Las noticias más importantes del 6 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum presentará informe sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada y cuestiona actuación de EU: Claudia Sheinbaum anunciará un informe sobre la captura de ‘El Mayo’ Zambada y afirma que esclarecerá la actuación de agencias de EU

➔ Al grito de ‘¡asesino!’, manifestantes increpan a Cuauhtémoc Blanco antes del México vs Inglaterra: Cuauhtémoc Blanco es increpado por manifestantes antes del México vs Inglaterra del Mundial 2026

➔ ‘Viven en el corazón de México’: Sheinbaum dedica mensaje a la Selección Mexicana tras eliminación ante Inglaterra: Claudia Sheinbaum envió un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra y destacó a México como anfitrión del Mundial 2026

➔ Suma Veracruz 435 homicidios en seis meses; un promedio de 2.4 crímenes al día: Veracruz lleva dos décadas sumida en violencia relacionada con la operación de carteles de la droga

➔ Detienen a 3 miembros de Los Chapitos tras abatimiento de 10 personas armadas en Sinaloa: Durante el monitoreo de ríos y presas, con el fin de identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua, elementos de la Marina fueron atacados con dispositivos explosivos

MUNDO

➔ Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable ante la corte de los Estados Unidos: La defensa del exnarcotraficante exigió que las condiciones de la penitencia sean distintas a las de El Chapo

➔ EU ofrece 10 millones de dólares por ‘Los Chapitos’: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar: “Estos hermanos infames conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de tráfico de drogas de su notorio padre”

➔ ¡Susto!, realiza un hidroavión un acuatizaje forzoso en el East River de Nueva York: Hace tres semanas se produjo un suceso muy similar, en el que otro hidroavión sufrió un accidente en el mismo río sin que se reportaran heridos

COAHUILA

➔ Rubén Moreira, diputado por Coahuila, exige estrategia nacional frente al avance del sargazo en el Caribe mexicano: Propone acciones ambientales, respaldo al sector turístico y coordinación institucional para contener daños ecológicos y económicos

➔ Coahuila aplica nuevo esquema para garantizar descanso y mejor formación de médicos residentes del IMSS: La estrategia busca fortalecer el aprendizaje, cuidar el bienestar del personal en especialización y mantener la calidad del servicio

➔ Estable y en recuperación, el primer paciente humano con gusano barrenador en Coahuila: Reportan estable y fuera de peligro al veterinario de 84 años afectado por miasis en Saltillo

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ‘El Desaire’ llega a Saltillo con función gratuita; así puedes conseguir tus boletos: La premiada producción coahuilense ofrecerá una proyección especial en Cinépolis Plaza Villalta como parte de la FINA 2026 el próximo 23 de julio

➔ Estados Unidos se despide del Mundial 2026: Bélgica golea y elimina al último anfitrión: El equipo de las ‘Barras y las Estrellas’ quedó fuera de la Copa del Mundo tras ser goleados por los Diablos Rojos, quienes avanzaron a Cuartos de Final

➔ Francia le pide a FIFA retirar la tarjeta amarilla a Michael Olise, ya que andan muy acomedidos con el caso Balogun: La decisión de FIFA de revocar la tarjeta roja al delantero estadounidense desató una ola de críticas. Francia cuestiona el criterio del organismo y exige igualdad de trato de cara a los Octavos de Final del Mundial 2026

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Miles de taparroscas, pocos pesos y muchas necesidades

➔ Acta de Nacimiento... ¿Qué hacer si contiene errores después de la descarga en PDF al tramitarla en línea?: ¿Tu acta de nacimiento descargada en PDF tiene errores? Conoce qué hacer, cuándo solicitar una aclaración y cómo corregir los datos ante el Registro Civil