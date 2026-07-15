Las noticias más importantes del 15 de julio en México

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    Las noticias más importantes del 15 de julio en México 2026 Vanguardia

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

FGR identifica a ‘Jando’ como piloto vinculado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada a EU: La FGR informó que peritajes de voz y huellas identificaron a ‘Jando’ como el presunto piloto del vuelo en el que viajaron Ismael Zambada y Joaquín Guzmán

‘Debería dedicarse a su país’... Sheinbaum arremete contra la DEA por declaración sobre narcogobierno en México: La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de la DEA sobre una presunta colusión entre funcionarios y el crimen organizado

‘La peor violencia contra una mujer es quitarle la vida’: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para homologar el delito de feminicidio en México. La reforma propone un tipo penal único, penas de hasta 70 años de prisión y nuevos criterios de investigación

SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados: La dependencia encabezada por Omar García Harfuch realiza una revisión al material de grabación que fue proporcionado en su momento por la empresa Alcosa y el Motel Nueva Castilla

Reportan primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; temen avanza hacia el norte: La Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en un becerro localizado cerca de Hidalgo del Parral

MUNDO

Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas: Actualiza Departamento del Tesoro lista: coloca a ambas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados

Por qué es tan difícil para Estados Unidos reabrir por completo el estrecho de Ormuz: Las embarcaciones comerciales han estado evitando las rutas tradicionales a través del estrecho por temor a las minas iraníes

EU aumenta ataques; Irán amenaza con frenar exportaciones energéticas: La ofensiva alcanzó un cuartel del ejército iraní, mató al menos a siete soldados y dejó más de 300 heridos en todo el país

COAHUILA

En Coahuila hay cero tolerancia contra la delincuencia: Manolo Jiménez: Autoridades acuerdan reforzar operativos, vigilancia carretera y acciones conjuntas durante el próximo periodo vacacional

Además de la satisfacción, Coahuila tiene uno de los costos más altos de vida: Aunque Coahuila lidera el país en satisfacción con la vida, Saltillo enfrenta retos importantes en costo de vida, acceso a la vivienda, salud, salud mental, contaminación y convivencia urbana

Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León: Los menores fueron sustraídos sin la autorización de la madre de una guardería en San Nicolás de los Garza

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡Remontada de campeón! Argentina vence a Inglaterra y va por el bicampeonato ante España: La Albiceleste reaccionó en los minutos finales y buscará su cuarta estrella ante España, con Lionel Messi a las puertas de otra cita histórica

La FIFA rompe regla histórica: la final del Mundial 2026 tendrá un entretiempo de 30 minutos: La medida busca abrir espacio a un espectáculo musical al estilo del Super Bowl y ha provocado fuertes críticas por su impacto en el juego y la preparación física de los futbolistas

Los Cabos albergará la final de Miss Universo México 2026; Fátima Bosch revela la fecha: La actual Miss Universo confirmó que la final del certamen nacional se realizará el 29 de agosto y reunirá a las 32 representantes estatales en Baja California Sur

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

¿Cómo y cuándo descargar la boleta de calificación final de la SEP del ciclo escolar 2025-2026?: De acuerdo con el calendario de la SEP de ciclo que acaba de terminar, el 14 y 15 de julio se programó la entrega de boletas

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Peritos de la SSPC del Gobierno de México están efectuando una revisión a los videos aportados en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa para determinar si fueron editados.

SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados
La CNDH pidió investigar con rigor las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y reforzar la asistencia consular a las víctimas y sus familias.

CNDH condena muerte de mexicanos bajo custodia del ICE y exige investigaciones y justicia
La presidenta afirmó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue fuera de México con una orden de aprehensión vigente y una solicitud de extradición en trámite.

Sheinbaum afirma que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia; extradición sigue sin respuesta de EU
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega a Estados Unidos del piloto señalado por su presunta participación en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

Entrega de piloto a EU en caso ‘Mayo’ Zambada fue conforme a la ley, aclara Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley para homologar la investigación y sanción del feminicidio en todo México.

‘La peor violencia contra una mujer es quitarle la vida’: Sheinbaum
Los dos grupos criminales ya estaban en la lista se sanciones de la OFAC por actividades ligadas al narco.

Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas
Los ataques de represalia en todo Oriente Medio y las renovadas amenazas a la vía marítima han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin al conflicto.

EU aumenta ataques; Irán amenaza con frenar exportaciones energéticas
Donald Trump sin intención de reanudar negociaciones

Nueva ola de ataques a Iran; Donald Trump sin intención de negociar