Las noticias más importantes del 13 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 13 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan Frente Frío: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum presentará denuncia contra ICE por la muerte de connacionales: Desde la implementación de redadas y encarcelamiento por agentes de ICE, han muerto al menos 17 migrantes mexicanos

Arrestan a 4 trabajadores del CERESO 2 de Hermosillo por fuga de reos: Tres reos del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 en Hermosillo se fugaron a las 3:15 de la mañana del 11 de julio

Exhibe audio a gobernadora de Baja California; promete cooperar con Estados Unidos: La mandataria de Baja California reconoció que la conversación en la que prometió cooperación con datos sí ocurrió

Invertirá gobierno de Sheinbaum 58 mil 415 mdp en infraestructura educativa durante 2026: El Gobierno de México anunció una inversión de 58 mil 415 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa durante 2026

‘Educación, prioridad de la 4T’... Sheinbaum destaca becas e infraestructura: Claudia Sheinbaum destacó que la educación pública es una prioridad de su gobierno con becas universales, ampliación de la cobertura educativa, infraestructura escolar y acciones para fortalecer al magisterio

MUNDO

Fiscalía de EU pide cadena perpetua para ‘El Mayo’ y decomiso de 15 mil mdd: La moción se presenta previo a la sentencia, que será dictada el próximo 20 de julio.

Endurece Trump el cerco bancario a inmigrantes sin estatus legal: Esta nueva medida del gobierno de Trump busca desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal interactúen con el extenso sistema financiero estadounidense

Trump restablece cerco naval a Irán y dice que cobrará 2% por proteger a buques en vía marítima: El republicano aseguró, como ya había adelantado horas antes, que EU será conocido a partir de ahora como ‘el guardián del estrecho del Ormuz’

COAHUILA

Decomiso histórico: monto por incautar a ‘El Mayo’ equivale a 21% de la economía de Coahuila: Los 15 mil millones de dólares, que serían la mayor incautación en la historia del narco mexicano, representarían la cuarta mayor fortuna del país

Coahuila: Hijos y parejas, los principales victimarios en feminicidios en la entidad: El perfil de la violencia en la entidad es en mujeres adultas, con edades que van desde los 20 hasta los 58 años de edad

Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo: Fuentes de la Fiscalía señalan que el cuerpo continúa bajo resguardo del Servicio Médico Forense

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Vendrán a Saltillo? Belinda, Danna y Mariana Treviño compartirán escenario con ‘Mentiras All Stars’: Las actrices y cantantes ofrecerán tres funciones especiales como parte del concepto ‘Mentiras All Stars’

Dorados vs Saraperos: horario y previa de la serie en el Francisco I. Madero: Con la temporada entrando en su recta final, cada triunfo puede ser determinante para conservar aspiraciones de postemporada

Francia vs España: horario, transmisión y previa de la Semifinal del Mundial 2026: Los franceses llegan con paso perfecto y 16 goles anotados, mientras que la selección española presume la mejor defensa del torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

¿No fuiste por tu tarjeta de la Beca Rita Cetina? Esto pasará con tu apoyo de $2,500 anuales: Si tú como padre y madre de familia por alguna razón no pudiste acudir por el plástico, te puede interesar

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Los 15 mil millones de dólares que entregaría Zambada a la justicia norteamericana es el mayor monto en la historia, superando los más de 12 mil millones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Coahuila: decomiso potencial a ‘El Mayo’ equivale al 21% de la economía del estado
Claudia Sheinbaum informó que Coahuila y Sonora registran avances en el control del gusano barrenador.

Coahuila y Sonora encabezan mejoría en casos de gusano barrenador, asegura Sheinbaum
El Gobierno de México destinará 58 mil 415 millones de pesos en 2026 para fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la cobertura escolar y construir nuevos planteles en todos los niveles.

Invertirá gobierno de Sheinbaum 58 mil 415 mdp en infraestructura educativa durante 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que aún existen inconsistencias en las versiones relacionadas con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

‘Hay contradicciones’... Sheinbaum pide escuchar audios de Ken Salazar sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada
Exterior de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos

Anuncia Marco Rubio una campaña para ‘desmantelar’ a la Corte Penal Internacional
La Embajada de Francia en Argentina vetó a Hebe Casado de actividades bilaterales tras calificar a la selección francesa como “equipo africano”.

Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol

El Gobierno de EU, a través de su Fiscalía, solicitó el veredicto de cadena perpetua para Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, al que señalan de haber pagado “millones en sobornos a todos los niveles del gobierno”.

Fiscalía de EU pide cadena perpetua para ‘El Mayo’ y decomiso de 15 mil mdd
Área natural e industrial protegida de Durango

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