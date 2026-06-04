Las noticias más importantes del 4 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 4 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum agradeció a AMLO el apoyo que le manifestó en su carta: Respecto a la carta difundida desde Palenque, Chiapas, la presidenta consideró que se trata de una reflexión personal emitida en un contexto relevante para México

Padre de la periodista Roxana Guzmán pide su liberación tras secuestro: ‘Devuelvan a mi hija’: Fernando Guzmán pidió la liberación de su hija Roxana Guzmán, desaparecida en Veracruz tras ser sustraída por hombres armados de su casa.

ICE arresta a exsoldado mexicano con acusaciones de desaparición forzada: El militar mexicano fue detenido en el condado de Hawthorne, California, al estar vinculado con crímenes de desaparición forzada en México

Promete Fiscal de Nuevo León indagar carpetas contra Samuel García: Esas operaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en 2025, tras haber asumido su cargo como parte de una negociación política en la que intervino el Gobierno federal

Se desinfla estrategia de ‘Andy’ López Beltrán en Coahuila: 65 diputados federales, coordinados por Andrés Manuel López Beltrán, iniciaron en abril tareas territoriales en Coahuila

MUNDO

Senado de EU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza: La medida costearía los gastos de las agencias durante tres años, hasta el final del mandato de Trump

Senado de Estados Unidos rechaza iniciativa ‘SAVE AMERICA’ de Trump: Organizaciones de derechos humanos han destacado que la iniciativa también afectaría a ciudadanos sin acceso a documentos de identificación

¿Cómo el arresto de ‘influencer’ mexicana en Arizona es un reflejo creciente deportación de ‘dreamers’?: La polémica crece entre la comunidad latina de Arizona tras la detención de la mexicana de 30 años por agentes de ICE el 18 de mayo en Tucson

COAHUILA

Congreso aprueba prórroga para titulares de órganos internos de control; oposición cuestiona legalidad: El Congreso aprobó un acuerdo para que los actuales titulares de los órganos internos de control de la Fiscalía, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral continúen en el cargo mientras se realiza el proceso para designar a sus relevos.

Analiza Congreso de Coahuila tipificar como delito el sabotaje a infraestructura hídrica y servicios esenciales: La iniciativa plantea crear un nuevo tipo penal para sancionar con hasta 30 años de prision daños, robos o alteraciones a infraestructura cuya afectación pueda interrumpir el suministro de agua, energía eléctrica o servicios públicos básicos

Tormenta en Saltillo provoca fallas de luz en Galerías, Zona Centro y Venustiano Carranza: La tormenta ha causado afectaciones en distintos puntos de Saltillo; se recomienda precaución por viento, lluvia y posible granizo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de Chicxs, María Hanneman en concierto y el Festival del Orgullo: Entre podcasts, obras de teatro y conciertos de música este fin de semana hay mucho por hacer en la ciudad

¡A ritmo norteño! Samuel García lanza video oficial para encender la fiesta del Mundial en Monterrey: Samuel García calienta motores para el Mundial 2026 con el estreno del video “El Mundial Más Norteño”, un himno que pondrá a vibrar a Monterrey.

Florentino Pérez promete un fichaje galáctico de 150 millones y prende el mercado del Real Madrid: El presidente de Merengue aseguró que presentará una oferta histórica por un jugador de Champions League, aunque mantuvo en secreto el nombre del futbolista

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Linnet sufrió violencia, fue obligada a embarazarse y su marido le arrebató a sus hijos

¿No habrá Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX por el Mundial 2026?... esto sabemos: La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX está confirmada. Conoce la ruta, horarios, acuerdos con autoridades y cómo convivirá con el Fan Fest del Mundial FIFA

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La lluvia obligó a detener el tercer juego de la serie cuando Saraperos mantenía ventaja de 5-1 sobre Sultanes.

Sultanes vs Saraperos: lluvia suspende el tercer juego de la serie en Saltillo
ICE arresta a militar mexicano

ICE arresta a exsoldado mexicano con acusaciones de desaparición forzada
Trabajadores realizan la instalación de flores de cempasúchil sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, como parte de los preparativos y adecuaciones urbanas en una de las zonas más emblemáticas de la CDMX.

¿Día de Muertos... en junio? Por el Mundial, en CDMX preparan desfile y colocan flores de cempasúchil
Batres explicó que la iniciativa surge de un diagnóstico sobre los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007

Propone gobierno federal a la CNTE crear una aseguradora pública y fortalecer PENSIONISSSTE
¿Encontraron a Roxana Guzmán?

¿Encontraron a Roxana Guzmán? Rocío Nahle desmiente presunto hallazgo
La ‘influencer’ mexicana Karla Toledo (i), en un evento en contra de los arrestos y deportaciones, en el Centro Comunitario en Tucson, Arizona.

¿Cómo el arresto de ‘influencer’ mexicana en Arizona es un reflejo creciente deportación de ‘dreamers’?
Los alborotadores leales al presidente Donald Trump aparecen en la fotografía en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, el 6 de enero de 2021.

Elias Irizarry, condenado por el asalto al Capitolio de EU en 2021, ocupa un puesto en el Pentágono

FILE - Scott Pelley, anchor of CBS Evening News, at the CBS Upfront in New York, May 15, 2013. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File)

Despide CBS a Scott Pelley, un veterano periodista de ‘60 Minutes’, tras cuestionar a dirección de cadena