Las noticias más importantes del 18 de febrero en México

18 febrero 2026
/ 18 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 18 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 18 de febrero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproxima nuevo Frente Frío a México: Prepárese...heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Conversa Sheinbaum sobre IA con directora ejecutiva de S&P: La Presidenta se reúne con Martina L. Cheung para hablar sobre los desafíos que enfrenta el mundo económico con los avances tecnológicos

Sheinbaum eliminará pensiones millonarias de ex funcionarios federales; recibirán la mitad de lo que gana la presidenta como máximo: Gobierno propone eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios federales y fijar un tope ligado al salario presidencial. Conoce los detalles y cifras

Sheinbaum contra el fracking... busca alternativas para explotar gas evitando impacto ambiental: Gobierno analiza extraer gas sin fracking para reducir impacto ambiental y dependencia energética. Conoce los planes y desafíos

➔ ‘La narrativa no es suficiente’... Libro de Scherer no basta para investigar: Buenrostro: Raquel Buenrostro señala que una narrativa no basta para investigar; se requieren pruebas y datos verificables para iniciar procesos formales en la Secretaría Anticorrupción

Aseguran avioneta clandestina con más de 500 paquetes de cocaína en Oaxaca: La aeronave fue localizada tras monitoreo de la Sedena y la Guardia Nacional; droga y vehículos quedaron bajo resguardo ministerial.

MUNDO

¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona: El FBI ha ofrecido una recompensa de 100 millones de dólares por información del paradero de Nancy Guthire

Nicolás Maduro recibió una visita consular en cárcel de Nueva York: La pareja enfrenta acusaciones federales en territorio estadounidense y espera audiencia judicial programada para el próximo 26 de marzo a las 11 de la mañana

Tras ataques de EU a lanchas, pescadores del Caribe temen por sus vidas: Al momento Estados Unidos no ha aportado ninguna prueba de que las embarcaciones atacadas estuvieran transportando drogas

COAHUILA

Solo un consorcio queda en la subasta de AHMSA; avanza proceso rumbo al 27 de febrero: El consorcio integrado por Igntion Industries 1870 y Fintech Latam es el único que cumple con los requisitos; detrás de las empresas está el poderoso empresario regio David Martínez

Presentan Plan Estratégico 2026 contra dengue, rickettsia y sarampión en la Región Norte de Coahuila: La Secretaría de Salud afirmó que los casos de dengue van a la baja

Salud Coahuila realizará jornada masiva de vacunación contra el sarampión este 20 de febrero en Torreón: La jornada se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón, de 09:00 a 15:00 horas

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis: La película premiada y presentada en festivales internacionales, llega a la Muestra Intergaláctica este marzo

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad: Vinícius Júnior nuevamente pone el tema sobre la mesa de un problema que le afecta y del cual no está dispuesto a callar, aquí otros casos emblemáticos

Bulls MX representará a Coahuila en el Youth Flag Football World Championship 2026 en Disney: El torneo se disputará en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando, enfrentando a rivales internacionales en la categoría U13 COED

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

¿De qué día a qué día serán las vacaciones de Semana Santa 2026?: Conoce las fechas de Semana Santa 2026 y qué días son obligatorios para trabajadores.

¿Qué significa ser Therian y qué mitos rodean esta identidad?: Comunidad Therian aclara conceptos, desmonta mitos y responde a la desinformación viral.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

