    Las noticias más importantes del 13 de octubre en México
Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima frente frío a México: Prepárese... temperaturas de -5 grados, lluvias y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Menor de edad balea a abogado frente a juzgados en la colonia Doctores, en Ciudad de México: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) identificó al presunto atacante como un joven de 17 años de edad

‘Ya estamos acostumbrados, son bots’... Sheinbaum responde a reclamos sobre desastre en Veracruz: Claudia Sheinbaum respondió a los reclamos de damnificados en Veracruz y aseguró que reforzará la ayuda. Además, acusó la presencia de bots que difunden críticas con “odio y saña” contra su gobierno.

Acelera China su participación en importaciones que hace México al mundo: Si bien Estados Unidos es el principal proveedor de México, en casi 25 años el dragón chino “le comió parte del mandado”, y prueba de ello es que su participación cayó desde 67.60 a 38.40 por ciento en el mismo periodo

‘No se va a escatimar’: Sheinbaum promete atención total a 100 mil familias afectadas por las lluvias: Aseguró que el Gobierno federal cuenta con recursos suficientes para atender la emergencia y anunció reubicaciones en zonas de alto riesgo

Reforma a la Ley de Amparo ‘carga los dados’ a favor del Ejecutivo, alertan expertos: Durante la tercera audiencia pública en la Cámara de Diputados, académicos y juristas coincidieron en que la reforma limitaría el papel de los jueces y vulneraría los principios de igualdad procesal

MUNDO

Contempla EU reducir ‘a cero’ la exportación de bovinos mexicanos a ese país en 2026: Previo a los dos brotes de gusano barrenador en Nuevo León, el Departamento de Agricultura de EU (USDA) planteó dicha suspensión, a causa de la plaga.

En total 154 prisioneros palestinos excarcelados por Israel llegan a Egipto: La liberación de estas personas y su deportación se enmarca dentro del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás el pasado miércoles en Egipto

Trump anuncia un plan para el futuro de Gaza y pide ‘dejar atrás el odio’ en el Medio Oriente: No obstante, se mantienen las preguntas sin respuesta sobre los próximos pasos en el enclave palestino, que quedó en ruinas durante el conflicto

COAHUILA

Centro de Saltillo concentra la mitad de licencias de alcohol: El Ayuntamiento informó que el 50% de los permisos de alcohol se ubican en el primer cuadro de la ciudad, donde también se han detectado más negocios sin regulación; las palapas operarán con permiso de consumo, no de venta.

Coahuila: Ya opera nueva oficina de transparencia; analiza 120 recursos de revisión: Información y Transparencia de Coahuila ya cuenta con titular, luego de ser nombrado por el gobernador del Estado

Lanza Coahuila campaña de vacunación contra la influenza con 936 mil dosis: La campaña de vacunación contra la influenza inició de manera simultánea en las ocho jurisdicciones del estado, priorizando al personal médico y a los grupos vulnerables como adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Vaya sorpresa! Estará ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro sólo en el histórico Cinemas Alameda en Saltillo: Desde redes sociales, Netflix confirmó la lista de cines que serán los exclusivos en proyectar el filme protagonizado por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac

Belinda carga a Abelito de la emoción tras romántico gesto y en redes la critican: Belinda y el influencer Abelito protagonizaron un momento viral durante el fin de semana tras una función de Mentiras All Stars en la Ciudad de México, cuando la cantante decidió cargarlo en brazos y besarlo frente a cámaras

Ya viene el desfile Xantolum a Saltillo: Ya puedes inscribirte para participar: El ya tradicional desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el 1 de noviembre y cambiará su ruta convencional con respecto a años previos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad

¿Tienes Infonavit o Fovissste? Conavi aclara si puedes acceder a la Vivienda del Bienestar: Si cumples con los requisitos y te encuentras en una zona prioritaria, esta puede ser una gran oportunidad.

¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva: El banco BBVA México compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales... ¿Qué fue lo que pasó?

