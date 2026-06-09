Las noticias más importantes del 9 de junio en México
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Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA
CLIMA
➔ Se aproxima Tormenta Tropical ‘Cristina’ a México: Prepárese...lluvias torrenciales, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
MÉXICO
➔ Gobierno de Sheinbaum presenta decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del mundial en la CDMX: Apuntó que el decreto se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México, como de los turistas visitantes
➔ ‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial: A dos días del Mundial, los maestros de la CNTE aseveran en contra del evento si no hay negociaciones
➔ Descarta Gobierno de Nuevo León ocultar imágenes de desaparecidos: Afirmó que los maceteros gigantes que colocaron en la Plaza de los Desaparecidos forman parte de una intervención integral en el espacio
➔ Revocan visa a Adán Augusto, investigado por red de huachicol; en Palacio Nacional temen por Andy: Riva Palacio: Hay evidencia en dos países, asegura el periodista en su columna, del presunto involucramiento de Andrés López Beltrán en el contrabando de combustible. Por ello, la Cancillería de México mantiene un monitoreo sobre cualquier ‘acción en Washington en contra de la familia del expresidente’
➔ Zona Arqueológica de Teotihuacán exhibe pelota de hule de hace más de 3 mil años: La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrió espacios renovados y presenta por primera vez una pelota de hule original de 3 mil 600 años, considerada una de las piezas más antiguas de Mesoamérica
MUNDO
➔ EU ‘deberá’ responder a Irán tras derribar helicóptero de EU, advierte Trump: Tras la caída se reportó que los dos militares que se trasladaban en éste están a salvo y no resultaron heridos
➔ Texas abre investigación contra la FIFA por ventas engañosas a pocos días del mundial: Trascendió que varias personas fueron ‘engañadas’ sobre la ubicación de los asientos que estaban comprando, lo que es una violación de las leyes comerciales
➔ El déficit comercial de EU bajó un 1.2% en abril, el segundo mes sin aranceles de Trump: Esto supone un descenso de 700 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 56 mil 600 millones de dólares de marzo
COAHUILA
➔ Califica Manolo Jiménez como ‘justificaciones’ los reclamos de Morena por la elección del 7 de junio: El gobernador defendió la legalidad de los comicios y afirmó que los señalamientos de la oposición carecen de sustento
➔ Morena Nacional abandonó a sus candidatos en Coahuila: Alberto Hurtado: El legislador y excandidato a diputado local aseguró que la dirigencia nacional de Morena descuidó el proceso electoral en Coahuila, y reconoció el triunfo del priista Eduardo Medrano, descartando cualquier impugnación de su parte.
➔ Saltillo: todo lo que necesitas saber sobre el FutFest 2026: El Municipio de Saltillo brindó detalles sobre si se permitirán bebidas alcohólicas, dónde se podrán estacionar los visitantes y cuánto costará el boleto de entrada
ESPECTÁCULOS Y DEPORTES
➔ ¿Qué hacer en Coahuila durante el Mundial 2026? Pantallas gigantes, futbol y conciertos: El FutFest ofrecerá transmisiones de los 104 partidos, torneos amateur, una zona gamer y conciertos, convirtiendo al estado en una de las principales sedes alternas del norte del país
➔ Enciende J Balvin motores rumbo al Mundial de Fútbol 2026 en NL: El artista se presentó con un breve espectáculo la noche del lunes en el Parque Fundidora
➔ Shakira, Katy Perry y más estrellas encenderán las ceremonias de apertura del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá apostarán por espectáculos musicales de talla internacional para dar inicio a un Mundial que promete combinar deporte, cultura y entretenimiento
ESPECIAL
➔ SEMANARIO | El Congreso que viene, los pendientes que siguen
➔ Mundial 2026 en México: cómo llegar desde los aeropuertos al Estadio Azteca, Akron y BBVA para los partidos: Conoce las rutas desde los aeropuertos de CDMX, Guadalajara y Monterrey para llegar al Azteca, Akron y BBVA durante el Mundial 2026