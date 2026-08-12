Las noticias más importantes del 12 de agosto en México

CLIMA

➔ Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Detienen a supuesto ahijado de ‘El Jardinero’ junto a tres miembros del CJNG en República Checa: José Luis Alvarado Morales, supuesto ahijado de “El Jardinero”, fue detenido en República Checa junto con otros tres presuntos integrantes del CJNG.

➔ Dan suspensión definitiva a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados: Se le había procesado al considerar que existen elementos para investigarla por su presunta participación en el manejo de recursos de origen ilícito.

➔ Decomisan 62 mil litros de hidrocarburo en predio en Pesquería, Nuevo León: La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la diligencia ejecutada en un inmueble ubicado sobre la Carretera a Dulces Nombres.

➔ Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa: Ángel Aguirre fue vinculado a proceso por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. El juez concedió 120 días para la investigación complementaria.

➔ Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4: La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de 7.4 en Colombia.

MUNDO

➔ Eclipse solar sorprendió a millones de personas en España: Se trató del primer eclipse total de sol del país en más de un siglo.

➔ Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales: ”Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, declaró la autoridad.

➔ Fallece Zhu Rongji, ex primer ministro y artífice del crecimiento económico de China: La agencia oficial de noticias Xinhua informó que Zhu murió por una enfermedad en Beijing alrededor de las 11 de la mañana del miércoles. Tenía 97 años.

➔ ¿Cómo la orden ejecutiva de vacunas de Trump da una victoria a votantes MAHA y munición a demócratas?: Si bien la medida podría granjearle a Trump el apoyo de algunos votantes de “Make America Healthy Again”, al mismo tiempo ya está atrayendo ataques diseñados para perjudicar a los candidatos alineados con Trump en las próximas elecciones.

COAHUILA

➔ Investiga UAdeC alternativas para reducir impacto ambiental del fracking en Coahuila: Octavio Pimental: El Centro de Geociencias Aplicadas desarrolla investigaciones relacionadas con el uso del agua, el cuidado del subsuelo y las prácticas para reducir afectaciones al medio ambiente.

➔ Cobra forma Carnes Ramos Sur en Saltillo; ‘inauguración dependerá del avance de obra’: La cadena regiomontana construye su segunda sucursal en la capital, en el sector sur de la ciudad; aunque anteriormente se había estimado su apertura para septiembre, la empresa aún no define una fecha.

➔ Dan 12 años de prisión a traficante de migrantes en Coahuila: Ponciano ‘N’ habrá transportado a 160 extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el País.

➔ Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila: Los fondos buscan que parte de los recursos generados por la actividad económica formal se traduzca en beneficios para las comunidades.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ México busca organizar Copa Oro 2027, Mundial de Clubes 2029 y Mundial Femenil 2031: Rommel Pacheco aclaró que la FMF deberá formalizar las gestiones, pero destacó la infraestructura y experiencia que dejó la Copa del Mundo de 2026.

➔ ¡Toca esperar! Cancela Rod Stewart conciertos en México tras procedimiento cardíaco: El cantante británico deberá guardar cuatro semanas de recuperación antes de volver a los escenarios; los boletos serán reembolsados.

➔ Pamela Reyes debuta con México en el Mundial de Flag Football: fecha, hora y dónde ver: La saltillense inicia este jueves una nueva etapa con México, ahora como asistente ofensiva, en un Mundial que repartirá los primeros boletos para el debut olímpico del flag football.

➔ ‘Barbie 2’ en riesgo: Warner y el equipo de Greta Gerwig no logran llegar a un acuerdo: Más de seis propuestas habrían sido rechazadas por Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes buscan mejores condiciones económicas para regresar a la franquicia.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

➔ ¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto: El fenómeno cubrirá hasta 96.2% del disco lunar y generará una tonalidad rojiza en el borde oscurecido

➔ ¿Qué es el Chi Kung?... disciplina que practica Claudia Sheinbaum y qué beneficios aporta a la salud: Conoce la disciplina china que practica Claudia Sheinbaum, su relación con el Kung Fu y los posibles beneficios para la salud