Noticias del fin de semana: Ayuda humanitaria de México a Cuba; Hallazgo de minero desaparecido; Super Bowl LX

MÉXICO

➔ México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba, como apoyo humanitario: Por su parte, los Estados Unidos mandarán víveres a Cuba, valorados en millones, a pesar de bloqueos de petróleo

➔ Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa: La identificación del cuerpo sucede gracias al hallazgo de fosas clandestinas en la Concordia, Sinaloa

➔ Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad: “La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza”

➔ Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación: Las cifras revelan que la violencia política se cuadruplicó, pues de 2006 a 2012 se registraron 311 ataques de este tipo, aunque entonces las víctimas también fueron principalmente Alcaldes y candidatos locales

➔ Alerta sísmica moviliza a CDMX por sismo en Oaxaca; Brugada activa protocolos y sobrevuelos: La alerta sísmica volvió a vaciar calles en la capital por protocolo; las autoridades reportaron saldo sin daños tras el movimiento

MUNDO

➔ Víctimas de Epstein denuncian en video al Gobierno de EU durante Domingo de Super Bowl: Se estima que el video estaba planeado para difundirse durante los anuncios del Super Bowl, pero se omitió por falta de recursos

➔ Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano a María Corina Machado: La opositora, ganadora del Premio Nobel, celebró la liberación del también exdiputado del partido opositor Primero Justicia, a quien consideró un ‘héroe’

➔ Trump insiste en que las elecciones en EU están ‘amañadas y son fraudulentas’: Afirma sin presentar pruebas que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos

COAHUILA

➔ INE suma más de 23 mil nuevos votantes jóvenes en Coahuila: La cifra corresponde a trámites realizados desde septiembre dentro de la Campaña Anual Intensa

➔ Presa La Amistad registra leve recuperación, pero México arrastra deuda histórica de agua con EU: Este espacio en Coahuila registró un incremento del 12 al 21 por ciento en los niveles de almacenamiento, pero sin ser óptimo ante la deuda hídrica

➔ Monclova: Sindicato revisará denuncia contra Hervey Valenzuela: Ismael Leija señala que no hay claridad sobre el origen legal del procedimiento y que se analizará conforme a derecho

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Lleva Bad Bunny un ‘pedacito’ de Puerto Rico al Super Bowl junto a Lady Gaga y Ricky Martin: La famosa casita del tour Debí Tirar Más Fotos tuvo entre sus invitados a figuras como Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B, Karol G y más

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ Conagua pronostica aguanieve en zonas de México y temperaturas de -5°C: Checa AQUÍ el clima de HOY: Algunas zonas de México se mantendrán con temperaturas heladas, derivando en caída de aguanieve o nieve, mientras que otras experimentarán un ambiente cálido

➔ ¿Quién es Kid Rock y por qué está siendo comparado con Bad Bunny para el Super Bowl LX?: Internautas han destacado que la música de Kid Rock, presentada como alternativa de Half Time Show, ‘normaliza’ la pedofilia

➔ Ofrece recompensa el tío Richie para ‘balconear’ a políticos en el Super Bowl: Ricardo Salinas Pliego llama a exhibir a funcionarios presentes en el Levi’s Stadium; discute con Luisa María Alcalde en redes

➔ De la ovación al rechazo: el documental ‘Melania’ rompe récord de polémica en Rotten Tomatoes: Aunque su paso por las salas en México fue fugaz, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos desató un choque de opiniones