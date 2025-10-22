Las noticias más importantes del 22 de octubre en México

Información
/ 22 octubre 2025
    Las noticias más importantes del 22 de octubre en México
    Las noticias más importantes del 22 de octubre en México FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Frente Frío 9 y Masa de Aire Frío: Prepárese... temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

‘Hay actualizaciones’... Sheinbaum niega nuevos impuestos para 2026: La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la Ley de Ingresos 2026 no contempla nuevos impuestos para los ciudadanos, aunque sí habrá actualizaciones en montos fiscales, principalmente sobre bancos y cuotas menores para visitantes extranjeros

CFE anuncia apagón de 4 días en México... ¿Cuáles serán las fechas y zonas afectadas?: La CFE confirmó un corte de luz de 4 días como parte de sus trabajos de mantenimiento y modernización eléctrica

Asesinato de la docente Fabiola Ortiz en Oaxaca habría sido por una ‘mala calificación’: Fiscal: El Fiscal General del Estado (FGE), Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló que ya se tiene identificado al presunto responsable del ataque armado contra la docente

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo: Con 344 votos a favor y 127 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, propuesta por la Presidenta

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida: A dos años del feminicidio de Ana María Serrano, su madre, Ximena Céspedes, envía un mensaje de esperanza frente a la posible liberación del presunto responsable, mientras el caso sigue generando impacto entre México y Estados Unidos

MUNDO

Recapturan en Cuba a Zhi Dong Zhang, narcotraficante del Cártel de Sinaloa y CJNG; se había fugado: Zhi Dong Zhang, mejor conocido como ‘Brother Wang’, se escapó de prisión domiciliaria en la Ciudad de México. Es acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas

Redada migratoria causa protestas en Nueva York; 14 personas fueron detenidas: Entre los detenidos están varios manifestantes acusados de agredir u obstaculizar la actividad de los agentes

En menos de 48 horas, Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcotraficantes: Donald Trump informó que si el conflicto continúa, los operativos militares tendrán que pasar a tierra

COAHUILA

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue: En lo que va del año suman 269 casos, de los cuales 11 corresponden al tipo hemorrágico, el más grave

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo: Diputados locales aprobaron por unanimidad un exhorto para gestionar recursos y programas federales

Cecilia Guadiana, senadora de Coahuila, destaca resultados de García Harfuch: El secretario de Seguridad compareció en el Senado de la República

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

‘Defiende’ la NFL elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl: El comisionado de la liga aseguró que confían en que será un gran espectáculo, minimizando las quejas y reclamos que han surgido incluso desde el gobierno estadounidense

¡‘Manchild’! ¿Cuál es el polémico tuit de Chumel Torres sobre Sabrina Carpenter del que todos hablan?: “Y pensar que esta chaparrita coqueta sacó del closet a Chumel Torres”, la publicación del comediante provocó muchas reacciones

Vive la Adrenalina de la MMA: Saltillo recibe evento de artes marciales mixtas el 27 de noviembre: La presentación oficial contó con autoridades deportivas, organizadores, competidores y medios de comunicación, destacando la importancia de esta plataforma para promover el deporte

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Torreón, la ciudad que no quiere pedalear: metas incumplidas y ciclovías olvidadas

¿Cuánto te quita el SAT de tu aguinaldo 2025? Esto debes saber para calcular cuánto recibirás neto: Así, podrás calcular con anticipación cuánto recibirás realmente en diciembre y disfrutar con tranquilidad de tu pago de fin de año.

Temas


Inseguridad
política
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

