Las noticias más importantes del 20 de enero en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 20 enero 2026
    Las noticias más importantes del 20 de enero en México
    Las noticias más importantes del 20 de enero en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Gran Masa de Aire cubrirá a México: Prepárese... provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Sheinbaum analiza entrega de agua a EU: hoy definen propuesta por el Tratado de 1944: El gobierno federal llevará a una mesa de alto nivel la definición técnica y política para cumplir un compromiso binacional

Suman 92 reos de ‘alto impacto’ trasladados de México a EU en 2025 y 2026: Omar García Harfuch detalló el traslado colectivo de narcotraficantes enviados a territorio estadounidense

México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales: Los detenidos fueron trasladados a varias prisiones de Estados Unidos este 20 de enero, siendo la tercera entrega de reos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Sheinbaum y Mary Simon se reúnen en Palacio Nacional; diálogo bilateral previo al T-MEC: La visita de la gobernadora general de Canadá incluyó una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum y actividades con líderes de pueblos indígenas

Detienen en Aguascalientes al dueño de Next Energy; lo acusan de fraude: El empresario Javier Maiz Domene suma señalamientos por amenazas y cohecho, luego de presuntamente internar sobornar a policías que lo trasladaban a penal

MUNDO

Advierte Donald Trump: ‘Llegarán muy pronto ataques por tierra para frenar drogas’: El mandatario estadounidense dijo que se tienen identificadas las rutas por las que se introducen sustancias ilegales a Estados Unidos

Trump se burla de líderes europeos con una imagen de IA, donde aparece con una bandera de EU en Groenlandia: También incluye un cartel que declara a Groenlandia como “territorio estadounidense establecido en 2026”

Macron pide a la UE usar el mecanismo anticoerción europeo, ¿qué es y cuando se aplica?: Ante una eventual imposición de aranceles de EU hacia algunos países europeos, Bruselas reaccionaría con sus propios impuestos a la importación de productos estadounidenses, por un valor de unos 93 mil millones de euros

COAHUILA

Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández: En su podcast, la periodista y escritora afirma que hay más de mil elementos distribuidos en varias entidades del país

Ejército Mexicano destaca seguridad de Saltillo como resultado del trabajo coordinado: El General Quiroz reconoció los logros de la actual administración municipal en seguridad

Coahuila: Arranca Manolo Jiménez programa alimentario: Desde Saltillo, gobernador de Coahuila pone en marcha programa de Mejora que llegará a los 38 municipios

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Champions League: Bayern Múnich, Liverpool y Barcelona protagonizan la jornada del miércoles: La Fase Liga de la UEFA Champions League entra en un momento decisivo, en una jornada clave que se juega este miércoles

Coahuila definirá a sus representantes de ajedrez rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026: El Selectivo Estatal de Ajedrez se disputará del 30 de enero al 1 de febrero en Saltillo y reunirá a jugadores Sub-12, Sub-16 y Sub-20 en busca del pase a la etapa macroregional

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico: El intérprete de éxitos como “Primera Cita” y “Según Quién”, se presentará el próximo sábado 2 de mayo

ESPECIAL

CFE: Esta es la cantidad que aparecerá en tu recibo de luz por consumo mínimo en casa durante 2026: Las nuevas disposiciones de la CFE aplican incluso si el domicilio se encuentra deshabitado con consumo ‘cero’

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos: Los Camioncitos Bimbo podrían regresar en 2026. Conoce modelos, fechas estimadas, mecánica de canje y dónde conseguirlos

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Crimen Organizado
política
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Manolo Jiménez Salinas
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Fuerzas estadounidenses operarían en México para combatir al crimen organizado, de acuerdo con información de Anabel Hernández.

Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández
Daniel Menera Sierra (de playera celeste) y Ricardo González Sauceda ( de playera de rayas) fueron identificados por autoridades como operadores criminales en Coahuila.

Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU
A solo unas horas de que fuera confirmada una operación coordinada entre México y Estados Unidos, sobre el traslado de 37 reos, en redes sociales circuló la posible lista completa de todas las identidades criminales.

México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales
El encuentro ocurrió cuando está por iniciar la renegociación del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos.

Recibe CSP a Mary Simon en Palacio; temas indígenas y medio ambiente marcan la visita
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos