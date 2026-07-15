Las noticias más importantes del 15 de julio en México

CLIMA

➔ Se aproxima Diluvio de 72 horas a México: Prepárese...fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ FGR identifica a ‘Jando’ como piloto vinculado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada a EU: La FGR informó que peritajes de voz y huellas identificaron a ‘Jando’ como el presunto piloto del vuelo en el que viajaron Ismael Zambada y Joaquín Guzmán

➔ ‘Debería dedicarse a su país’... Sheinbaum arremete contra la DEA por declaración sobre narcogobierno en México: La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de la DEA sobre una presunta colusión entre funcionarios y el crimen organizado

➔ ‘La peor violencia contra una mujer es quitarle la vida’: Sheinbaum: Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para homologar el delito de feminicidio en México. La reforma propone un tipo penal único, penas de hasta 70 años de prisión y nuevos criterios de investigación

➔ SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados: La dependencia encabezada por Omar García Harfuch realiza una revisión al material de grabación que fue proporcionado en su momento por la empresa Alcosa y el Motel Nueva Castilla

➔ Reportan primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; temen avanza hacia el norte: La Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en un becerro localizado cerca de Hidalgo del Parral

MUNDO

➔ Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas: Actualiza Departamento del Tesoro lista: coloca a ambas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados

➔ Por qué es tan difícil para Estados Unidos reabrir por completo el estrecho de Ormuz: Las embarcaciones comerciales han estado evitando las rutas tradicionales a través del estrecho por temor a las minas iraníes

➔ EU aumenta ataques; Irán amenaza con frenar exportaciones energéticas: La ofensiva alcanzó un cuartel del ejército iraní, mató al menos a siete soldados y dejó más de 300 heridos en todo el país

COAHUILA

➔ En Coahuila hay cero tolerancia contra la delincuencia: Manolo Jiménez: Autoridades acuerdan reforzar operativos, vigilancia carretera y acciones conjuntas durante el próximo periodo vacacional

➔ Además de la satisfacción, Coahuila tiene uno de los costos más altos de vida: Aunque Coahuila lidera el país en satisfacción con la vida, Saltillo enfrenta retos importantes en costo de vida, acceso a la vivienda, salud, salud mental, contaminación y convivencia urbana

➔ Localizan en Saltillo a niños sustraídos de una guardería en Nuevo León: Los menores fueron sustraídos sin la autorización de la madre de una guardería en San Nicolás de los Garza

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Remontada de campeón! Argentina vence a Inglaterra y va por el bicampeonato ante España: La Albiceleste reaccionó en los minutos finales y buscará su cuarta estrella ante España, con Lionel Messi a las puertas de otra cita histórica

➔ La FIFA rompe regla histórica: la final del Mundial 2026 tendrá un entretiempo de 30 minutos: La medida busca abrir espacio a un espectáculo musical al estilo del Super Bowl y ha provocado fuertes críticas por su impacto en el juego y la preparación física de los futbolistas

➔ Los Cabos albergará la final de Miss Universo México 2026; Fátima Bosch revela la fecha: La actual Miss Universo confirmó que la final del certamen nacional se realizará el 29 de agosto y reunirá a las 32 representantes estatales en Baja California Sur

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

➔ ¿Cómo y cuándo descargar la boleta de calificación final de la SEP del ciclo escolar 2025-2026?: De acuerdo con el calendario de la SEP de ciclo que acaba de terminar, el 14 y 15 de julio se programó la entrega de boletas