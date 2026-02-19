Las noticias más importantes del 19 de febrero en México

CLIMA

➔ Frente Frío 36: Prepárese...Masa de Aire Frío congelará a México, temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Afirma Sheinbaum que hay detenciones pendientes por ‘huachicol fiscal’: Afirmó que no existen líneas de investigación en contra del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán

➔ Gobierno de Sheinbaum reporta avances en la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo: Se tendrá el fallo de licitación el 25 de febrero de las estaciones de Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe

➔ Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens: El Tesoro de EU designó a cinco personas y 17 empresas mexicanas que participan en el esquema fraudulento

➔ Cofepris lanza alerta sanitaria por venta ilegal Tirzepatida: Marcas que están involucradas: Adicionalmente, se identificó la comercialización ilegal a través de plataformas de comercio electrónico sobre diferentes presentaciones del Tirzepatida

➔ Ticketmaster cumplirá lineamientos anunciados por Profeco en la venta de boletos para conciertos: Los ajustes de Profeco, publicados este jueves 19 de febrero de 2026 en el DOF, aplican a eventos que superen los 20 mil asistentes

MUNDO

➔ Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein: La detención ocurre en medio de nuevas revelaciones documentales sobre vínculos con Jeffrey Epstein y presuntas irregularidades investigadas por las autoridades

➔ Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica: No obstante, destacan la violencia en ciertos estados de México como un factor que preocupa a empresas europeas

➔ Trump amenaza a Obama por declaraciones sobre ‘extraterrestres’ en los Estados Unidos: En el 2016, la contrincante de Donald Trump por la presidencia, Hillary Clinton, aseguró que si ganaba, daría a conocer toda la información correspondiente a los ‘extraterrestres’ en EU

COAHUILA

➔ Aprueba Congreso de Coahuila Informe Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública 2024: El congreso instruyó dar seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado.

➔ Reporta INEGI alta aceptación del Ejército en Coahuila, tiene confianza del 94%: La cifra supera ampliamente el promedio nacional de 79%, revela encuesta del instituto

➔ Coahuila: Quedan 12 órdenes de captura pendientes por masacre en Allende: A 15 años de la matanza, autoridades mantienen expedientes abiertos; algunas personas involucradas ya están en centros penitenciarios

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica: Disfruta de este caluroso fin de semana de invierno con estas recomendaciones de eventos en la ciudad

➔ El actor Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, muere a los 53 años de edad: En abril de 2025, el actor fue diagnosticado con ELA, enfermedad que lo debilitó y lo alejó de las pantallas

➔ UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero: La visoría está dirigida a estudiantes de bachillerato y licenciatura interesados en integrarse a las selecciones universitarias

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

➔ Pensiones Bienestar 2026: horarios, requisitos y calendario para registrarse del 16 al 22 de febrero: Ariadna Montiel Reyes informó que el registro a la pensión para mayores de 65 años se realiza en más de 2,500 módulos en el país durante una semana.