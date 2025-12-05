Noticias para el fin de semana: Definen juegos del Mundial de la FIFA, FGR estrenó fiscal y avalan Ley de Aguas

MÉXICO

→ Reunión Sheinbaum, Trump y Carney: La Presidenta de México informó que en el encuentro se habló de la buena relación entre los tres países.

1. Sheinbaum se reúne con Trump y Carney, acordaron ‘seguir trabajando juntos para temas comerciales’.

2. Reúne Mundial a líderes de Norteamérica por primera vez.

→ Designan a nueva Fiscal: Desde el pasado viernes 28 de noviembre, Godoy Ramos asumió el puesto de “encargada de despacho” de la FGR.

1. Ernestina Godoy es elegida como titular de la FGR por el Senado.

2. Godoy promete que no habrá impunidad ni persecución política durante su gestión de la FGR.

→ La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebrará los 7 años de la Cuarta Transformación el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

INTERNACIONAL

→ Donald Trump recibió finalmente el premio de la Paz: El ganador del premio no fue ninguna sorpresa. Trump había sido considerado el vencedor desde que la FIFA anunció la creación del premio hace un mes.

1. Gianni Infantino le entrega a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz.

COAHUILA

→ Reunión de Manolo y Harfuch: El gobernador de Coahuila y el titular de la SSPC federal coincidieron en que la colaboración ha dado resultados positivos.

1. Se reúne Manolo Jiménez con García Harfuch; acuerdan fortalecer seguridad en Coahuila.

→ Ley de Aguas en Saltillo: La nueva ley de Aguas ha generado controversia y puntos de vista encontrados. AgSal resaltó que ciudadanía tendrá prioridad; productores denuncian incertidumbre.

1. Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas.

2. Senado aprueba en ‘fast track’ las reformas a Ley de Aguas en lo general.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Netflix y HBO... uno mismo tras compra de Warner Bros: Discovery por parte de Netflix integrará franquicias icónicas y ampliará el catálogo global de la plataforma.

1. Netflix compra Warner Bros por 82,700 millones de dólares; HBO se sumará a su catálogo.

→ Copa Mundial de la FIFA: México recibirá partidos de los Grupos A, F, H y K de la Copa del Mundo, por lo que países como Portugal, España, Países Bajos, Uruguay, Japón o Colombia jugarán en los estados ubicados en CDMX, Monterrey y Guadalajara.

1. Mundial 2026 en México: partidos confirmados, grupos involucrados y cuánto costarán los boletos.

→ Fallecimiento de Eduardo Manzano: Murió Eduardo Manzano, “El Polivoz”, a los 87 años. Recordamos su legado, trayectoria, éxitos, dificultades y el impacto de su humor en México y Latinoamérica.

1. Fallece el comediante Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, a los 87 años.

2. Luto en la ‘Familia de 10’: Jorge Ortiz de Pinedo despide a su amigo Eduardo Manzano.