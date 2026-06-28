Noticias del fin de semana: Suspenden clases por partidos; inflación golpea y Ejército Mexicano rescata a niño venezolano de 11 años

MÉXICO

→ Decretan suspender clases y home office por partidos del Mundial el 29 de junio en Nuevo León y el 30 en CDMX : Las sedes mundialistas recibirán a las selecciones de México, Países Bajos, y Marruecos, así como una cuarta nación por definirse.

→ Inflación golpea bolsillo de mexicanos... estas son las 10 frutas y hortalizas más caras : Inflación en México eleva el costo de frutas y hortalizas hasta más de 100%. Conoce los alimentos que más subieron de precio en 2026.

→ SMN pronostica de chubascos a lluvias fuertes por ondas tropicales #12 y #13 para el domingo : El domingo 28 de junio, circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, además de la onda tropical #12 sobre el occidente mexicano, originarán chubascos con lluvias fuertes.

INTERNACIONAL

→ Ejército Mexicano rescata a niño de 11 años de entre los escombros; sube a 1,450 la cifra de muertos en Venezuela : A tres días de los terremotos que sacudieron a Venezuela, elementos del Ejército Mexicano rescataron a un niño de 11 años que estaba bajo los escombros.

→ Irán ataca Baréin y Kuwait tras bombardeos de EU y amenaza con disolver negociaciones : Amenazó con que podría producirse una “parálisis total” del diálogo para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus ofensivas.

→ Ucrania intensifica ataques en Rusia; Putin dice que su país ‘atraviesa un período difícil’ : El presidente ruso Vladimir Putin preside una reunión sobre el desarrollo de la industria aeronáutica nacional de Rusia en el Instituto de Investigación de Vuelo Gromov en Zhukovsky, en las afueras de Moscú.

COAHUILA

→ Nuevo novio de Sandra Cuevas cuenta con orden de aprehensión en Coahuila : Eduardo Pérez Tueme será trasladado a Torreón para enfrentar un proceso judicial; se desconoce el delito que se le imputa.

→ Pierde Coahuila 32 planteles de preparatoria y más de 400 maestros en el último año : La Educación Media Superior es la que mayor contracción tuvo entre el ciclo escolar 2024-2025 y el 2025-2026.

→ Controlan incendio en relleno sanitario de Saltillo; continúa vigilancia en la zona (video ): Bomberos sofocaron al 100 por ciento el fuego, que afectó alrededor de 20 metros cuadrados.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ OFICIAL: México vs Ecuador en 16avos del Mundial 2026; cuándo, a qué hora y dónde ver el partido : La Selección azteca enfrentará a La Tri en la ronda de 32 en la Copa del Mundo; conoce fecha, hora, sede y transmisión del juego desde la CDMX.

→ Mundial 2026: horarios y partidos de los dieciseisavos de final del lunes 29 de junio : La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este lunes 29 de junio con los duelos Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos.

→ ¡Sigue el drama! Logra Brad Pitt una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie : Un tribunal de California ordenó que los compradores de la participación de la actriz declaren sobre la controvertida venta de la propiedad en Francia.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ CURP Biométrica: estos son los trámites donde será necesaria y en cuáles basta la CURP : El sistema de identificación nacional avanza hacia la modernización. Conoce los usos de cada formato, sus diferencias en seguridad y cómo se implementará este cambio tecnológico.