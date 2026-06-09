Las noticias más importantes del 9 de junio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta Tropical ‘Cristina’ a México: Prepárese...lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Gobierno de Sheinbaum presenta decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del mundial en la CDMX: Apuntó que el decreto se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México, como de los turistas visitantes

➔ ‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial: A dos días del Mundial, los maestros de la CNTE aseveran en contra del evento si no hay negociaciones

➔ Descarta Gobierno de Nuevo León ocultar imágenes de desaparecidos: Afirmó que los maceteros gigantes que colocaron en la Plaza de los Desaparecidos forman parte de una intervención integral en el espacio

➔ Revocan visa a Adán Augusto, investigado por red de huachicol; en Palacio Nacional temen por Andy: Riva Palacio: Hay evidencia en dos países, asegura el periodista en su columna, del presunto involucramiento de Andrés López Beltrán en el contrabando de combustible. Por ello, la Cancillería de México mantiene un monitoreo sobre cualquier ‘acción en Washington en contra de la familia del expresidente’

➔ Zona Arqueológica de Teotihuacán exhibe pelota de hule de hace más de 3 mil años: La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrió espacios renovados y presenta por primera vez una pelota de hule original de 3 mil 600 años, considerada una de las piezas más antiguas de Mesoamérica

MUNDO

➔ EU ‘deberá’ responder a Irán tras derribar helicóptero de EU, advierte Trump: Tras la caída se reportó que los dos militares que se trasladaban en éste están a salvo y no resultaron heridos