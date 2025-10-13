Las noticias más importantes del 13 de octubre en México

CLIMA

➔ Se aproxima frente frío a México: Prepárese... temperaturas de -5 grados, lluvias y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Menor de edad balea a abogado frente a juzgados en la colonia Doctores, en Ciudad de México: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) identificó al presunto atacante como un joven de 17 años de edad

➔ ‘Ya estamos acostumbrados, son bots’... Sheinbaum responde a reclamos sobre desastre en Veracruz: Claudia Sheinbaum respondió a los reclamos de damnificados en Veracruz y aseguró que reforzará la ayuda. Además, acusó la presencia de bots que difunden críticas con “odio y saña” contra su gobierno.

➔ Acelera China su participación en importaciones que hace México al mundo: Si bien Estados Unidos es el principal proveedor de México, en casi 25 años el dragón chino “le comió parte del mandado”, y prueba de ello es que su participación cayó desde 67.60 a 38.40 por ciento en el mismo periodo

➔ ‘No se va a escatimar’: Sheinbaum promete atención total a 100 mil familias afectadas por las lluvias: Aseguró que el Gobierno federal cuenta con recursos suficientes para atender la emergencia y anunció reubicaciones en zonas de alto riesgo

➔ Reforma a la Ley de Amparo ‘carga los dados’ a favor del Ejecutivo, alertan expertos: Durante la tercera audiencia pública en la Cámara de Diputados, académicos y juristas coincidieron en que la reforma limitaría el papel de los jueces y vulneraría los principios de igualdad procesal

MUNDO

➔ Contempla EU reducir ‘a cero’ la exportación de bovinos mexicanos a ese país en 2026: Previo a los dos brotes de gusano barrenador en Nuevo León, el Departamento de Agricultura de EU (USDA) planteó dicha suspensión, a causa de la plaga.

➔ En total 154 prisioneros palestinos excarcelados por Israel llegan a Egipto: La liberación de estas personas y su deportación se enmarca dentro del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás el pasado miércoles en Egipto

➔ Trump anuncia un plan para el futuro de Gaza y pide ‘dejar atrás el odio’ en el Medio Oriente: No obstante, se mantienen las preguntas sin respuesta sobre los próximos pasos en el enclave palestino, que quedó en ruinas durante el conflicto

COAHUILA

➔ Centro de Saltillo concentra la mitad de licencias de alcohol: El Ayuntamiento informó que el 50% de los permisos de alcohol se ubican en el primer cuadro de la ciudad, donde también se han detectado más negocios sin regulación; las palapas operarán con permiso de consumo, no de venta.

➔ Coahuila: Ya opera nueva oficina de transparencia; analiza 120 recursos de revisión: Información y Transparencia de Coahuila ya cuenta con titular, luego de ser nombrado por el gobernador del Estado

➔ Lanza Coahuila campaña de vacunación contra la influenza con 936 mil dosis: La campaña de vacunación contra la influenza inició de manera simultánea en las ocho jurisdicciones del estado, priorizando al personal médico y a los grupos vulnerables como adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Vaya sorpresa! Estará ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro sólo en el histórico Cinemas Alameda en Saltillo: Desde redes sociales, Netflix confirmó la lista de cines que serán los exclusivos en proyectar el filme protagonizado por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac

➔ Belinda carga a Abelito de la emoción tras romántico gesto y en redes la critican: Belinda y el influencer Abelito protagonizaron un momento viral durante el fin de semana tras una función de Mentiras All Stars en la Ciudad de México, cuando la cantante decidió cargarlo en brazos y besarlo frente a cámaras

➔ Ya viene el desfile Xantolum a Saltillo: Ya puedes inscribirte para participar: El ya tradicional desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el 1 de noviembre y cambiará su ruta convencional con respecto a años previos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad

➔ ¿Tienes Infonavit o Fovissste? Conavi aclara si puedes acceder a la Vivienda del Bienestar: Si cumples con los requisitos y te encuentras en una zona prioritaria, esta puede ser una gran oportunidad.

➔ ¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva: El banco BBVA México compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales... ¿Qué fue lo que pasó?