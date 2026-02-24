Las noticias más importantes del 24 de febrero en México

/ 24 febrero 2026
    Las noticias más importantes del 24 de febrero en México
    Las noticias más importantes del 24 de febrero en México VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

MÉXICO

Pese a violencia, descarta Claudia Sheinbaum riesgos para el Mundial de Futbol: Ante brotes violentos tras muerte de líder del CJNG, la Presidenta dijo que existen todas las garantías para los visitantes por el Mundial de Futbol

En México, sube la inflación 3.92% en la primera mitad de febrero de 2026: El aumento de precios en el jitomate, las papas y el tomate verde influyeron en el incremento del INPC de la primera quincena de febrero de 2026

Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México descarta presencia del CJNG en la capital: Pese a que se descartó la presencia de grupos criminales en la Ciudad de México, el secretario reconoció que capos pueden ocultarse en la urbe

Continúan los bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’; queman vehículos y comercios: La violencia no cierra capítulo en Jalisco: bloqueos, incendios y suspensión de actividades persisten tras la muerte de El Mencho, con investigaciones abiertas en varios estados

Monreal adelanta que Sheinbaum presentará este miércoles su reforma electoral en la mañanera: El coordinador de Morena en Diputados afirmó que el planteamiento se expondrá públicamente antes de formalizarse en el Congreso

MUNDO

Tráfico de fentanilo a EU se reduce a un 56%: destaca Trump en su discurso del Estado de la Unión: Donald Trump destacó que, de momento, Estados Unidos tiene la frontera con México más segura de los últimos años

Aerolíneas de EU retoman vuelos tras un histórico temporal de nieve: El día de ayer casi dos mil viajes programados para hoy fueron recortados ante las inclemencias del tiempo

Demócratas se ausentan durante el discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump: Legisladores demócratas alistaron un boicot con un evento alterno, llamado ‘Estado de la Unión del Pueblo’

COAHUILA

Inversión extranjera se reactiva en Coahuila pese a panorama nacional, afirma Manolo Jiménez: Pese al entorno arancelario internacional, empresas mantienen a Coahuila como destino estratégico por su seguridad y coordinación institucional

Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso: Un estudio del Buró Parlamentario, elaborado por el investigador Sergio Bárcena, analizó más de 13 mil intervenciones y ubicó un punto de quiebre en septiembre de 2024

Saltillo: desaparición de ruta 2A provoca aumentos de tiempo en traslados: El alcalde Javier Diaz reconoció que es necesaria una mejor comunicación de las medidas que se tomarán para mitigar el servicio

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

México vs Islandia: horario, transmisión y el operativo de seguridad para el amistoso en Querétaro: El encuentro se mantiene programado y contará con un operativo especial de seguridad que incluirá seis anillos de vigilancia en los accesos a la ciudad, zonas cercanas al estadio y traslados de ambos equipos

Julio Iglesias exige disculpa pública a Yolanda Díaz por declaraciones sobre denuncias de acoso: El cantante acudió a los tribunales tras considerar injuriosas las palabras de la ministra española en redes sociales y televisión

Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música: La intérprete de ‘Amor A la Mexicana’ es considera una influyente de la cultura latina en Estados Unidos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | El Pinabete, ¿otro pasivo ambiental?

Profeco y Continental Tire de México llaman a reemplazar más de mil 500 neumáticos: Continental Tire de México llamará a revisión 1,539 neumáticos por posible separación de banda; ofrece cambio de neumático y suspende su venta

Por enamorados... ‘El Chapo’, ‘El Mencho’ y otros dos capos que cayeron por sus relaciones sentimentales: Historias de amor, vanidad y descuidos personales marcaron la caída de capos como El Chapo, El Mencho y Caro Quintero. Así influyó su vida sentimental en operativos clave

