Las noticias más importantes del 9 de octubre de 2025 en México

CLIMA

➔ ¡Chocarán Frente Frío y Ciclón Tropical en México!... lluvias torrenciales y fuertes vientos en estos estados: El nuevo Frente Frío y el posible ciclón tropical ponen en alerta a México: lluvias torrenciales, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 90 km/h y oleaje de más de 3 metros, según el SMN de la Conagua.

MÉXICO

➔ Niega Embajada de Israel maltrato a mexicanos de flotilla: La embajadora Einat Kranz Neiger dijo que no hay ninguna razón para pensar que alguien fue agredido.

➔ CFE reporta interrupciones en suministro eléctrico por lluvias en varias zonas del México: Según reportes de CFE, se vieron afectados Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, así como Hidalgo y Querétaro.

➔ Tormenta ‘Raymond’ se forma en el Pacífico; Conagua prevé lluvias torrenciales en Guerrero: Ciertos estados de México se verán afectados con lluvias torrenciales, acompañadas de fuertes vientos y oleaje elevado, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

➔ Revela Loret de Mola que ‘Andy’ lópez compró obra de Yayoi Kusama en 500 mil pesos: La pieza fue enviada por la galería Manabia Fine Arts y trasladada desde Japón a México.

➔ Caso Daenerys: Fallece niña de 4 años en hospital IMSS en Durango; familia denuncia presunta negligencia médica: Fallece niña de 4 años en hospital del IMSS Durango; familiares denuncian presunta negligencia médica tras varios días de espera para cirugía

MUNDO

➔ Israel aprueba acuerdo con Hamás para alto el fuego, liberación de rehenes y retirada: La resolución incluye a todos los rehenes vivos y los restos de los fallecidos.

➔ ¡Un Dr. Simi papal! Papa León XIV recibe el adorable muñeco de Farmacias Similares desde el Vaticano: Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, hizo entrega de un muñeco del Dr. Simi al Papa León XIV, en su visita al Vaticano.

➔ Con mala calidad del aire, 99% de población mundial: La científica enfatizó que la mala calidad del aire y el cambio climático están estrechamente relacionados debido a la quema de combustibles fósiles.

COAHUILA

➔ Coahuila: Minimiza Attolini viaje en jet privado de Noroña; ‘lo usó como taxi aéreo en el Estado’: Por su parte, la priista Luz Elena Morales, presidenta del Congreso local, calificó de incongruente e hipócrita el actuar del senador de la 4T.

➔ AHMSA: Renuncia Ancira a su liquidación... pero va por cobrar facturas pendientes: Jueza confirma que el empresario desiste de cobrar más de 300 millones de pesos, pero va por facturas pendientes de Minosa.

➔ Saltillo: El suicidio es un espejo de la crisis social, afirma académica de Facultad de Psicología: Berenice de la Peña advierte que la desesperanza tiene raíces sociales, económicas y políticas, más allá de la salud individual.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Exhiben pruebas de presunta relación entre Belinda y Lupillo Rivera; salen en defensa de la cantante: Tras publicar su autobiografía Tragos Amargos, donde dedica un capítulo a su supuesta relación con Belinda, salió a la luz un video donde se mostraría cómo fue la supuesta relación amorosa entre los cantantes.

➔ Encuentran más carpetas de investigación contra Omar Bravo, exfutbolista de Chivas: La Fiscalía de Jalisco confirmó que existen al menos dos carpetas previas en archivo contra el exjugador, las cuales serán revisadas y podrían integrarse al caso actual por abuso sexual infantil.

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Aleks Syntek, Gabito Ballesteros y Gerardo Ortiz, comedia con Alexa Zuart, exposición de fotografía de Vanguardia y la OFD: Este fin de semana habrá una variada oferta cultural y de entretenimiento que promete diversión para todos en el segundo fin de semana de octubre.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Supermercados y malas políticas hacen puré el negocio de la papa

➔ Descuentos del INAPAM; ¿hay ofertas con la credencial en Walmart?: De acuerdo con el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM 2025, la cadena multinacional de supermercados ofrece una serie de descuentos y ofertas.

➔ László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025 por su obra ‘convincente y visionaria’: El húngaro László Krasznahorkai recibe el Premio Nobel de Literatura 2025 por una obra “convincente y visionaria” que celebra el poder del arte frente al caos.