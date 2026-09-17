Las noticias más importantes del 17 de septiembre en México

CLIMA

➔ Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que la gran Masa de Aire Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

MÉXICO

➔ Megadecomiso de huachicol: aseguran 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato: Autoridades aseguraron 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, además de tanques, unidades de carga y documentación en Guanajuato.

➔ Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena, a los 44 años de edad: La diputada federal Anay Beltrán Reyes falleció este 17 de septiembre a los 44 años. Legisladores de Morena y autoridades del Estado de México expresaron sus condolencias.

➔ Detienen a Francisco Javier ‘N’, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte: García Harfuch señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de este feminicidio se iniciaron trabajos coordinados.

➔ Sheinbaum confrontó a funcionarios por caída en producción de Pemex, reporta Reuters: Reuters reportó que Sheinbaum cuestionó a funcionarios por la baja producción de Pemex y el aumento de importaciones de gasolina y diésel.

➔ La trágica muerte de un niño de 4 años en Xalapa da un giro inesperado... los denunciantes son los sospechosos: La desaparición de Daniel Maximiliano, de cuatro años, terminó con el hallazgo de su cuerpo en Xalapa. Tres familiares fueron detenidos durante las investigaciones.

➔ Morena enfrenta denuncia ante el INE por supuesto destape anticipado de aspirantes rumbo a 2027: Movimiento Ciudadano presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

MUNDO

➔ Presunto asesino en serie fue arrestado cuando intentaba huir vestido de mujer, antes de confesar 80 asesinatos: De ser cierto, Jorlan sería el asesino en serie más prolífico de la historia de Brasil.

➔ Canadá responde a Trump tras alianza con la Unión Europea: “Nadie va a dictarnos con quién alcanzar acuerdos.”: Mark Carney, ministro de Canadá, defiende la integración estratégica con la UE como miembro asociado tras las amenazas de aranceles de Trump.

➔ Critican a Noruega por propuesta de encarcelar a ciudadanos que hagan negocios con comunidades israelíes en Cisjordania: La medida sigue en fase de consulta pública, cuyo plazo para presentar respuestas finaliza el 19 de septiembre, y aún no ha sido promulgada.

COAHUILA

➔ Entregan Premio Estatal de Periodismo 2026 en Coahuila; destacan fotógrafos y colaboradores de VANGUARDIA: Los colaboradores de VANGUARDIA fueron distinguidos por su trabajo periodístico y trayectoria en medios de comunicación de Coahuila.

➔ ‘Siempre serás parte de nuestra comunidad Margarita Maza de Juárez’: rinden homenaje a Ian Gael en Saltillo: Compañeros y docentes de la Margarita Maza de Juárez acompañaron a la familia del adolescente de 13 años, a quien recuerdan por su participación, disposición para trabajar en equipo y nobleza.

➔ Hijo de Litzy permanece bajo resguardo del DIF Coahuila; esperan definición de custodia: El menor permanece bajo protección del organismo estatal mientras la PRONNIF determina quién podrá hacerse cargo de él de manera temporal.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, concierto de la OMSA, kermés mexicana y más: Este fin de semana llegamos a la mitad de septiembre, por lo que las tradiciones otoñales y patrióticas ya se pueden disfrutar si quieres salir de casa y romper la rutina.

➔ Liga MX: ¿Qué partidos se juegan este viernes 18 de septiembre en la Jornada 9?: Puebla recibe a Atlante en el Estadio Cuauhtémoc y posteriormente Juárez se mide con Tigres en la frontera, en el inicio de una nueva fecha de la Liga MX.

➔ Pedrito Sola echa de cabeza a David Zepeda en ‘La Granja VIP’ y asegura que es gay (video): Pedro Sola habló sobre David Zepeda durante La Granja VIP y retomó rumores sobre su sexualidad y una supuesta relación con Daniel Urquiza.

➔ Isaac del Toro llega al Mundial de Ciclismo de Montreal en el Top 3: En el mismo escenario donde el mexicano ganó el Gran Premio, ahora buscará el maillot arcoíris; la ausencia de Tadej Pogacar modifica el panorama.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Paridad e inclusión: la agenda perdida del IEC

➔ Crédito Infonavit 2026: estos son los requisitos para comprar una casa usada: El Infonavit permite utilizar sus créditos para comprar viviendas usadas, siempre que el trabajador y el inmueble cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto.

➔ ¡Sin saldo ni datos! Así sonará la alerta sísmica en tu celular en el Segundo Simulacro Nacional: La alerta sísmica se activará en más de 80 millones de celulares distribuidos en las más de 32 entidades de México.