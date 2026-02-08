Noticias del fin de semana: Ayuda humanitaria de México a Cuba; Hallazgo de minero desaparecido; Super Bowl LX

/ 8 febrero 2026
    Noticias del fin de semana: Ayuda humanitaria de México a Cuba; Hallazgo de minero desaparecido; Super Bowl LX
    Noticias del fin de semana: Ayuda humanitaria de México a Cuba; Hallazgo de minero desaparecido; Super Bowl LX FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 6 de febrero al 8 de febrero, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba, como apoyo humanitario: Por su parte, los Estados Unidos mandarán víveres a Cuba, valorados en millones, a pesar de bloqueos de petróleo

Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa: La identificación del cuerpo sucede gracias al hallazgo de fosas clandestinas en la Concordia, Sinaloa

Hacienda: CNSF confirma hackeo y activa protocolos de seguridad: “La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza”

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación: Las cifras revelan que la violencia política se cuadruplicó, pues de 2006 a 2012 se registraron 311 ataques de este tipo, aunque entonces las víctimas también fueron principalmente Alcaldes y candidatos locales

Alerta sísmica moviliza a CDMX por sismo en Oaxaca; Brugada activa protocolos y sobrevuelos: La alerta sísmica volvió a vaciar calles en la capital por protocolo; las autoridades reportaron saldo sin daños tras el movimiento

MUNDO

Víctimas de Epstein denuncian en video al Gobierno de EU durante Domingo de Super Bowl: Se estima que el video estaba planeado para difundirse durante los anuncios del Super Bowl, pero se omitió por falta de recursos

Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano a María Corina Machado: La opositora, ganadora del Premio Nobel, celebró la liberación del también exdiputado del partido opositor Primero Justicia, a quien consideró un ‘héroe’

Trump insiste en que las elecciones en EU están ‘amañadas y son fraudulentas’: Afirma sin presentar pruebas que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos

COAHUILA

INE suma más de 23 mil nuevos votantes jóvenes en Coahuila: La cifra corresponde a trámites realizados desde septiembre dentro de la Campaña Anual Intensa

Presa La Amistad registra leve recuperación, pero México arrastra deuda histórica de agua con EU: Este espacio en Coahuila registró un incremento del 12 al 21 por ciento en los niveles de almacenamiento, pero sin ser óptimo ante la deuda hídrica

Monclova: Sindicato revisará denuncia contra Hervey Valenzuela: Ismael Leija señala que no hay claridad sobre el origen legal del procedimiento y que se analizará conforme a derecho

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Lleva Bad Bunny un ‘pedacito’ de Puerto Rico al Super Bowl junto a Lady Gaga y Ricky Martin: La famosa casita del tour Debí Tirar Más Fotos tuvo entre sus invitados a figuras como Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B, Karol G y más

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Conagua pronostica aguanieve en zonas de México y temperaturas de -5°C: Checa AQUÍ el clima de HOY: Algunas zonas de México se mantendrán con temperaturas heladas, derivando en caída de aguanieve o nieve, mientras que otras experimentarán un ambiente cálido

¿Quién es Kid Rock y por qué está siendo comparado con Bad Bunny para el Super Bowl LX?: Internautas han destacado que la música de Kid Rock, presentada como alternativa de Half Time Show, ‘normaliza’ la pedofilia

Ofrece recompensa el tío Richie para ‘balconear’ a políticos en el Super Bowl: Ricardo Salinas Pliego llama a exhibir a funcionarios presentes en el Levi’s Stadium; discute con Luisa María Alcalde en redes

De la ovación al rechazo: el documental ‘Melania’ rompe récord de polémica en Rotten Tomatoes: Aunque su paso por las salas en México fue fugaz, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos desató un choque de opiniones

