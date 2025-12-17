Las noticias más importantes del 17 de diciembre en México

CLIMA

➔ México sufrirá tormentas: Prepárese....temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

MÉXICO

➔ Por el Plan Michoacán, militares patrullan las huertas de aguacate y limón: Según el informe oficial, estas acciones están orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad y generar un entorno de confianza para las actividades productivas de la región

➔ Detienen en Apatzingán a tres presuntos criminales ligados al uso de explosivos y extorsión de limoneros: Omar García Harfuch informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva en Apatzingán, Michoacán.

➔ Economía informal representó el 25 por ciento del PIB nacional total en 2024: El comercio al por menor es la actividad económica que más valor agregado bruto aporta a la informalidad

➔ Presidenta niega nexos de exfuncionario de Aduanas con red de huachicol: Claudia Sheinbaum aclaró que, hasta ahora, no existen elementos que relacionen al exfuncionario con actividades ilícitas

➔ ‘El Limones’, operador de Los Cabrera Sarabia, obtiene vinculación a proceso: confirma FGR: Edgar ‘N’ fue detenido en días pasados en una acción coordinada por el Gabinete de Seguridad, en Durango

MUNDO

➔ EU ataca otra ‘narcolancha’, deja 4 personas fallecidas en el Pacífico: El ataque fue ejecutado bajo el operativo “Lanza del Sur” y ordenado por Pete Hegseth

➔ Sobreviviente del Holocausto y niña de 10 años entre los fallecidos en ataque en Australia: 15 personas perdieron la vida el domingo por la tarde durante el tiroteo perpetrado por dos hombres armados durante una celebración de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney

➔ Estados Unidos busca ‘recuperar’ el derecho al petróleo de Venezuela: La tensión entre la administración de Trump y el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado, al punto de rumores, de posibles declaraciones de guerra

COAHUILA

➔ Coahuila recibirá inversión millonaria para dos proyectos de energías limpias; aseveran habrá mayor estabilidad en red eléctrica: Coahuila será sede de dos nuevas centrales fotovoltaicas de la CFE, con una inversión millonaria y sistemas de almacenamiento de energía

➔ Saltillo: IMMUS evalúa uso de la app de Aquí Vamos y replantea paradas del transporte: El instituto plantea que la herramienta requiere mayor generación de datos para ser realmente útil, mientras avanza el rediseño de paradas del sistema tras estudios de demanda

➔ Mucho ojo: ‘Aquí vamos’ laborará con horario dominical en Navidad y 1 de enero: El IMMUS informó que en días festivos el sistema mantiene su esquema previsto desde el diseño, mientras se da seguimiento a posibles ajustes en rutas concesionadas para no afectar la conectividad

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Semana 16 de la NFL: ¿qué necesita cada equipo para pasar a la postemporada?: La recta final estará de alarido; hay 13 equipos eliminados, ¿quiénes pueden quedar fuera y quiénes pueden seguir soñando con el Super Bowl?

➔ FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos: El campeón se llevará 50 millones de dólares, sumando un total de 194.5 millones en premios acumulados, la cifra más alta en la historia del torneo

➔ ¿Y la justicia? Doctor relacionado con la muerte de Matthew Perry obtiene prisión domiciliaria: El médico admitió haber obtenido ketamina de manera fraudulenta, la cual fue vendida posteriormente al doctor Salvador Plasencia, quien la suministró al actor semanas antes de su fallecimiento

ESPECIAL

➔ Celular y CURP Biométrica: así funciona la nueva regulación que entra en vigor en 2026: La vinculación del número celular a la CURP será un nuevo requisito.

➔ BBVA cancelará cuentas el 19 de diciembre... solo las que NO cumplan estos requisitos: BBVA realizará la última cancelación de cuentas del año, conforme a la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros