Las noticias más importantes del 18 de febrero en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese...heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Conversa Sheinbaum sobre IA con directora ejecutiva de S&P: La Presidenta se reúne con Martina L. Cheung para hablar sobre los desafíos que enfrenta el mundo económico con los avances tecnológicos

➔ Sheinbaum eliminará pensiones millonarias de ex funcionarios federales; recibirán la mitad de lo que gana la presidenta como máximo: Gobierno propone eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios federales y fijar un tope ligado al salario presidencial. Conoce los detalles y cifras

➔ Sheinbaum contra el fracking... busca alternativas para explotar gas evitando impacto ambiental: Gobierno analiza extraer gas sin fracking para reducir impacto ambiental y dependencia energética. Conoce los planes y desafíos

➔ ‘La narrativa no es suficiente’... Libro de Scherer no basta para investigar: Buenrostro: Raquel Buenrostro señala que una narrativa no basta para investigar; se requieren pruebas y datos verificables para iniciar procesos formales en la Secretaría Anticorrupción

➔ Aseguran avioneta clandestina con más de 500 paquetes de cocaína en Oaxaca: La aeronave fue localizada tras monitoreo de la Sedena y la Guardia Nacional; droga y vehículos quedaron bajo resguardo ministerial.

MUNDO

➔ ¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona: El FBI ha ofrecido una recompensa de 100 millones de dólares por información del paradero de Nancy Guthire

➔ Nicolás Maduro recibió una visita consular en cárcel de Nueva York: La pareja enfrenta acusaciones federales en territorio estadounidense y espera audiencia judicial programada para el próximo 26 de marzo a las 11 de la mañana

➔ Tras ataques de EU a lanchas, pescadores del Caribe temen por sus vidas: Al momento Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba de que las embarcaciones atacadas estuvieran transportando drogas

COAHUILA

➔ Solo un consorcio queda en la subasta de AHMSA; avanza proceso rumbo al 27 de febrero: El consorcio integrado por Igntion Industries 1870 y Fintech Latam es el único que cumple con los requisitos; detrás de las empresas está el poderoso empresario regio David Martínez

➔ Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila: La Secretaría de Salud afirmó que los casos de dengue van a la baja

➔ Salud Coahuila realizará jornada masiva de vacunación contra el sarampión este 20 de febrero en Torreón: La jornada se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón, de 09:00 a 15:00 horas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis: La película premiada y presentada en festivales internacionales, llega a la Muestra Intergaláctica este marzo

➔ Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad: Vinícius Júnior nuevamente pone el tema sobre la mesa de un problema que le afecta y del cual no está dispuesto a callar, aquí otros casos emblemáticos

➔ Bulls MX representará a Coahuila en el Youth Flag Football World Championship 2026 en Disney: El torneo se disputará en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando, enfrentando a rivales internacionales en la categoría U13 COED

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

➔ ¿De qué día a qué día serán las vacaciones de Semana Santa 2026?: Conoce las fechas de Semana Santa 2026 y qué días son obligatorios para trabajadores.

➔ ¿Qué significa ser Therian y qué mitos rodean esta identidad?: Comunidad Therian aclara conceptos, desmonta mitos y responde a la desinformación viral.