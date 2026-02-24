Las noticias más importantes del 24 de febrero en México

CLIMA

MÉXICO

➔ Pese a violencia, descarta Claudia Sheinbaum riesgos para el Mundial de Futbol: Ante brotes violentos tras muerte de líder del CJNG, la Presidenta dijo que existen todas las garantías para los visitantes por el Mundial de Futbol

➔ En México, sube la inflación 3.92% en la primera mitad de febrero de 2026: El aumento de precios en el jitomate, las papas y el tomate verde influyeron en el incremento del INPC de la primera quincena de febrero de 2026

➔ Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México descarta presencia del CJNG en la capital: Pese a que se descartó la presencia de grupos criminales en la Ciudad de México, el secretario reconoció que capos pueden ocultarse en la urbe

➔ Continúan los bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’; queman vehículos y comercios: La violencia no cierra capítulo en Jalisco: bloqueos, incendios y suspensión de actividades persisten tras la muerte de El Mencho, con investigaciones abiertas en varios estados

➔ Monreal adelanta que Sheinbaum presentará este miércoles su reforma electoral en la mañanera: El coordinador de Morena en Diputados afirmó que el planteamiento se expondrá públicamente antes de formalizarse en el Congreso

MUNDO

➔ Tráfico de fentanilo a EU se reduce a un 56%: destaca Trump en su discurso del Estado de la Unión: Donald Trump destacó que, de momento, Estados Unidos tiene la frontera con México más segura de los últimos años

➔ Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve: El día de ayer casi dos mil viajes programados para hoy fueron recortados ante las inclemencias del tiempo

➔ Demócratas se ausentan durante el discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump: Legisladores demócratas alistaron un boicot con un evento alterno, llamado ‘Estado de la Unión del Pueblo’

COAHUILA

➔ Inversión extranjera se reactiva en Coahuila pese a panorama nacional, afirma Manolo Jiménez: Pese al entorno arancelario internacional, empresas mantienen a Coahuila como destino estratégico por su seguridad y coordinación institucional

➔ Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso: Un estudio del Buró Parlamentario, elaborado por el investigador Sergio Bárcena, analizó más de 13 mil intervenciones y ubicó un punto de quiebre en septiembre de 2024

➔ Saltillo: desaparición de ruta 2A provoca aumentos de tiempo en traslados: El alcalde Javier Diaz reconoció que es necesaria una mejor comunicación de las medidas que se tomarán para mitigar el servicio

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ México vs Islandia: horario, transmisión y el operativo de seguridad para el amistoso en Querétaro: El encuentro se mantiene programado y contará con un operativo especial de seguridad que incluirá seis anillos de vigilancia en los accesos a la ciudad, zonas cercanas al estadio y traslados de ambos equipos

➔ Julio Iglesias exige disculpa pública a Yolanda Díaz por declaraciones sobre denuncias de acoso: El cantante acudió a los tribunales tras considerar injuriosas las palabras de la ministra española en redes sociales y televisión

➔ Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música: La intérprete de ‘Amor A la Mexicana’ es considera una influyente de la cultura latina en Estados Unidos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

➔ Profeco y Continental Tire de México llaman a reemplazar más de mil 500 neumáticos: Continental Tire de México llamará a revisión 1,539 neumáticos por posible separación de banda; ofrece cambio de neumático y suspende su venta

➔ Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales: Historias de amor, vanidad y descuidos personales marcaron la caída de capos como El Chapo, El Mencho y Caro Quintero. Así influyó su vida sentimental en operativos clave