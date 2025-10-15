Las noticias más importantes del 15 de octubre en México

CLIMA

➔ Frente frío 7 y zona de baja presión: Prepárese... impactarán con lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),

MÉXICO

➔ ‘Hay recursos suficientes para atender emergencias’: Sheinbaum; Fonden mantenía deuda de más de 13 mdp: Sheinbaum supervisa las acciones de apoyo a damnificados por las lluvias, destacando la disponibilidad de recursos y la coordinación entre autoridades

➔ Sheinbaum designa a cinco funcionarios de la 4T como integrantes de la Sala del TFJA: Se trata de vacantes que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador nunca cubrió, pese a que algunas de ellas se abrieron hace más de dos años

➔ Ante paro en SAT, dice Claudia Sheinbaum que hay demandas que ‘no pueden cumplirse’: Específicamente sobre la petición de aumentos salariales, dijo que no es sencillo un incremento para un número amplio de trabajadores

➔ ¿Y la falla masiva de BBVA? Esto fue lo que pasó el 13 de octubre y que afectó a usuarios de todo México: Hace dos días, la aplicación bancaria de BBVA México experimentó lo que se llama una ‘caída masiva’ que afectó a miles de usuarios durante varias horas

➔ Jornada 40 horas: ¿Qué sigue y debe cumplirse para ser una realidad en México?: ¿Cuándo entra en vigor y qué pasará con el salario? “Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario, que no sea una por la otra”

MUNDO

➔ Cierre de Gobierno en EU retrasa la publicación de la inflación y de datos económicos: Se podrían empeorar las cosas pues las agencias gubernamentales no pueden recopilar los datos brutos sobre empleo, inflación y otras tendencias económicas

➔ Grandes medios de EU, entre ellos Fox News, rechazan las nuevas normas de prensa del Pentágono: El Pentágono anunció el pasado septiembre que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información

➔ Discutirán en asamblea de SIP desafíos en libertad de prensa y uso de IA en medios: Además de paneles y talleres, también se reconocerá a diferentes periodistas por sus trabajos

COAHUILA

➔ Saltillo: Analizan endurecer sanciones contra constructoras que no cumplan con infraestructura pluvial: Director de Obras Públicas municipal califica como foco rojo la falta de consideración de obras necesarias en fraccionamientos de la localidad

➔ Saltillo: Cae globo de cantoya en llamas en patio de la colonia Guayulera (VIDEO): Este tipo de globos están prohibidos en estados como Guerrero o Tamaulipas al considerarse riesgosos para la población y el medio ambiente

➔ Invita colectivo de búsqueda a conversatorio internacional en materia de desapariciones: El investigador Thomas Aureliani, de la Universidad de Milán, analizará el papel de las movilizaciones sociales en México por los desaparecidos

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Festival Rodeo Saltillo 2025: dónde comprar boletos, cómo llegar y qué artistas se presentarán: Este encuentro, que combina tradición vaquera, música en vivo y competencias de rodeo, promete una experiencia única para toda la familia.

➔ Premio Golden Boy: dejan fuera de la lista a Lamine Yamal: El galardón se entrega en diciembre al mejor futbolista menor de 21 años; otro barcelonista podría ganarlo

➔ Televisa transmitirá la Fórmula 1 por TV abierta: el GP de México confirmado y dos Grandes Premios más gratis: Televisa firmó un acuerdo multianual con la Fórmula 1 para transmitir el campeonato hasta 2028

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Refugiados en Saltillo: los nuevos rostros de la ciudad

➔ ¿Qué vacunas incluye la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026 y a quiénes protegen?: Dio inicio la Campaña Nacional de Vacunación 2025–2026, priorizando niños, adultos mayores y personas con comorbilidades para reducir contagios