evolucionado’ y piden cambios de raíz: Aficionados que disfrutan el Mundial 2026 en México consideran que el paso del Tri no refleja una evolución del futbol nacional y exigen reformas estructurales desde la Liga MX hasta la FMF

➔ Minions y Monstruos: lo que debes saber del estreno que promete conquistar los cines en México: La nueva aventura de los personajes amarillos mezcla humor, cine clásico y criaturas inesperadas; se presenta en cines este 1 de julio como una de las propuestas familiares de verano

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Las tres historias de tortura que no se deben repetir

➔ México y Ecuador, dos pueblos hermanos: aficionados destacan ese fraternal vínculo latino: Aficionados ecuatorianos destacaron la cercanía cultural, indígena y latina que une a ambos países