Las noticias más importantes del 15 de octubre en México

Información
/ 15 octubre 2025
    Las noticias más importantes del 15 de octubre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente frío 7 y zona de baja presión: Prepárese... impactarán con lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),

MÉXICO

‘Hay recursos suficientes para atender emergencias’: Sheinbaum; Fonden mantenía deuda de más de 13 mdp: Sheinbaum supervisa las acciones de apoyo a damnificados por las lluvias, destacando la disponibilidad de recursos y la coordinación entre autoridades

Sheinbaum designa a cinco funcionarios de la 4T como integrantes de la Sala del TFJA: Se trata de vacantes que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador nunca cubrió, pese a que algunas de ellas se abrieron hace más de dos años

Ante paro en SAT, dice Claudia Sheinbaum que hay demandas que ‘no pueden cumplirse’: Específicamente sobre la petición de aumentos salariales, dijo que no es sencillo un incremento para un número amplio de trabajadores

¿Y la falla masiva de BBVA? Esto fue lo que pasó el 13 de octubre y que afectó a usuarios de todo México: Hace dos días, la aplicación bancaria de BBVA México experimentó lo que se llama una ‘caída masiva’ que afectó a miles de usuarios durante varias horas

Jornada 40 horas: ¿Qué sigue y debe cumplirse para ser una realidad en México?: ¿Cuándo entra en vigor y qué pasará con el salario? “Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”

MUNDO

Cierre de Gobierno en EU retrasa la publicación de la inflación y de datos económicos: Se podrían empeorar las cosas pues las agencias gubernamentales no pueden recopilar los datos brutos sobre empleo, inflación y otras tendencias económicas

Grandes medios de EU, entre ellos Fox News, rechazan las nuevas normas de prensa del Pentágono: El Pentágono anunció el pasado septiembre que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información

Discutirán en asamblea de SIP desafíos en libertad de prensa y uso de IA en medios: Además de paneles y talleres, también se reconocerá a diferentes periodistas por sus trabajos

COAHUILA

Saltillo: Analizan endurecer sanciones contra constructoras que no cumplan con infraestructura pluvial: Director de Obras Públicas municipal califica como foco rojo la falta de consideración de obras necesarias en fraccionamientos de la localidad

Saltillo: Cae globo de cantoya en llamas en patio de la colonia Guayulera (VIDEO): Este tipo de globos están prohibidos en estados como Guerrero o Tamaulipas al considerarse riesgosos para la población y el medio ambiente

Invita colectivo de búsqueda a conversatorio internacional en materia de desapariciones: El investigador Thomas Aureliani, de la Universidad de Milán, analizará el papel de las movilizaciones sociales en México por los desaparecidos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Festival Rodeo Saltillo 2025: dónde comprar boletos, cómo llegar y qué artistas se presentarán: Este encuentro, que combina tradición vaquera, música en vivo y competencias de rodeo, promete una experiencia única para toda la familia.

Premio Golden Boy: dejan fuera de la lista a Lamine Yamal: El galardón se entrega en diciembre al mejor futbolista menor de 21 años; otro barcelonista podría ganarlo

Televisa transmitirá la Fórmula 1 por TV abierta: el GP de México confirmado y dos Grandes Premios más gratis: Televisa firmó un acuerdo multianual con la Fórmula 1 para transmitir el campeonato hasta 2028

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad

¿Qué vacunas incluye la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026 y a quiénes protegen?: Dio inicio la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026, priorizando niños, adultos mayores y personas con comorbilidades para reducir contagios

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

