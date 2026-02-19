Las noticias más importantes del 19 de febrero en México

/ 19 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 19 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 19 de febrero en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío 36: Prepárese...Masa de Aire Frío congelará a México, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Afirma Sheinbaum que hay detenciones pendientes por ‘huachicol fiscal’: Afirmó que no existen líneas de investigación en contra del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán

Gobierno de Sheinbaum reporta avances en la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: Se tendrá el fallo de licitación el 25 de febrero de las estaciones de Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe

Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens: El Tesoro de EU designó a cinco personas y 17 empresas mexicanas que participan en el esquema fraudulento

Cofepris lanza alerta sanitaria por venta ilegal Tirzepatida: Marcas que están involucradas: Adicionalmente, se identificó la comercialización ilegal a través de plataformas de comercio electrónico sobre diferentes presentaciones del Tirzepatida

Ticketmaster cumplirá lineamientos anunciados por Profeco en la venta de boletos para conciertos: Los ajustes de Profeco, publicados este jueves 19 de febrero de 2026 en el DOF, aplican a eventos que superen los 20 mil asistentes

MUNDO

Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein: La detención ocurre en medio de nuevas revelaciones documentales sobre vínculos con Jeffrey Epstein y presuntas irregularidades investigadas por las autoridades

Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica: No obstante, destacan la violencia en ciertos estados de México como un factor que preocupa a empresas europeas

Trump amenaza a Obama por declaraciones sobre ‘extraterrestres’ en los Estados Unidos: En el 2016, la contrincante de Donald Trump por la presidencia, Hillary Clinton, aseguró que si ganaba, daría a conocer toda la información correspondiente a los ‘extraterrestres’ en EU

COAHUILA

Aprueba Congreso de Coahuila Informe Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública 2024: El congreso instruyó dar seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado.

Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%: La cifra supera ampliamente el promedio nacional de 79%, revela encuesta del instituto

Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende: A 15 años de la matanza, autoridades mantienen expedientes abiertos; algunas personas involucradas ya están en centros penitenciarios

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica: Disfruta de este caluroso fin de semana de invierno con estas recomendaciones de eventos en la ciudad

El actor Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, muere a los 53 años de edad: En abril de 2025, el actor fue diagnosticado con ELA, enfermedad que lo debilitó y lo alejó de las pantallas

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero: La visoría está dirigida a estudiantes de bachillerato y licenciatura interesados en integrarse a las selecciones universitarias

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Pensiones Bienestar 2026: horarios, requisitos y calendario para registrarse del 16 al 22 de febrero: Ariadna Montiel Reyes informó que el registro a la pensión para mayores de 65 años se realiza en más de 2,500 módulos en el país durante una semana.

