Las noticias más importantes del 4 de junio en México

➔ ICE arresta a exsoldado mexicano con acusaciones de desaparición forzada: El militar mexicano fue detenido en el condado de Hawthorne, California, al estar vinculado con crímenes de desaparición forzada en México

➔ Padre de la periodista Roxana Guzmán pide su liberación tras secuestro: ‘Devuelvan a mi hija’: Fernando Guzmán pidió la liberación de su hija Roxana Guzmán, desaparecida en Veracruz tras ser sustraída por hombres armados de su casa.

➔ Sheinbaum agradeció a AMLO el apoyo que le manifestó en su carta: Respecto a la carta difundida desde Palenque, Chiapas, la presidenta consideró que se trata de una reflexión personal emitida en un contexto relevante para México

➔ Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México: Prepárese... temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

➔ Promete Fiscal de Nuevo León indagar carpetas contra Samuel García: Esas operaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción, pero en 2025, tras haber asumido su cargo como parte de una negociación política en la que intervino el Gobierno federal

➔ Se desinfla estrategia de ‘Andy’ López Beltrán en Coahuila: 65 diputados federales, coordinados por Andrés Manuel López Beltrán, iniciaron en abril tareas territoriales en Coahuila

MUNDO

➔ Senado de EU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza: La medida costearía los gastos de las agencias durante tres años, hasta el final del mandato de Trump

➔ Senado de Estados Unidos rechaza iniciativa ‘SAVE AMERICA’ de Trump: Organizaciones de derechos humanos han destacado que la iniciativa también afectaría a ciudadanos sin acceso a documentos de identificación

➔ ¿Cómo el arresto de ‘influencer’ mexicana en Arizona es un reflejo creciente deportación de ‘dreamers’?: La polémica crece entre la comunidad latina de Arizona tras la detención de la mexicana de 30 años por agentes de ICE el 18 de mayo en Tucson

COAHUILA

➔ Congreso aprueba prórroga para titulares de órganos internos de control; oposición cuestiona legalidad: El Congreso aprobó un acuerdo para que los actuales titulares de los órganos internos de control de la Fiscalía, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral continúen en el cargo mientras se realiza el proceso para designar a sus relevos.

➔ Analiza Congreso de Coahuila tipificar como delito el sabotaje a infraestructura hídrica y servicios esenciales: La iniciativa plantea crear un nuevo tipo penal para sancionar con hasta 30 años de prision daños, robos o alteraciones a infraestructura cuya afectación pueda interrumpir el suministro de agua, energía eléctrica o servicios públicos básicos

➔ Tormenta en Saltillo provoca fallas de luz en Galerías, Zona Centro y Venustiano Carranza: La tormenta ha causado afectaciones en distintos puntos de Saltillo; se recomienda precaución por viento, lluvia y posible granizo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Noche de Chicxs, María Hanneman en concierto y el Festival del Orgullo: Entre podcasts, obras de teatro y conciertos de música este fin de semana hay mucho por hacer en la ciudad

➔ ¡A ritmo norteño! Samuel García lanza video oficial para encender la fiesta del Mundial en Monterrey: Samuel García calienta motores para el Mundial 2026 con el estreno del video “El Mundial Más Norteño”, un himno que pondrá a vibrar a Monterrey.

➔ Florentino Pérez promete un fichaje galáctico de 150 millones y prende el mercado del Real Madrid: El presidente de Merengue aseguró que presentará una oferta histórica por un jugador de Champions League, aunque mantuvo en secreto el nombre del futbolista

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Linnet sufrió violencia, fue obligada a embarazarse y su marido le arrebató a sus hijos

➔ ¿No habrá Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX por el Mundial 2026?... esto sabemos: La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX está confirmada. Conoce la ruta, horarios, acuerdos con autoridades y cómo convivirá con el Fan Fest del Mundial FIFA