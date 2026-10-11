Noticias del fin de semana: Suspención de clases por huracán, Aleks Syntek canta con Dani Flow y Saltillo y Monterrey serán megalópolis

MÉXICO

→ Huracán ‘Simón’: Despliegan más de 22 mil elementos en costas de cuatro estados : Derivado de los efectos que genera el huracán Simón en las costas del Pacífico mexicano, las autoridades federales coordinan las acciones preventivas que se desarrollan en campo para salvaguardar la integridad de las personas y reducir riesgos.

→ ¿Habrá suspensión de clases mañana 12 de octubre 2026?: Escuelas de la SEP que cierran este lunes : Ante el avance y permanencia del huracán ‘Simon’ de categoría 4 en escala de Saffir-Simpson, las Secretarías de Educación Pública de diferentes estados han implementado la suspensión de clases presenciales.

→ Tijuana lidera lista de municipios con más personas desaparecidas en México : Un informe revela que 100 municipios concentran el 56% de las desapariciones en el país, con Tijuana, Reynosa y Nuevo Laredo a la cabeza del ranking.

INTERNACIONAL

→ Sismo de 5.2 grados de magnitud remece el suroeste de Perú sin dejar afectados : El movimiento telúrico se registró cerca de Quilca, en Arequipa, y no dejó víctimas mortales ni daños materiales, según las autoridades.

→ Senadores piden a gobierno de Trump anular acuerdo con Rusia sobre diésel : Afirman que el gobierno no consultó al Congreso ni presentó explicación alguna para justificar su decisión, como exige la ley.

→ El Papa León XIV se someterá a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar : El Pontífice de 71 años indicó que la lesión se detectó en una etapa temprana y que estaba bien localizada.

COAHUILA

→ Cámaras de vigilancia ayudan a detener a 841 personas en Saltillo durante 2026 : El sistema de videovigilancia apoyó 520 intervenciones que derivaron en 841 detenciones; el Municipio prepara la modernización del C2.

→ Saqueo de arte rupestre en Cuatro Ciénegas apunta a una operación planeada : Arqueólogo del INAH, reportó avances en las investigaciones para identificar a los responsables.

→ Saltillo y Monterrey serán megalópolis; urgen a planear movilidad y vivienda : La dinámica de movilidad actual entre ambas ciudades ya permite observar problemáticas de traslado, que se pueden agudizar si no se planea correctamente con antelación.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ FOX Sports México prepara su cambio de nombre: beIN Sports sería su nueva identidad : El vencimiento del periodo de autorización que Grupo Lauman asegura tener vigente obligarían a la cadena a cambiar de nombre en noviembre de 2026.

→ ‘Tenemos que recuperar la taquilla de México’: Gael García Bernal habla sobre el cine nacional y ‘Hombre al agua’ : El mexicano lleva su cinta al Festival Internacional de Cine de Toronto, que no solo dirige, sino que también actúa y escribió, y que ya ha tenido buena recepción en otros festivales.

→ ¡Del rechazo al dueto! Aleks Syntek canta con Dani Flow : El cantautor sorprendió al compartir el micrófono con el polémico exponente del reggaetón durante un concierto en León, en plena celebración de sus 35 años de carrera.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico : Claudia Sheinbaum pidió resguardarse y acudir a refugios en zonas vulnerables ante lluvias extraordinarias, rachas de 130 km/h y oleaje de hasta 8 metros.