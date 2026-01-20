Las noticias más importantes del 20 de enero en México

CLIMA

➔ Gran Masa de Aire cubrirá a México: Prepárese... provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Sheinbaum analiza entrega de agua a EU: hoy definen propuesta por el Tratado de 1944: El gobierno federal llevará a una mesa de alto nivel la definición técnica y política para cumplir un compromiso binacional

➔ Suman 92 reos de ‘alto impacto’ trasladados de México a EU en 2025 y 2026: Omar García Harfuch detalló el traslado colectivo de narcotraficantes enviados a territorio estadounidense

➔ México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales: Los detenidos fueron trasladados a varias prisiones de Estados Unidos este 20 de enero, siendo la tercera entrega de reos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

➔ Sheinbaum y Mary Simon se reúnen en Palacio Nacional; diálogo bilateral previo al T-MEC: La visita de la gobernadora general de Canadá incluyó una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum y actividades con líderes de pueblos indígenas

➔ Detienen en Aguascalientes al dueño de Next Energy; lo acusan de fraude: El empresario Javier Maiz Domene suma señalamientos por amenazas y cohecho, luego de presuntamente internar sobornar a policías que lo trasladaban a penal

MUNDO

➔ Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’: El mandatario estadounidense dijo que se tienen identificadas las rutas por las que se introducen sustancias ilegales a Estados Unidos

➔ Trump se burla de líderes europeos con una imagen de IA, donde aparece con una bandera de EU en Groenlandia: También incluye un cartel que declara a Groenlandia como “territorio estadounidense establecido en 2026”

➔ Macron pide a la UE usar el mecanismo anticoerción europeo, ¿qué es y cuando se aplica?: Ante una eventual imposición de aranceles de EU hacia algunos países europeos, Bruselas reaccionaría con sus propios impuestos a la importación de productos estadounidenses, por un valor de unos 93 mil millones de euros

COAHUILA

➔ Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández: En su podcast, la periodista y escritora afirma que hay más de mil elementos distribuidos en varias entidades del país

➔ Ejército Mexicano destaca seguridad de Saltillo como resultado del trabajo coordinado: El General Quiroz reconoció los logros de la actual administración municipal en seguridad

➔ Coahuila: Arranca Manolo Jiménez programa alimentario: Desde Saltillo, gobernador de Coahuila pone en marcha programa de Mejora que llegará a los 38 municipios

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Champions League: Bayern Múnich, Liverpool y Barcelona protagonizan la jornada del miércoles: La Fase Liga de la UEFA Champions League entra en un momento decisivo, en una jornada clave que se juega este miércoles

➔ Coahuila definirá a sus representantes de ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026: El Selectivo Estatal de Ajedrez se disputará del 30 de enero al 1 de febrero en Saltillo y reunirá a jugadores Sub-12, Sub-16 y Sub-20 en busca del pase a la etapa macroregional

➔ Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico: El intérprete de éxitos como “Primera Cita” y “Según Quién”, se presentará el próximo sábado 2 de mayo

ESPECIAL

➔ CFE: Esta es la cantidad que aparecerá en tu recibo de luz por consumo mínimo en casa durante 2026: Las nuevas disposiciones de la CFE aplican incluso si el domicilio se encuentra deshabitado con consumo ‘cero’

➔ ¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos: Los Camioncitos Bimbo podrían regresar en 2026. Conoce modelos, fechas estimadas, mecánica de canje y dónde conseguirlos