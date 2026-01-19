Las noticias más importantes del 19 de enero en México

CLIMA

➔ Masa de Aire Frío congelará a México: Prepárese.... temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Estaba autorizado’... Sheinbaum explica el aterrizaje del avión estadounidense en Edomex: Claudia Sheinbaum explicó que el avión estadounidense que aterrizó en Edomex estaba autorizado y negó operaciones militares en México

➔ Vicealmirante acusado de huachicol fiscal busca mantenerse como miembro de la Armada: Abogados del Vicealmirante promovieron una demanda de amparo para impugnar el inicio de este procedimiento

➔ ‘No habrá aumentos’: Sheinbaum niega impuestos nuevos y frena cobro a videojuegos: La Presidenta buscó cortar de raíz las especulaciones sobre ajustes fiscales y acotó los cambios a una actualización inflacionaria

➔ Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas: Leonardo Ariel Escobar Barrios habló sobre su desaparición 15 días atrás

➔ Grecia Quiroz responde a acusaciones por asesinato de Carlos Manzo: ‘No estoy cerrada a ser investigada’: La aclaración surge luego de que se volvió viral una fotografía de Grecia Quiroz junto a Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, quien fue recientemente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio

MUNDO

➔ El ‘Z-40’ acusa comunicación limitada y aislamiento en cárcel de EU: El Departamento de Justicia señaló que podría comunicar mensajes a otros para promover las actividades de un cártel

➔ Suman 19 los muertos por incendios en Chile; se mantiene el temor de reactivación de focos: Los efectivos de bomberos y protección civil se mantienen luchando contra las llamas en condiciones naturales adversas, con fuerte calor e intensos vientos

➔ Trump arrecia con eliminar la supuesta ‘amenaza rusa’ de Groenlandia: En su red social ‘Truth Social’, el presidente de Estados Unidos insistió en que ocupar este territorio ‘por las buenas o por las malas’ es crucial para la defensa nacional

COAHUILA

➔ Saltillo, entre ciudades a donde arribaron empresas nuevas que no tenían presencia en el país: La Región Noreste de México fue la que concentró la mayor parte de la absorción bruta de espacios industriales bajo este concepto

➔ Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA: Claudia Sheinbaum explicó que los despidos de GM en Ramos Arizpe se debió a cambios en estímulos de EU y confirmó inversión millonaria en México

➔ Hay 2 mil 700 plazas vacantes para reubicar a trabajadores de GM: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila: El Gobernador informó que el Estado activó una estrategia con Economía, Trabajo, la empresa y los sindicatos para vincular a los 1,900 trabajadores afectados por el reajuste en General Motors con vacantes

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Fallece Valentino, el último emperador de la moda: El creador de la marca de alta costura falleció este lunes a los 93 años de edad

➔ ¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año: Este 2026 se ha convertido en un año en el que estrellas de cultura pop han impulsado en redes sociales un trend que invita a reflexionar sobre el pasado y el presente

➔ Liga MX Femenil: Rayadas lidera tras la Jornada 3 y seis equipos siguen invictos: América firmó la goleada de la fecha, Pumas terminó con el paso perfecto de Mazatlán y Tigres rescató un empate en los minutos finales ante León

ESPECIAL

➔ ¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?: Al inicio del año, comenzó la dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar para beneficiarios de las Becas para el Bienestar

➔ SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa: La Constancia de Situación Fiscal se ha vuelto un requisito común para una gran variedad de trámites en México