Las noticias más importantes del 12 de agosto en México

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    Las noticias más importantes del 12 de agosto en México
    Las noticias más importantes del 12 de agosto en México. Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA. VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano.

MÉXICO

Detienen a supuesto ahijado de ‘El Jardinero’ junto a tres miembros del CJNG en República Checa: José Luis Alvarado Morales, supuesto ahijado de “El Jardinero”, fue detenido en República Checa junto con otros tres presuntos integrantes del CJNG.

Dan suspensión definitiva a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por caso Agronitrogenados: Se le había procesado al considerar que existen elementos para investigarla por su presunta participación en el manejo de recursos de origen ilícito.

Decomisan 62 mil litros de hidrocarburo en predio en Pesquería, Nuevo León: La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la diligencia ejecutada en un inmueble ubicado sobre la Carretera a Dulces Nombres.

Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa: Ángel Aguirre fue vinculado a proceso por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. El juez concedió 120 días para la investigación complementaria.

Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4: La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de 7.4 en Colombia.

MUNDO

Eclipse solar sorprendió a millones de personas en España: Se trató del primer eclipse total de sol del país en más de un siglo.

Colombia aceptará equipos de rescatistas de cuatro países que cumplen todos los requisitos internacionales: ”Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, declaró la autoridad.

Fallece Zhu Rongji, ex primer ministro y artífice del crecimiento económico de China: La agencia oficial de noticias Xinhua informó que Zhu murió por una enfermedad en Beijing alrededor de las 11 de la mañana del miércoles. Tenía 97 años.

¿Cómo la orden ejecutiva de vacunas de Trump da una victoria a votantes MAHA y munición a demócratas?: Si bien la medida podría granjearle a Trump el apoyo de algunos votantes de “Make America Healthy Again”, al mismo tiempo ya está atrayendo ataques diseñados para perjudicar a los candidatos alineados con Trump en las próximas elecciones.

COAHUILA

Investiga UAdeC alternativas para reducir impacto ambiental del fracking en Coahuila: Octavio Pimental: El Centro de Geociencias Aplicadas desarrolla investigaciones relacionadas con el uso del agua, el cuidado del subsuelo y las prácticas para reducir afectaciones al medio ambiente.

Cobra forma Carnes Ramos Sur en Saltillo; ‘inauguración dependerá del avance de obra’: La cadena regiomontana construye su segunda sucursal en la capital, en el sector sur de la ciudad; aunque anteriormente se había estimado su apertura para septiembre, la empresa aún no define una fecha.

Dan 12 años de prisión a traficante de migrantes en Coahuila: Ponciano ‘N’ habrá transportado a 160 extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el País.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila: Los fondos buscan que parte de los recursos generados por la actividad económica formal se traduzca en beneficios para las comunidades.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

México busca organizar Copa Oro 2027, Mundial de Clubes 2029 y Mundial Femenil 2031: Rommel Pacheco aclaró que la FMF deberá formalizar las gestiones, pero destacó la infraestructura y experiencia que dejó la Copa del Mundo de 2026.

¡Toca esperar! Cancela Rod Stewart conciertos en México tras procedimiento cardíaco: El cantante británico deberá guardar cuatro semanas de recuperación antes de volver a los escenarios; los boletos serán reembolsados.

Pamela Reyes debuta con México en el Mundial de Flag Football: fecha, hora y dónde ver: La saltillense inicia este jueves una nueva etapa con México, ahora como asistente ofensiva, en un Mundial que repartirá los primeros boletos para el debut olímpico del flag football.

‘Barbie 2’ en riesgo: Warner y el equipo de Greta Gerwig no logran llegar a un acuerdo: Más de seis propuestas habrían sido rechazadas por Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes buscan mejores condiciones económicas para regresar a la franquicia.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

¡El último del año! Eclipse parcial de Luna se verá en todo México el 27 de agosto: El fenómeno cubrirá hasta 96.2% del disco lunar y generará una tonalidad rojiza en el borde oscurecido

¿Qué es el Chi Kung?... disciplina que practica Claudia Sheinbaum y qué beneficios aporta a la salud: Conoce la disciplina china que practica Claudia Sheinbaum, su relación con el Kung Fu y los posibles beneficios para la salud

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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El calor llegó a los verdes, cuyos líderes son investigados por EU
La FGR aseguró 62 mil litros de hidrocarburo, nueve pipas y otros vehículos durante un cateo en un predio de Pesquería, Nuevo León.

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La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4.

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El eclipse total de Sol será visible en algunas regiones de Europa y Rusia, pero no en México. Conoce dónde verlo en vivo y los horarios de transmisión.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez culminaron casi una década de relación al contraer matrimonio en Portugal.

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Rommel Pacheco informó que los atletas mexicanos recibirán estímulos económicos por cada medalla obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con montos de hasta 50 mil pesos por oro.

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