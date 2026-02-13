Noticias para el fin de semana: Sarampión amenaza a México, surge polémica en SEP y Donovan Carrillo se despide de los Olímpicos de Invierno

MÉXICO

→ SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo: Lo remueven de la Dirección General de Materiales Educativos en medio de cuestionamientos por contenidos de los libros de texto.

→ Sheinbaum aclara que sí hay Litio en México, pero cuesta mucho extraerlo: Claudia Sheinbaum confirma que sí hay litio en México, pero su extracción en arcillas es costosa y no viable comercialmente. Gobierno analiza alternativas tecnológicas.

→ Regidora de MC en Jalisco, Blanca Esthela Álvarez, fue encontrada sin vida en su camioneta: La Fiscalía de Jalisco confirmó que fue estrangulada y presentó lesiones de aguja en el cuerpo.

→ Morena lanza colecta para enviar ayuda humanitaria a Cuba; Luisa María Alcalde anuncia acopio: La dirigencia del partido planteó la iniciativa como un gesto de solidaridad y apoyo entre pueblos.

INTERNACIONAL

→ EU envía un segundo portaaviones a Oriente Medio ante aumento de tensiones con Irán: Este movimiento parece contradecir la estrategia de seguridad nacional de Trump, que prioriza el hemisferio occidental por encima de otras regiones del mundo

→ Juez desestima cargos contra hombres acusados de agredir a agente de ICE en Minneapolis: Los cargos contra los dos hombres no pueden volverse a presentar ante la autoridad.

COAHUILA

→ Frenan intento de Ancira de llevar juicio contra AHMSA a la Ciudad de México; deberá resolverse en Saltillo: Un juez federal se declaró incompetente para conocer la demanda laboral de exdirector de Altos Hornos, por lo que el caso será turnado a tribunales de Saltillo.

→ Esperan resultados de laboratorio tras casos sospechosos de sarampión en secundaria de Saltillo: Autoridades de Salud informaron que cuatro estudiantes permanecen estables y que podría tratarse de varicela.

→ Litio: 18 estados bajo estudio, entre ellos Coahuila, y arrancan misiones al extranjero para dominar su extracción: El organismo público “Litio para México” ha realizado 13 misiones internacionales en busca de tecnología de punta, mientras el Servicio Geológico Mexicano identifica yacimientos potenciales en 18 estados, incluido Coahuila.

→ Multarán con hasta 5 mil pesos por sacar basura fuera de horario en Saltillo: Servicios Primarios detecta reincidencia, principalmente en el Centro, donde el servicio pasa tres veces al día.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026: El patinador mexicano firmó su mejor puntuación de la temporada en los Juegos Olímpicos de Invierno y emocionó al público con una rutina inspirada en Elvis Presley.

→ ‘No fue ataque directo’... Sheinbaum sobre agresión a convoy de la familia Aguilar en Zacatecas: Sheinbaum descarta ataque directo contra la Familia Aguilar tras agresión en Zacatecas. Pepe Aguilar confirma que su familia está bien.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Día del amor y la amistad: 10 prompts para generar imágenes para enviar por WhatsApp el 14 de febrero: Las imágenes pueden ser completamente originales con frases especiales para dedicar a tu persona.

→ Vacunas por edad: cuáles debes tener en cada etapa y dónde descargar la cartilla: Secretaría de Salud llama a revisar esquema completo de vacunación según la edad tras repunte de sarampión.

→ Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star: La promoción del 14 de febrero ofrece una Famous Star con Queso gratis al cumplir la dinámica del beso en sucursales participantes del país.

→ ¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?: El programa social que tiene como objetivo apoyar económicamente a las familias, con el fin de fomentar la permanencia escolar.