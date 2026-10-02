Noticias para el fin de semana: Ingresa Frente Frío, hermanos armados entran a secundaria y Sheinbaum reabre registro para depositar 9 mil 500 pesos al mes

MÉXICO

→ Ingresa Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Frente Frío número 1 ingresó al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, torbellinos, tormentas eléctricas y granizo.

→ Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra : Dos jóvenes de 18 años, encapuchados habrían ingresado al plantel con armas de fuego, machetes y bombas molotov; hasta el momento se reporta tres personas lesionadas.

→ Hallan en Huauchinango, Puebla, dos cuerpos; podrían ser trabajadores de CFE desaparecidos en junio : La localización de dos cuerpos en una zona boscosa del municipio de Huauchinango, apunta a que de manera preliminar corresponderían a los dos trabajadores de la CFE desaparecidos el pasado 26 de junio.

INTERNACIONAL

→ Testigos traumatizados revelan la escalofriante pregunta de Christa Pike tras la fallida ejecución : Pike, quien habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, sobrevivió de alguna manera a la doble dosis del potente sedante pentobarbital.

→ Nueva York evaluará ley de agresión sexual tras caso ‘los 7 de Cornell’; Universidad dice respaldar reforma : Para prohibir que acusados de delito sexual puedan librarse de cargos alegando que la víctima consumió sustancias por decisión propia.

→ Japón endurece medidas para frenar flujo creciente de extranjeros en el país : En medio de un incremento de ansiedad entre los ciudadanos, se han instaurado requisitos más rigurosos, críticos señalan que podría motivar la xenofobia.

COAHUILA

→ Bisonte regresa a Coahuila tras 150 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación : Tras más de 150 años de ausencia, el mamífero más grande de América, el bisonte, vuelve a habitar Coahuila. En el proyecto que hizo posible su regreso participan 2 ingenieros del Tec de Monterrey.

→ FGE: No se han presentado los padres de los jóvenes detenidos por el ataque en secundaria de La Unión, Torreón : La Fiscalía General del Estado confirmó que los jóvenes no han proporcionado datos sobre el paradero de sus padres; Mayra Valdés llamó a revisar la vigilancia en el hogar.

→ ‘Estamos consternados’, dice hermano de maestra de secundaria asesinada en Torreón; despiden a maestra : “Estamos consternados y conmocionados por cómo se dieron las cosas”, comentó Nahum Nevárez, hermano de la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, quien fue asesinada este jueves en una secundaria del ejido La Unión, en Torreón.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Hybrid Race SLW 2026 llega a Saltillo: Paseo Villalta recibirá este sábado un reto estilo HYROX : La competencia combinará carrera y ejercicios funcionales este 3 de octubre en Saltillo, con una jornada pensada para atletas, familias y aficionados al fitness.

→ La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a sus 5 finalistas... ¿Quién abandonó la casa? : Yahir abandonó La Casa de los Famosos México 2026 y quedó en sexto lugar. Conoce a los cinco finalistas y cuándo será la gran final.

→ Dramafest llega a Saltillo con una premiada obra de teatro y talleres para artistas escénicos : Este lunes 5 de octubre se presentará la obra ‘Dani y el profundo mar azul’ de John Patrick Shanley, recién galardonada en los Premios de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro de México.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los requisitos para recibir 9,582.47 pesos mensuales, seguro del IMSS y capacitación laboral por hasta un año.

→ El SAT embargará y bloqueará todas las cuentas de quienes pongan en riesgo el cobro de impuestos durante las auditorías mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución : El SAT cuenta con facultades para inmovilizar cuentas bancarias y realizar embargos cuando existen créditos fiscales exigibles que no fueron pagados o garantizados en los términos establecidos por la ley.