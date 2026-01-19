Las noticias más importantes del 19 de enero en México

/ 19 enero 2026
    Las noticias más importantes del 19 de enero en México
    Las noticias más importantes del 19 de enero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese.... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Estaba autorizado’... Sheinbaum explica el aterrizaje del avión estadounidense en Edomex: Claudia Sheinbaum explicó que el avión estadounidense que aterrizó en Edomex estaba autorizado y negó operaciones militares en México

Vicealmirante acusado de huachicol fiscal busca mantenerse como miembro de la Armada: Abogados del Vicealmirante promovieron una demanda de amparo para impugnar el inicio de este procedimiento

‘No habrá aumentos’: Sheinbaum niega impuestos nuevos y frena cobro a videojuegos: La Presidenta buscó cortar de raíz las especulaciones sobre ajustes fiscales y acotó los cambios a una actualización inflacionaria

Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas: Leonardo Ariel Escobar Barrios habló sobre su desaparición 15 días atrás

Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’: La aclaración surge luego de que se volvió viral una fotografía de Grecia Quiroz junto a Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, quien fue recientemente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio

MUNDO

El ‘Z-40’ acusa comunicación limitada y aislamiento en cárcel de EU: El Departamento de Justicia señaló que podría comunicar mensajes a otros para promover las actividades de un cártel

Suman 19 los muertos por incendios en Chile; se mantiene el temor de reactivación de focos: Los efectivos de bomberos y protección civil se mantienen luchando contra las llamas en condiciones naturales adversas, con fuerte calor e intensos vientos

Trump arrecia con eliminar la supuesta ‘amenaza rusa’ de Groenlandia: En su red social ‘Truth Social’, el presidente de Estados Unidos insistió en que ocupar este territorio ‘por las buenas o por las malas’ es crucial para la defensa nacional

COAHUILA

Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país: La Región Noreste de México fue la que concentró la mayor parte de la absorción bruta de espacios industriales bajo este concepto

Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA: Claudia Sheinbaum explicó que los despidos de GM en Ramos Arizpe se debió a cambios en estímulos de EU y confirmó inversión millonaria en México

Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila: El Gobernador informó que el Estado activó una estrategia con Economía, Trabajo, la empresa y los sindicatos para vincular a los 1,900 trabajadores afectados por el reajuste en General Motors con vacantes

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Fallece Valentino, el último emperador de la moda: El creador de la marca de alta costura falleció este lunes a los 93 años de edad

¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año: Este 2026 se ha convertido en un año en el que estrellas de cultura pop han impulsado en redes sociales un trend que invita a reflexionar sobre el pasado y el presente

Liga MX Femenil: Rayadas lidera tras la Jornada 3 y seis equipos siguen invictos: América firmó la goleada de la fecha, Pumas terminó con el paso perfecto de Mazatlán y Tigres rescató un empate en los minutos finales ante León

ESPECIAL

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?: Al inicio del año, comenzó la dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar para beneficiarios de las Becas para el Bienestar

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa: La Constancia de Situación Fiscal se ha vuelto un requisito común para una gran variedad de trámites en México

