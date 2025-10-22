Las noticias más importantes del 22 de octubre en México

CLIMA

➔ Frente Frío 9 y Masa de Aire Frío: Prepárese... temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ ‘Hay actualizaciones’... Sheinbaum niega nuevos impuestos para 2026: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la Ley de Ingresos 2026 no contempla nuevos impuestos para los ciudadanos, aunque sí habrá actualizaciones en montos fiscales, principalmente sobre bancos y cuotas menores para visitantes extranjeros

➔ CFE anuncia apagón de 4 días en México... ¿Cuáles serán las fechas y zonas afectadas?: La CFE confirmó un corte de luz de 4 días como parte de sus trabajos de mantenimiento y modernización eléctrica

➔ Asesinato de la docente Fabiola Ortiz en Oaxaca habría sido por una ‘mala calificación’: Fiscal: El Fiscal General del Estado (FGE), Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló que ya se tiene identificado al presunto responsable del ataque armado contra la docente

➔ Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo: Con 344 votos a favor y 127 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, propuesta por la Presidenta

➔ ‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida: A dos años del feminicidio de Ana María Serrano, su madre, Ximena Céspedes, envía un mensaje de esperanza frente a la posible liberación del presunto responsable, mientras el caso sigue generando impacto entre México y Estados Unidos

MUNDO

➔ Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, narcotraficante del Cártel de Sinaloa y CJNG; se había fugado: Zhi Dong Zhang, mejor conocido como ‘Brother Wang’, se escapó de prisión domiciliaria en la Ciudad de México. Es acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas

➔ Redada migratoria causa protestas en Nueva York; 14 personas fueron detenidas: Entre los detenidos están varios manifestantes acusados de agredir u obstaculizar la actividad de los agentes

➔ En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes: Donald Trump informó que si el conflicto continúa, los operativos militares tendrán que pasar a tierra

COAHUILA

➔ Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue: En lo que va del año suman 269 casos, de los cuales 11 corresponden al tipo hemorrágico, el más grave

➔ Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo: Diputados locales aprobaron por unanimidad un exhorto para gestionar recursos y programas federales

➔ Cecilia Guadiana, senadora de Coahuila, destaca resultados de García Harfuch: El secretario de Seguridad compareció en el Senado de la República

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ‘Defiende’ la NFL elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: El comisionado de la liga aseguró que confían en que será un gran espectáculo, minimizando las quejas y reclamos que han surgido incluso desde el gobierno estadounidense

➔ ¡‘Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?: “Y pensar que esta chaparrita coqueta sacó del closet a Chumel Torres”, la publicación del comediante provocó muchas reacciones

➔ Vive la Adrenalina de la MMA: Saltillo recibe evento de artes marciales mixtas el 27 de noviembre: La presentación oficial contó con autoridades deportivas, organizadores, competidores y medios de comunicación, destacando la importancia de esta plataforma para promover el deporte

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Torreón, la ciudad que no quiere pedalear: metas incumplidas y ciclovías olvidadas

➔ ¿Cuánto te quita el SAT de tu aguinaldo 2025? Esto debes saber para calcular cuánto recibirás neto: Así, podrás calcular con anticipación cuánto recibirás realmente en diciembre y disfrutar con tranquilidad de tu pago de fin de año.