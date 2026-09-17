Las noticias más importantes del 17 de septiembre en México

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    Las noticias más importantes del 17 de septiembre en México
    Las noticias más importantes del 17 de septiembre en México: Megadecomiso de huachicol, Cae feminicida de Claudia; Hijo de Litzy sigue bajo resguardo; Premio Estatal de Periodismo 2026, ¿Qué hacer en Saltillo? VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Megadecomiso de huachicol: aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato: Autoridades aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, además de tanques, unidades de carga y documentación en Guanajuato.

Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena, a los 44 años de edad: La diputada federal Anay Beltrán Reyes falleció este 17 de septiembre a los 44 años. Legisladores de Morena y autoridades del Estado de México expresaron sus condolencias.

Detienen a Francisco Javier ‘N’, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte: García Harfuch señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de este feminicidio se iniciaron trabajos coordinados.

Sheinbaum confrontó a funcionarios por caída en producción de Pemex, reporta Reuters: Reuters reportó que Sheinbaum cuestionó a funcionarios por la baja producción de Pemex y el aumento de importaciones de gasolina y diésel.

La trágica muerte de un niño de 4 años en Xalapa da un giro inesperado... los denunciantes son los sospechosos: La desaparición de Daniel Maximiliano, de cuatro años, terminó con el hallazgo de su cuerpo en Xalapa. Tres familiares fueron detenidos durante las investigaciones.

Morena enfrenta denuncia ante el INE por supuesto destape anticipado de aspirantes rumbo a 2027: Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

MUNDO

Presunto asesino en serie fue arrestado cuando intentaba huir vestido de mujer, antes de confesar 80 asesinatos: De ser cierto, Jorlan sería el asesino en serie más prolífico de la historia de Brasil.

Canadá responde a Trump tras alianza con la Unión Europea: “Nadie va a dictarnos con quién alcanzar acuerdos.”: Mark Carney, ministro de Canadá, defiende la integración estratégica con la UE como miembro asociado tras las amenazas de aranceles de Trump.

Critican a Noruega por propuesta de encarcelar a ciudadanos que hagan negocios con comunidades israelíes en Cisjordania: La medida sigue en fase de consulta pública, cuyo plazo para presentar respuestas finaliza el 19 de septiembre, y aún no ha sido promulgada.

COAHUILA

Entregan Premio Estatal de Periodismo 2026 en Coahuila; destacan fotógrafos y colaboradores de VANGUARDIA: Los colaboradores de VANGUARDIA fueron distinguidos por su trabajo periodístico y trayectoria en medios de comunicación de Coahuila.

‘Siempre serás parte de nuestra comunidad Margarita Maza de Juárez’: rinden homenaje a Ian Gael en Saltillo: Compañeros y docentes de la Margarita Maza de Juárez acompañaron a la familia del adolescente de 13 años, a quien recuerdan por su participación, disposición para trabajar en equipo y nobleza.

Hijo de Litzy permanece bajo resguardo del DIF Coahuila; esperan definición de custodia: El menor permanece bajo protección del organismo estatal mientras la PRONNIF determina quién podrá hacerse cargo de él de manera temporal.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, concierto de la OMSA, kermés mexicana y más: Este fin de semana llegamos a la mitad de septiembre, por lo que las tradiciones otoñales y patrióticas ya se pueden disfrutar si quieres salir de casa y romper la rutina.

Liga MX: ¿Qué partidos se juegan este viernes 18 de septiembre en la Jornada 9?: Puebla recibe a Atlante en el Estadio Cuauhtémoc y posteriormente Juárez se mide con Tigres en la frontera, en el inicio de una nueva fecha de la Liga MX.

Pedrito Sola echa de cabeza a David Zepeda en ‘La Granja VIP’ y asegura que es gay (video): Pedro Sola habló sobre David Zepeda durante La Granja VIP y retomó rumores sobre su sexualidad y una supuesta relación con Daniel Urquiza.

Isaac del Toro llega al Mundial de Ciclismo de Montreal en el Top 3: En el mismo escenario donde el mexicano ganó el Gran Premio, ahora buscará el maillot arcoíris; la ausencia de Tadej Pogacar modifica el panorama.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

Crédito Infonavit 2026: estos son los requisitos para comprar una casa usada: El Infonavit permite utilizar sus créditos para comprar viviendas usadas, siempre que el trabajador y el inmueble cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto.

¡Sin saldo ni datos! Así sonará la alerta sísmica en tu celular en el Segundo Simulacro Nacional: La alerta sísmica se activará en más de 80 millones de celulares distribuidos en las más de 32 entidades de México.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena, murió a los 44 años. Representaba al Distrito 8 del Estado de México en la Cámara de Diputados.

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Listo, el expediente contra Samuel García

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Morena: Candidatos a duras penas

En el caso de los clientes que habían comprado unidades en Saltillo, durante ese tiempo se les canalizó a agencias de Monterrey para que llevarán a cabo todos sus servicios.

Regresa la marca china de autos Jetour a Saltillo
Estos cargadores inalámbricos que ofrece Amazon permiten la carga de tu celular además de dispositivos.

Los mejores cargadores inalámbricos y magnéticos de Amazon para tu celular
El próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, se activará de nueva cuenta la alerta sísmica en todos los celulares en México.

¡Sin saldo ni datos! Así sonará la alerta sísmica en tu celular en el Segundo Simulacro Nacional
Después del descanso del 16 de septiembre, a los trabajadores en México todavía les esperan dos días de descanso obligatorio antes de que termine 2026.

¿Cuándo es el próximo puente? Estos son los festivos que quedan en 2026
Agenda. Música, teatro y actividades familiares forman parte de la agenda para disfrutar los días de descanso en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, concierto de la OMSA, kermés mexicana y más