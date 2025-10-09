Las noticias más importantes del 9 de octubre de 2025 en México

9 octubre 2025
    Las noticias más importantes del 9 de octubre de 2025 en México
    Las noticias más importantes del 9 de octubre de 2025 en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. FOTO: ESPECIAL

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

¡Chocarán Frente Frío y Ciclón Tropical en México!... lluvias torrenciales y fuertes vientos en estos estados: El nuevo Frente Frío y el posible ciclón tropical ponen en alerta a México: lluvias torrenciales, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 90 km/h y oleaje de más de 3 metros, según el SMN de la Conagua.

MÉXICO

Niega Embajada de Israel maltrato a mexicanos de flotilla: La embajadora Einat Kranz Neiger dijo que no hay ninguna razón para pensar que alguien fue agredido.

CFE reporta interrupciones en suministro eléctrico por lluvias en varias zonas del México: Según reportes de CFE, se vieron afectados Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, así como Hidalgo y Querétaro.

Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero: Ciertos estados de México se verán afectados con lluvias torrenciales, acompañadas de fuertes vientos y oleaje elevado, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Revela Loret de Mola que ‘Andy’ lópez compró obra de Yayoi Kusama en 500 mil pesos: La pieza fue enviada por la galería Manabia Fine Arts y trasladada desde Japón a México.

Caso Daenerys: Fallece niña de 4 años en hospital IMSS en Durango; familia denuncia presunta negligencia médica: Fallece niña de 4 años en hospital del IMSS Durango; familiares denuncian presunta negligencia médica tras varios días de espera para cirugía

MUNDO

Israel aprueba acuerdo con Hamás para alto el fuego, liberación de rehenes y retirada: La resolución incluye a todos los rehenes vivos y los restos de los fallecidos.

¡Un Dr. Simi papal! Papa León XIV recibe el adorable muñeco de Farmacias Similares desde el Vaticano: Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, hizo entrega de un muñeco del Dr. Simi al Papa León XIV, en su visita al Vaticano.

Con mala calidad del aire, 99% de población mundial: La científica enfatizó que la mala calidad del aire y el cambio climático están estrechamente relacionados debido a la quema de combustibles fósiles.

COAHUILA

Coahuila: Minimiza Attolini viaje en jet privado de Noroña; ‘lo usó como taxi aéreo en el Estado’: Por su parte, la priista Luz Elena Morales, presidenta del Congreso local, calificó de incongruente e hipócrita el actuar del senador de la 4T.

AHMSA: Renuncia Ancira a su liquidación... pero va por cobrar facturas pendientes: Jueza confirma que el empresario desiste de cobrar más de 300 millones de pesos, pero va por facturas pendientes de Minosa.

Saltillo: El suicidio es un espejo de la crisis social, afirma académica de Facultad de Psicología: Berenice de la Peña advierte que la desesperanza tiene raíces sociales, económicas y políticas, más allá de la salud individual.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Exhiben pruebas de presunta relación entre Belinda y Lupillo Rivera; salen en defensa de la cantante: Tras publicar su autobiografía Tragos Amargos, donde dedica un capítulo a su supuesta relación con Belinda, salió a la luz un video donde se mostraría cómo fue la supuesta relación amorosa entre los cantantes.

Encuentran más carpetas de investigación contra Omar Bravo, exfutbolista de Chivas: La Fiscalía de Jalisco confirmó que existen al menos dos carpetas previas en archivo contra el exjugador, las cuales serán revisadas y podrían integrarse al caso actual por abuso sexual infantil.

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Aleks Syntek, Gabito Ballesteros y Gerardo Ortiz, comedia con Alexa Zuart, exposición de fotografía de Vanguardia y la OFD: Este fin de semana habrá una variada oferta cultural y de entretenimiento que promete diversión para todos en el segundo fin de semana de octubre.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Supermercados y malas políticas hacen puré el negocio de la papa

Descuentos del INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart?: De acuerdo con el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM 2025, la cadena multinacional de supermercados ofrece una serie de descuentos y ofertas.

László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025 por su obra ‘convincente y visionaria’: El húngaro László Krasznahorkai recibe el Premio Nobel de Literatura 2025 por una obra “convincente y visionaria” que celebra el poder del arte frente al caos.

