Las noticias más importantes del 13 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproximan Frente Frío: Prepárese...provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum presentará denuncia contra ICE por la muerte de connacionales: Desde la implementación de redadas y encarcelamiento por agentes de ICE, han muerto al menos 17 migrantes mexicanos

➔ Arrestan a 4 trabajadores del CERESO 2 de Hermosillo por fuga de reos: Tres reos del Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 en Hermosillo se fugaron a las 3:15 de la mañana del 11 de julio

➔ Exhibe audio a gobernadora de Baja California; promete cooperar con Estados Unidos: La mandataria de Baja California reconoció que la conversación en la que prometió cooperación con datos sí ocurrió

➔ Invertirá gobierno de Sheinbaum 58 mil 415 mdp en infraestructura educativa durante 2026: El Gobierno de México anunció una inversión de 58 mil 415 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa durante 2026

➔ ‘Educación, prioridad de la 4T’... Sheinbaum destaca becas e infraestructura: Claudia Sheinbaum destacó que la educación pública es una prioridad de su gobierno con becas universales, ampliación de la cobertura educativa, infraestructura escolar y acciones para fortalecer al magisterio

MUNDO

➔ Fiscalía de EU pide cadena perpetua para ‘El Mayo’ y decomiso de 15 mil mdd: La moción se presenta previo a la sentencia, que será dictada el próximo 20 de julio.

➔ Endurece Trump el cerco bancario a inmigrantes sin estatus legal: Esta nueva medida del gobierno de Trump busca desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal interactúen con el extenso sistema financiero estadounidense

➔ Trump restablece cerco naval a Irán y dice que cobrará 2% por proteger a buques en vía marítima: El republicano aseguró, como ya había adelantado horas antes, que EU será conocido a partir de ahora como ‘el guardián del estrecho del Ormuz’

COAHUILA

➔ Decomiso histórico: monto por incautar a ‘El Mayo’ equivale a 21% de la economía de Coahuila: Los 15 mil millones de dólares, que serían la mayor incautación en la historia del narco mexicano, representarían la cuarta mayor fortuna del país

➔ Coahuila: Hijos y parejas, los principales victimarios en feminicidios en la entidad: El perfil de la violencia en la entidad es en mujeres adultas, con edades que van desde los 20 hasta los 58 años de edad

➔ Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo: Fuentes de la Fiscalía señalan que el cuerpo continúa bajo resguardo del Servicio Médico Forense

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Vendrán a Saltillo? Belinda, Danna y Mariana Treviño compartirán escenario con ‘Mentiras All Stars’: Las actrices y cantantes ofrecerán tres funciones especiales como parte del concepto ‘Mentiras All Stars’

➔ Dorados vs Saraperos: horario y previa de la serie en el Francisco I. Madero: Con la temporada entrando en su recta final, cada triunfo puede ser determinante para conservar aspiraciones de postemporada

➔ Francia vs España: horario, transmisión y previa de la Semifinal del Mundial 2026: Los franceses llegan con paso perfecto y 16 goles anotados, mientras que la selección española presume la mejor defensa del torneo

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

➔ ¿No fuiste por tu tarjeta de la Beca Rita Cetina? Esto pasará con tu apoyo de $2,500 anuales: Si tú como padre y madre de familia por alguna razón no pudiste acudir por el plástico, te puede interesar