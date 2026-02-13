Noticias para el fin de semana: Sarampión amenaza a México, surge polémica en SEP y Donovan Carrillo se despide de los Olímpicos de Invierno

México
/ 13 febrero 2026
Los temas en tendencia más importantes para este fin de semana, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo: Lo remueven de la Dirección General de Materiales Educativos en medio de cuestionamientos por contenidos de los libros de texto.

Sheinbaum aclara que sí hay Litio en México, pero cuesta mucho extraerlo: Claudia Sheinbaum confirma que sí hay litio en México, pero su extracción en arcillas es costosa y no viable comercialmente. Gobierno analiza alternativas tecnológicas.

Regidora de MC en Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida en su camioneta: La Fiscalía de Jalisco confirmó que fue estrangulada y presentó lesiones de aguja en el cuerpo.

Morena lanza colecta para enviar ayuda humanitaria a Cuba; Luisa María Alcalde anuncia acopio: La dirigencia del partido planteó la iniciativa como un gesto de solidaridad y apoyo entre pueblos.

INTERNACIONAL

EU envía un segundo portaaviones a Oriente Medio ante aumento de tensiones con Irán: Este movimiento parece contradecir la estrategia de seguridad nacional de Trump, que prioriza el hemisferio occidental por encima de otras regiones del mundo

Juez desestima cargos contra hombres acusados de agredir a agente de ICE en Minneapolis: Los cargos contra los dos hombres no pueden volverse a presentar ante la autoridad.

COAHUILA

Frenan intento de Ancira de llevar juicio contra AHMSA a la Ciudad de México; deberá resolverse en Saltillo: Un juez federal se declaró incompetente para conocer la demanda laboral de exdirector de Altos Hornos, por lo que el caso será turnado a tribunales de Saltillo.

Esperan resultados de laboratorio tras casos sospechosos de sarampión en secundaria de Saltillo: Autoridades de Salud informaron que cuatro estudiantes permanecen estables y que podría tratarse de varicela.

Litio: 18 estados bajo estudio, entre ellos Coahuila, y arrancan misiones al extranjero para dominar su extracción: El organismo público “Litio para México” ha realizado 13 misiones internacionales en busca de tecnología de punta, mientras el Servicio Geológico Mexicano identifica yacimientos potenciales en 18 estados, incluido Coahuila.

Multarán con hasta 5 mil pesos por sacar basura fuera de horario en Saltillo: Servicios Primarios detecta reincidencia, principalmente en el Centro, donde el servicio pasa tres veces al día.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026: El patinador mexicano firmó su mejor puntuación de la temporada en los Juegos Olímpicos de Invierno y emocionó al público con una rutina inspirada en Elvis Presley.

‘No fue ataque directo’... Sheinbaum sobre agresión a convoy de la familia Aguilar en Zacatecas: Sheinbaum descarta ataque directo contra la Familia Aguilar tras agresión en Zacatecas. Pepe Aguilar confirma que su familia está bien.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Día del amor y la amistad: 10 prompts para generar imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero: Las imágenes pueden ser completamente originales con frases especiales para dedicar a tu persona.

Vacunas por edad: cuáles debes tener en cada etapa y dónde descargar la cartilla: Secretaría de Salud llama a revisar esquema completo de vacunación según la edad tras repunte de sarampión.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star: La promoción del 14 de febrero ofrece una Famous Star con Queso gratis al cumplir la dinámica del beso en sucursales participantes del país.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?: El programa social que tiene como objetivo apoyar económicamente a las familias, con el fin de fomentar la permanencia escolar.

