Las noticias más importantes del 7 de mayo en México

CLIMA

➔ Frente frío: Prepárese... provocará lluvias intensas, granizadas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ Sheinbaum afirma que gobierno de Trump debe implementar políticas para reducir consumo de fentanilo: Sheinbaum rechazó cualquier insinuación de intervención extranjera y sostuvo que la estrategia de seguridad de su administración está dando resultados concretos

➔ Incendio en Feria Tabasco 2026 deja cinco muertos; investigan causas del siniestro: Javier May confirmó los fallecimientos tras el incendio en la Feria Tabasco 2026 y anunció investigaciones y apoyo a expositores afectados

➔ Vinculan a proceso por peculado a exgobernador de Colima: Ignacio Peralta es acusado además del delito de uso indebido de atribuciones durante su administración

➔ Abandona Rosa Icela diálogo con buscadoras y desata reclamos por la inseguridad en el país: El colectivo Raúl Trujillo Herrera denunció que el desarrollo de estos encuentros son una simulación para evitar protestas durante el Mundial

➔ SEP confirma adelanto al cierre de Ciclo Escolar por el Mundial 2026; último día será el 5 de junio: Aunque las clases iniciarán hasta el 31 de agosto, tendrán dos semanas previas para reforzamiento de aprendizajes

➔ FGR vincula a proceso a a seis extranjeros detenidos con casi una tonelada de cocaína en Chiapas: luego de haber sido detenidos por elementos de la Marina con más de 900 kilos de cocaína en Puerto Chiapas

MUNDO

➔ Bloqueo energético de EU deja a los agricultores cubanos luchando por alimentar al país: La maquinaria agrícola se está quedando sin usar en toda Cuba debido a la falta de combustible

➔ En cifras económicas, el impacto mundial del control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz: La importancia marítima de este paso entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán es tal que el 20% del crudo mundial pasa por este ‘cuello de botella’

➔ Lula da Silva afirma que Trump no planea invadir Cuba, a pesar del latente conflicto: Aunque la administración de Trump no ha declarado una invasión a Cuba, sancionó las fuentes económicas del conglomerado Gaesa y la minera Moa Nickel

COAHUILA

➔ ‘AHMSA no se nos olvida’: Manolo Jiménez insiste en esquema atractivo para reactivar la acerera: Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado, aseguró que la situación de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) sigue siendo un tema prioritario para su administración y afirmó que se mantiene atento al proceso de subasta y a las alternativas para lograr la reactivación de la empresa.

➔ Elecciones en Coahuila: plataforma de transparencia inicia con baja respuesta; pluris son los más ausentes: El sitio ‘Conóceles’, en donde los candidatos publican su información, reporta apenas la respuesta de 8.97% de los aspirantes

➔ Cierran Periférico LEA de Saltillo por horas; exigen liberar a familiares detenidos: Vecinos aseguran que policías municipales entraron a viviendas de la colonia Postal Cerritos para detener a al menos 11 personas, argumentando la invasión de terrenos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Conjunto Primavera, Serbia, recital, Manuel José y mariachi por el Día de las Madres: El fin de semana no solo será para celebrar a las ‘reinas del hogar’ con una carnita asada, también habrá música y actividades para todos los gustos

➔ ‘Li cham’: el documental en tsotsil que transforma el dolor femenino en memoria y resistencia: La directora Ana Ts’uyeb lleva a la pantalla la historia de mujeres indígenas marcadas por la violencia y la lucha por su libertad

➔ Arqueros coahuilenses destacan en Shanghái: Así va su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero y Sebastián García siguen con vida en pruebas individuales, mientras Ángela Ruiz quedó eliminada en arco recurvo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

➔ Registro de telefonía con CURP en México: Solo estos usuarios están exentos de hacerlo: La vinculación obligatoria de líneas telefónicas con la CURP ya avanza en México y tiene fecha límite en 2026.

➔ Celebra Sheinbaum saludo de BTS desde Palacio Nacional y asegura que regresarán el próximo año: La mandataria calificó el momento como “increíble” y aseguró que la respuesta del público mexicano dejó en evidencia el enorme impacto cultural y social que tiene la agrupación surcoreana en el país