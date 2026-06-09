Las noticias más importantes del 9 de junio en México

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    Las noticias más importantes del 9 de junio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta Tropical ‘Cristina’ a México: Prepárese...lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Gobierno de Sheinbaum presenta decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del mundial en la CDMX: Apuntó que el decreto se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México, como de los turistas visitantes

‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial: A dos días del Mundial, los maestros de la CNTE aseveran en contra del evento si no hay negociaciones

Descarta Gobierno de Nuevo León ocultar imágenes de desaparecidos: Afirmó que los maceteros gigantes que colocaron en la Plaza de los Desaparecidos forman parte de una intervención integral en el espacio

Revocan visa a Adán Augusto, investigado por red de huachicol; en Palacio Nacional temen por Andy: Riva Palacio: Hay evidencia en dos países, asegura el periodista en su columna, del presunto involucramiento de Andrés López Beltrán en el contrabando de combustible. Por ello, la Cancillería de México mantiene un monitoreo sobre cualquier ‘acción en Washington en contra de la familia del expresidente’

Zona Arqueológica de Teotihuacán exhibe pelota de hule de hace más de 3 mil años: La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrió espacios renovados y presenta por primera vez una pelota de hule original de 3 mil 600 años, considerada una de las piezas más antiguas de Mesoamérica

MUNDO

EU ‘deberá’ responder a Irán tras derribar helicóptero de EU, advierte Trump: Tras la caída se reportó que los dos militares que se trasladaban en éste están a salvo y no resultaron heridos

Texas abre investigación contra la FIFA por ventas engañosas a pocos días del mundial: Trascendió que varias personas fueron ‘engañadas’ sobre la ubicación de los asientos que estaban comprando, lo que es una violación de las leyes comerciales

El déficit comercial de EU bajó un 1.2% en abril, el segundo mes sin aranceles de Trump: Esto supone un descenso de 700 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 56 mil 600 millones de dólares de marzo

COAHUILA

Califica Manolo Jiménez como ‘justificaciones’ los reclamos de Morena por la elección del 7 de junio: El gobernador defendió la legalidad de los comicios y afirmó que los señalamientos de la oposición carecen de sustento

Morena Nacional abandonó a sus candidatos en Coahuila: Alberto Hurtado: El legislador y excandidato a diputado local aseguró que la dirigencia nacional de Morena descuidó el proceso electoral en Coahuila, y reconoció el triunfo del priista Eduardo Medrano, descartando cualquier impugnación de su parte.

Saltillo: todo lo que necesitas saber sobre el FutFest 2026: El Municipio de Saltillo brindó detalles sobre si se permitirán bebidas alcohólicas, dónde se podrán estacionar los visitantes y cuánto costará el boleto de entrada

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Coahuila durante el Mundial 2026? Pantallas gigantes, futbol y conciertos: El FutFest ofrecerá transmisiones de los 104 partidos, torneos amateur, una zona gamer y conciertos, convirtiendo al estado en una de las principales sedes alternas del norte del país

Enciende J Balvin motores rumbo al Mundial de Fútbol 2026 en NL: El artista se presentó con un breve espectáculo la noche del lunes en el Parque Fundidora

Shakira, Katy Perry y más estrellas encenderán las ceremonias de apertura del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá apostarán por espectáculos musicales de talla internacional para dar inicio a un Mundial que promete combinar deporte, cultura y entretenimiento

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Congreso que viene, los pendientes que siguen

Mundial 2026 en México: cómo llegar desde los aeropuertos al Estadio Azteca, Akron y BBVA para los partidos: Conoce las rutas desde los aeropuertos de CDMX, Guadalajara y Monterrey para llegar al Azteca, Akron y BBVA durante el Mundial 2026

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Tras las acusaciones del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) el gobierno del estado descartó ocultar las fotografías con los rostros de las víctimas de desaparición.

Descarta Gobierno de Nuevo León ocultar imágenes de desaparecidos
CNTE avanza sobre Calzada de Tlalpan de regreso al Centro de la Ciudad de México, tras la marcha que realizaron con dirección al Estadio Azteca.

‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial
El gobierno estadounidense llama a extremar precauciones durante su estancia en determinadas zonas del país.

Emite Estados Unidos alerta de viaje a México en sedes del Mundial
Gusano barrenador en México y Estados Unidos

Detienen importaciones de animales vivos desde Estados Unidos a México por plagas
Estas pesquisas en Texas se suman a otras investigaciones similares en California y Nueva York, por la venta de entradas para el mundial.

Texas abre investigación contra la FIFA por ventas engañosas a pocos días del mundial
Un dron marino rescató a dos aviadores del ejército que iban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando cayó cerca de la vía marítima que Irán ha cerrado.

EU ‘deberá’ responder a Irán tras derribar helicóptero de EU, advierte Trump
Trabajadores ensamblan un robot en la Superfábrica de Inteligencia Artificial Integrada de LY iTech en Pekín durante una visita de prensa en la Ciudad Electrónica de Pekín.

China tiene la capacidad de fabricar humanoides a gran escala; lo difícil es encontrar compradores

Tras declararse ileagles los aranceles, Trump planteó un esquema arancelario “recíproco”, que usó otras vías legales para imponer una tasa del 10% de tarifas que expirarán en julio.

El déficit comercial de EU bajó un 1.2% en abril, el segundo mes sin aranceles de Trump