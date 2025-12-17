Las noticias más importantes del 17 de diciembre en México

    Las noticias más importantes del 17 de diciembre en México
    Las noticias más importantes del 17 de diciembre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

México sufrirá tormentas: Prepárese....temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

Por el Plan Michoacán, militares patrullan las huertas de aguacate y limón: Según el informe oficial, estas acciones están orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad y generar un entorno de confianza para las actividades productivas de la región

Detienen en Apatzingán a tres presuntos criminales ligados al uso de explosivos y extorsión de limoneros: Omar García Harfuch informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva en Apatzingán, Michoacán.

Economía informal representó el 25 por ciento del PIB nacional total en 2024: El comercio al por menor es la actividad económica que más valor agregado bruto aporta a la informalidad

Presidenta niega nexos de exfuncionario de Aduanas con red de huachicol: Claudia Sheinbaum aclaró que, hasta ahora, no existen elementos que relacionen al exfuncionario con actividades ilícitas

‘El Limones’, operador de Los Cabrera Sarabia, obtiene vinculación a proceso: confirma FGR: Edgar ‘N’ fue detenido en días pasados en una acción coordinada por el Gabinete de Seguridad, en Durango

MUNDO

EU ataca otra ‘narcolancha’, deja 4 personas fallecidas en el Pacífico: El ataque fue ejecutado bajo el operativo “Lanza del Sur” y ordenado por Pete Hegseth

Sobreviviente del Holocausto y niña de 10 años entre los fallecidos en ataque en Australia: 15 personas perdieron la vida el domingo por la tarde durante el tiroteo perpetrado por dos hombres armados durante una celebración de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney

Estados Unidos busca ‘recuperar’ el derecho al petróleo de Venezuela: La tensión entre la administración de Trump y el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado, al punto de rumores, de posibles declaraciones de guerra

COAHUILA

Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica: Coahuila será sede de dos nuevas centrales fotovoltaicas de la CFE, con una inversión millonaria y sistemas de almacenamiento de energía

Saltillo: IMMUS evalúa uso de la app de Aquí Vamos y replantea paradas del transporte: El instituto plantea que la herramienta requiere mayor generación de datos para ser realmente útil, mientras avanza el rediseño de paradas del sistema tras estudios de demanda

Mucho ojo: ‘Aquí vamos’ laborará con horario dominical en Navidad y 1 de enero: El IMMUS informó que en días festivos el sistema mantiene su esquema previsto desde el diseño, mientras se da seguimiento a posibles ajustes en rutas concesionadas para no afectar la conectividad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Semana 16 de la NFL: ¿qué necesita cada equipo para pasar a la postemporada?: La recta final estará de alarido; hay 13 equipos eliminados, ¿quiénes pueden quedar fuera y quiénes pueden seguir soñando con el Super Bowl?

FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos: El campeón se llevará 50 millones de dólares, sumando un total de 194.5 millones en premios acumulados, la cifra más alta en la historia del torneo

¿Y la justicia? Doctor relacionado con la muerte de Matthew Perry obtiene prisión domiciliaria: El médico admitió haber obtenido ketamina de manera fraudulenta, la cual fue vendida posteriormente al doctor Salvador Plasencia, quien la suministró al actor semanas antes de su fallecimiento

ESPECIAL

Celular y CURP Biométrica: así funciona la nueva regulación que entra en vigor en 2026: La vinculación del número celular a la CURP será un nuevo requisito.

BBVA cancelará cuentas el 19 de diciembre... solo las que NO cumplan estos requisitos: BBVA realizará la última cancelación de cuentas del año, conforme a la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

