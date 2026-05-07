Las noticias más importantes del 7 de mayo en México

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    Las noticias más importantes del 7 de mayo en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío: Prepárese... provocará lluvias intensas, granizadas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

Sheinbaum afirma que gobierno de Trump debe implementar políticas para reducir consumo de fentanilo: Sheinbaum rechazó cualquier insinuación de intervención extranjera y sostuvo que la estrategia de seguridad de su administración está dando resultados concretos

Incendio en Feria Tabasco 2026 deja cinco muertos; investigan causas del siniestro: Javier May confirmó los fallecimientos tras el incendio en la Feria Tabasco 2026 y anunció investigaciones y apoyo a expositores afectados

Vinculan a proceso por peculado a exgobernador de Colima: Ignacio Peralta es acusado además del delito de uso indebido de atribuciones durante su administración

Abandona Rosa Icela diálogo con buscadoras y desata reclamos por la inseguridad en el país: El colectivo Raúl Trujillo Herrera denunció que el desarrollo de estos encuentros son una simulación para evitar protestas durante el Mundial

SEP confirma adelanto al cierre de Ciclo Escolar por el Mundial 2026; último día será el 5 de junio: Aunque las clases iniciarán hasta el 31 de agosto, tendrán dos semanas previas para reforzamiento de aprendizajes

FGR vincula a proceso a a seis extranjeros detenidos con casi una tonelada de cocaína en Chiapas: luego de haber sido detenidos por elementos de la Marina con más de 900 kilos de cocaína en Puerto Chiapas

MUNDO

Bloqueo energético de EU deja a los agricultores cubanos luchando por alimentar al país: La maquinaria agrícola se está quedando sin usar en toda Cuba debido a la falta de combustible

En cifras económicas, el impacto mundial del control de Irán sobre el Estrecho de Ormuz: La importancia marítima de este paso entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán es tal que el 20% del crudo mundial pasa por este ‘cuello de botella’

Lula da Silva afirma que Trump no planea invadir Cuba, a pesar del latente conflicto: Aunque la administración de Trump no ha declarado una invasión a Cuba, sancionó las fuentes económicas del conglomerado Gaesa y la minera Moa Nickel

COAHUILA

‘AHMSA no se nos olvida’: Manolo Jiménez insiste en esquema atractivo para reactivar la acerera: Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado, aseguró que la situación de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) sigue siendo un tema prioritario para su administración y afirmó que se mantiene atento al proceso de subasta y a las alternativas para lograr la reactivación de la empresa.

Elecciones en Coahuila: plataforma de transparencia inicia con baja respuesta; pluris son los más ausentes: El sitio ‘Conóceles’, en donde los candidatos publican su información, reporta apenas la respuesta de 8.97% de los aspirantes

Cierran Periférico LEA de Saltillo por horas; exigen liberar a familiares detenidos: Vecinos aseguran que policías municipales entraron a viviendas de la colonia Postal Cerritos para detener a al menos 11 personas, argumentando la invasión de terrenos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Conjunto Primavera, Serbia, recital, Manuel José y mariachi por el Día de las Madres: El fin de semana no solo será para celebrar a las ‘reinas del hogar’ con una carnita asada, también habrá música y actividades para todos los gustos

‘Li cham’: el documental en tsotsil que transforma el dolor femenino en memoria y resistencia: La directora Ana Ts’uyeb lleva a la pantalla la historia de mujeres indígenas marcadas por la violencia y la lucha por su libertad

Arqueros coahuilenses destacan en Shanghái: Así va su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco: Matías Grande, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero y Sebastián García siguen con vida en pruebas individuales, mientras Ángela Ruiz quedó eliminada en arco recurvo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Hércules, un pueblo que va quedando solo

Registro de telefonía con CURP en México: Solo estos usuarios están exentos de hacerlo: La vinculación obligatoria de líneas telefónicas con la CURP ya avanza en México y tiene fecha límite en 2026.

Celebra Sheinbaum saludo de BTS desde Palacio Nacional y asegura que regresarán el próximo año: La mandataria calificó el momento como “increíble” y aseguró que la respuesta del público mexicano dejó en evidencia el enorme impacto cultural y social que tiene la agrupación surcoreana en el país

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Según el Inegi, el INPP es un indicador económico que mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa de la producción nacional.

Siguen en alza precios de combustibles para productores de México en abril de 2026
“Creemos en que nuestro País debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos,” informaron integrantes de la asociación civil. FOTO: Cuartoscuro

Denuncian ante la FGR a 55 políticos por ‘narcoelección’ en Sinaloa
La revisión de la red consular ocurría para ver si la autorización de su funcionamiento estaba en consonancia con el principio de “EU Primero” del presidente Trump, informó una fuente. FOTO: Cuartoscuro

Ordena Estados Unidos revisión de consulados mexicanos, revela CBS

Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva hablan sobre Cuba en reunión de la Casa Blanca

Lula da Silva afirma que Trump no planea invadir Cuba, a pesar del latente conflicto
Las investigaciones apuntaron a que la organización llevaba a cabo una operación para llevar metanfetamina líquida de Sinaloa a Kansas City.

Sentencian a 7 ligados a red de cártel mexicano en EU
En una entrevista que concedió al medio australiano Financial Review Bill Gates considera que la mayoría de las empresas de AI van a fracasar.

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