Las noticias más importantes del 6 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 6 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum presentará informe sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada y cuestiona actuación de EU: Claudia Sheinbaum anunciará un informe sobre la captura de ‘El Mayo’ Zambada y afirma que esclarecerá la actuación de agencias de EU

Al grito de ‘¡asesino!’, manifestantes increpan a Cuauhtémoc Blanco antes del México vs Inglaterra: Cuauhtémoc Blanco es increpado por manifestantes antes del México vs Inglaterra del Mundial 2026

‘Viven en el corazón de México’: Sheinbaum dedica mensaje a la Selección Mexicana tras eliminación ante Inglaterra: Claudia Sheinbaum envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra y destacó a México como anfitrión del Mundial 2026

Suma Veracruz 435 homicidios en seis meses; un promedio de 2.4 crímenes al día: Veracruz lleva dos décadas sumida en violencia relacionada con la operación de carteles de la droga

Detienen a 3 miembros de Los Chapitos tras abatimiento de 10 personas armadas en Sinaloa: Durante el monitoreo de ríos y presas, con el fin de identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua, elementos de la Marina fueron atacados con dispositivos explosivos

MUNDO

Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable ante la corte de los Estados Unidos: La defensa del exnarcotraficante exigió que las condiciones de la penitencia sean distintas a las de El Chapo

EU ofrece 10 millones de dólares por ‘Los Chapitos’: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar: “Estos hermanos infames conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de tráfico de drogas de su notorio padre”

¡Susto!, realiza un hidroavión un acuatizaje forzoso en el East River de Nueva York: Hace tres semanas se produjo un suceso muy similar, en el que otro hidroavión sufrió un accidente en el mismo río sin que se reportaran heridos

COAHUILA

Rubén Moreira, diputado por Coahuila, exige estrategia nacional frente al avance del sargazo en el Caribe mexicano: Propone acciones ambientales, respaldo al sector turístico y coordinación institucional para contener daños ecológicos y económicos

Coahuila aplica nuevo esquema para garantizar descanso y mejor formación de médicos residentes del IMSS: La estrategia busca fortalecer el aprendizaje, cuidar el bienestar del personal en especialización y mantener la calidad del servicio

Estable y en recuperación, el primer paciente humano con gusano barrenador en Coahuila: Reportan estable y fuera de peligro al veterinario de 84 años afectado por miasis en Saltillo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

‘El Desaire’ llega a Saltillo con función gratuita; así puedes conseguir tus boletos: La premiada producción coahuilense ofrecerá una proyección especial en Cinépolis Plaza Villalta como parte de la FINA 2026 el próximo 23 de julio

Estados Unidos se despide del Mundial 2026: Bélgica golea y elimina al último anfitrión: El equipo de las ‘Barras y las Estrellas’ quedó fuera de la Copa del Mundo tras ser goleados por los Diablos Rojos, quienes avanzaron a Cuartos de Final

Francia le pide a FIFA retirar la tarjeta amarilla a Michael Olise, ya que andan muy acomedidos con el caso Balogun: La decisión de FIFA de revocar la tarjeta roja al delantero estadounidense desató una ola de críticas. Francia cuestiona el criterio del organismo y exige igualdad de trato de cara a los Octavos de Final del Mundial 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

Acta de Nacimiento... ¿Qué hacer si contiene errores después de la descarga en PDF al tramitarla en línea?: ¿Tu acta de nacimiento descargada en PDF tiene errores? Conoce qué hacer, cuándo solicitar una aclaración y cómo corregir los datos ante el Registro Civil

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, una vez concluido el Mundial 2026, el Gobierno Federal abrirá un proceso de información y discusión sobre la inteligencia artificial (IA) en México.

Sheinbaum anuncia debate sobre la IA al terminar el Mundial... ’No se trata de prohibir’
Aunque el calendario escolar 2026-2027 contempla el regreso a clases el 31 de agosto, existe una propuesta para que algunos estudiantes vuelvan a las aulas hasta septiembre.

¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027
Gabinete de Seguridad comparte seguimiento del caso en Sinaloa

Detienen a 3 miembros de Los Chapitos tras abatimiento de 10 personas armadas en Sinaloa
Encuentran con vida a 3 de los 6 desaparecidos de Jalisco

Encuentran con vida a jóvenes desaparecidos de Puerto Vallarta, tras 4 días de búsqueda
Un camión que transporta los féretros del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y de miembros de su familia avanza entre los dolientes durante la procesión fúnebre en Teherán, Irán, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Abarrotan iraníes la procesión fúnebre en Teherán de su fallecido líder supremo irán, el ayatolá Alí Jamenei
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c), es recibida por el ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy (I), en el aeropuerto de Esenboga, antes de la 36ª Cumbre de la OTAN en Ankara.

En respuesta a la relación tensa con Trump, la vieja Europa debe actuar rápido en el nuevo mundo
Ismail al-Thawabta, director del departamento de prensa del gobierno administrado por Hamás, en conferencia de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 6 de julio del 2026.

Disuelve Hamás su gobierno en Gaza y se prepara para transferir el poder a un comité de la ONU
El gobierno de EU, a través de la HSI y ICE recordó la recompensa de 10 millones de dólares que ofrece por información que dé a la ubicación y eventual arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

EU ofrece 10 millones de dólares por ‘Los Chapitos’: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar